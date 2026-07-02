/বাংলার মানুষের ঘরে ঘরে এবার বিনামূল্যে রেশন: কারা পাবেন এই সুবিধা? যোগ্যতা কী? জেনে নিন আবেদনের পদ্ধতি

Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana: সংকটের দিন কেটে গেলেও সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে মোদি সরকার এই নিখরচায় রেশন দেওয়ার প্রকল্প চালু রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। সরকারের দাবি অনুযায়ী, দেশের প্রায় ৮০ কোটি মানুষ বর্তমানে এই জনকল্যাণমুখী প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন। কারা পাবেন ফ্রি রেশন? কী যোগ্যতা? সব জেনে নিন...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের কোটি কোটি দরিদ্র ও অভাবী পরিবারের মুখে অন্ন জোগাতে কেন্দ্র সরকারের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রকল্প ‘প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা’ (PMGKAY)। কোভিড-১৯ অতিমারির সময়ে দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াতে এই বিশেষ স্কিমটি চালু করা হয়েছিল।
আপনিও যদি এই যোজনার সুবিধা নিতে চান, তবে কারা এই সুবিধা পাবেন, কী কী যোগ্যতা ও নথি প্রয়োজন এবং কীভাবে আবেদন করবেন-- তা বিস্তারিত জেনে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।
প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার সুবিধা পেতে হলে আবেদনকারীকে অবশ্যই জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের (NFSA) আওতাভুক্ত হতে হবে। মূলত দুই ধরনের রেশন কার্ড হোল্ডাররা এই সুবিধা পাওয়ার যোগ্য: ১. AAY (অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা) কার্ড হোল্ডার। ২. PHH (প্রায়োরিটি হাউসহোল্ড বা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত) রেশন কার্ড হোল্ডার।
এই যোজনার নিয়ম অনুযায়ী, তালিকায় নাম নথিভুক্ত থাকলে প্রতি মাসে মাথাপিছু ৫ কেজি করে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে খাদ্যশস্য (চাল অথবা গম) দেওয়া হয়।
বিনামূল্যে রেশন পাওয়ার জন্য আবেদন করার আগে নিচে দেওয়া নথির তালিকাটি গুছিয়ে রাখা আবশ্যক:
বিদ্যমান রেশন কার্ড (যদি থাকে)
আধার কার্ড
একটি সক্রিয় মোবাইল নম্বর
বাসস্থানের প্রমাণপত্র (Address Proof)
পাসপোর্ট সাইজ ছবি
যদি আপনার এখনও কোনও রেশন কার্ড না থাকে, তবে বিনামূল্যে রেশন পেতে হলে সবার আগে একটি নতুন কার্ডের জন্য আবেদন করতে হবে। অনলাইনে আবেদনের ধাপগুলি নিচে দেওয়া হল:
প্রথমে আপনার রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে যান। যেমন, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দারা food.wb.gov.in পোর্টালে ভিজিট করতে পারেন।
ওয়েবসাইটে গিয়ে 'New Ration Card Application' ফর্মে ক্লিক করুন এবং নির্ভুলভাবে সমস্ত ব্যক্তিগত তথ্য দিয়ে ফর্মটি পূরণ করুন।
এরপর আপনার আধার কার্ড, মোবাইল নম্বর, বাসস্থানের প্রমাণপত্র সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস আপলোড করে ভেরিফাই করুন।
ফর্মটি সাবমিট করার পর সরকারি আধিকারিকদের দ্বারা আপনার দেওয়া তথ্য যাচাই বা ভেরিফিকেশন করা হবে। ভেরিফিকেশন সফল হলেই নতুন রেশন কার্ড ইস্যু হয়ে যাবে এবং আপনি বিনামূল্যে রেশন পাওয়া শুরু করবেন।
যারা অনলাইনে আবেদন করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন না, তাঁদের চিন্তার কিছু নেই। আপনারা অফলাইনেও খুব সহজে আবেদন জানাতে পারেন। এর জন্য আপনার নিকটবর্তী জনসেবা কেন্দ্র (CSC), ব্লক অফিস (Block Office) অথবা স্থানীয় রেশন অফিসে যোগাযোগ করুন।
সেখান থেকে অফলাইন আবেদনের ফর্ম সংগ্রহ করে তা পূরণ করুন এবং প্রয়োজনীয় নথির জেরক্স কপি সংযুক্ত করে জমা দিন। সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে আপনার আবেদনটি খতিয়ে দেখে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
সরকার বর্তমানে সমস্ত রেশন কার্ড হোল্ডারদের জন্য ই-কেওয়াইসি (e-KYC) করা বাধ্যতামূলক করেছে। যদি আপনার রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার এবং মোবাইল নম্বরের e-KYC লিংক করা না থাকে, তবে অবিলম্বে তা সম্পন্ন করুন। অন্যথায় আগামী দিনে বিনামূল্যে রেশন পাওয়ার ক্ষেত্রে বড়সড় সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন।