LIC Investment FACT CHECK: আপনার-আমার 'জীবনের সাথী' LIC কোথায় বিনিয়োগ করেছে জানেন? বিস্ফোরক রিপোর্ট ওয়াশিংটন পোস্টে! সত্যটা কী...

LIC Investment FACT CHECK: আপনার-আমার 'জীবনের সাথী' LIC কোথায় বিনিয়োগ করেছে জানেন? বিস্ফোরক রিপোর্ট ওয়াশিংটন পোস্টে! সত্যটা কী...
LIC Money Scam: এলআইসি বা জীবন বীমা নিগমের (LIC) সঙ্গে আমরা সকলেই কমবেশি পরিচিত। ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে এই বিমা আমরা প্রায় সকলেই করে থাকি। কিন্তু এলআইসি আমাদের টাকাগুলো নিয়ে কী করে সেটা কি কখনও ভেবে দেখেছেন?
1/10
2/10
আদানি গোষ্ঠীতে এলআইসির (LIC) বিনিয়োগ কত?
photos
TRENDING NOW
3/10
ভারতীয় জীবন বিমা নিগম
কিছু দিন আগেই এক আমেরিকান সংবাদ সংস্থা অভিযোগ তুলেছিল যে, সরকারের প্রভাবের অধীনে এসে ভারতের জীবন বিমা নিগম বা এলআইসি (LIC) নাকি আদানি গ্রুপে বিপুল বিনিয়োগ করছে। কংগ্রেসেও একই অভিযোগ করেছে। কিন্তু সরকারি তথ্য বলছে, এই অভিযোগ একেবারেই ভিত্তিহীন। LIC এই সব অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে। বরং, আদানি গোষ্ঠীর সংস্থাগুলিতে একাধিক আমেরিকান বিনিয়োগ সংস্থারই অংশীদারিত্ব রয়েছে।
4/10
কোথায় সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করেছে এলআইসি?
5/10
কোথায় সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করেছে এলআইসি?
6/10
কোথায় সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করেছে এলআইসি?
7/10
কোথায় সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করেছে এলআইসি?
8/10
ভারতীয় জীবন বিমা নিগম
9/10
ভারতীয় জীবন বিমা নিগম
10/10
ভারতীয় জীবন বিমা নিগম
photos