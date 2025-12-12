Lionel Messi: মেসিকে ছুঁয়ে ছবি তুলতে চান? সঙ্গে পাঁচতারা হোটেলে আনলিমিটেড এলাহি খানাপিনাও! খরচ মাত্র...

Lionel Messi: মেসিকে ছুঁয়ে ছবি তুলতে চান? সঙ্গে পাঁচতারা হোটেলে আনলিমিটেড এলাহি খানাপিনাও! খরচ মাত্র...
Lionel Messis GOAT India Tour 2025: শুধু মেসিকে ছুঁয়ে দেখাই নয়, তাঁর সঙ্গে ছবিও তুলতে পারবেন। থাকছে পাঁচতারা হোটেলে আনলিমিটেড এলাহি খানাপিনাও! আর এই প্যাকেজের খরচ মাত্র...
বিশেষ মিট অ্যান্ড গ্রিট প্যাকেজে মেসির সঙ্গে শুধু হ্যান্ডশেকেই করতে পারবেন না। মেসির সঙ্গে ছ’জনের গ্রুপ ছবিতেও জায়গা পাবেন। আর পাবেন পাঁচতারা হোটেলের বুফেতে এলাহি খাওয়াদাওয়া সারতে ও নন-অ্যালকোহলিক পানীয়তে চুমুক দিতে। এছাড়াও পাবেন হসপিটালিটি ক্যাটেগরির একটি টিকিট। মাঠে বসে দেখতে পারবেন গোটা ইভেন্ট।
