Lionel Messi: মেসিকে ছুঁয়ে ছবি তুলতে চান? সঙ্গে পাঁচতারা হোটেলে আনলিমিটেড এলাহি খানাপিনাও! খরচ মাত্র...

Lionel Messis GOAT India Tour 2025: শুধু মেসিকে ছুঁয়ে দেখাই নয়, তাঁর সঙ্গে ছবিও তুলতে পারবেন। থাকছে পাঁচতারা হোটেলে আনলিমিটেড এলাহি খানাপিনাও! আর এই প্যাকেজের খরচ মাত্র...

Dec 12, 2025, 07:14 PM IST
1/6

'লিয়োনেল মেসি গোট ইন্ডিয়া ট্যুর'

Lionel Messis GOAT India Tour 2025

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কলকাতা, হায়দরাবাদ, মুম্বই এবং নয়াদিল্লি। দেশের চার শহর একযোগে মেসি জ্বরে কাঁপছে। ২০১১ সালের পর ফের ভারতে আর্জেন্টিনার বরপুত্র। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। তারপরেই সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলারের পা পড়ছে কলকাতায়। কিংবদন্তির অপেক্ষায় ফুটবলপাগল...  

2/6

'লিয়োনেল মেসি গোট ইন্ডিয়া ট্যুর'

Lionel Messis GOAT India Tour 2025

মেসি মায়ামি থেকে উড়িয়ে নিয়ে আসছেন তাঁর দুই ফুটবল তারকা বন্ধু লুইস সুয়ারেজ ও রডরিগো ডি পলকে। এখন সবার মুখে তিন দিন ব্যাপী 'লিয়োনেল মেসি গোট ইন্ডিয়া ট্যুর'। মেসিকে ঘিরে রাজসূয় যজ্ঞের পরিকল্পনা করা হয়েছে। রয়েছে সেলিব্রিটি ফুটবল ম্যাচ, ফ্যাশন শো ও  সঙ্গীতানুষ্ঠানেরও আয়োজন।      

3/6

'লিয়োনেল মেসি গোট ইন্ডিয়া ট্যুর'

Lionel Messis GOAT India Tour 2025

মেসিকে ঘিরে তিনদিন ধরে চার শহরে একাধিক দুর্দান্ত ইভেন্ট সাজানো হয়েছে। তবে সকলের নজরে কিন্তু 'মিট অ্যান্ড গ্রিট' প্যাকেজ! আয়োজকদের ভাষায় যা হতে চলেছে 'ওয়ান্স ইন আ লাইফটাইম এক্সপিরিয়েন্স'! সেই স্বাদ কি আপনিও নিতে চান?   

4/6

'লিয়োনেল মেসি গোট ইন্ডিয়া ট্যুর'

Lionel Messis GOAT India Tour 2025

'ভক্তের ভগবান' মেসি। তাঁকে একবার চোখের সামনে দেখার স্বপ্ন কোটি কোটি ভক্তের। তবে এবার শুধু দেখাই নয়। মেসিকে ছুঁয়ে ছবি তোলারও সুযোগ রয়েছে। এখানেই অফার শেষ নয়। রয়েছে পাঁচতারা হোটেলে এলাহি খানাপিনাও!   

5/6

'লিয়োনেল মেসি গোট ইন্ডিয়া ট্যুর'

Lionel Messis GOAT India Tour 2025

বিশেষ মিট অ্যান্ড গ্রিট প্যাকেজে মেসির সঙ্গে শুধু হ্যান্ডশেকেই করতে পারবেন না। মেসির সঙ্গে ছ’জনের গ্রুপ ছবিতেও জায়গা পাবেন। আর পাবেন পাঁচতারা হোটেলের বুফেতে এলাহি খাওয়াদাওয়া সারতে ও নন-অ্যালকোহলিক পানীয়তে চুমুক দিতে। এছাড়াও পাবেন হসপিটালিটি ক্যাটেগরির একটি টিকিট। মাঠে বসে দেখতে পারবেন গোটা ইভেন্ট।  

6/6

'লিয়োনেল মেসি গোট ইন্ডিয়া ট্যুর'

Lionel Messis GOAT India Tour 2025

এই বিশেষ 'মিট অ্যান্ড গ্রিট' প্যাকেজের খরচ জনপ্রতি ১০ লক্ষ টাকা জিএসটি-সহ। তবে কলকাতা এবং হায়দরাবাদের এই সুযোগ নেই। তা উপলব্ধ কেবল মাত্র মুম্বই এবং দিল্লিতে। মেসিকে ভালোবাসে ১০ লাখ খরচ করতে পারলেই স্বপ্নপূরণ।  

