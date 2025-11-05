LIC Investment FACT CHECK: আপনার-আমার 'জীবনের সাথী' LIC কোথায় বিনিয়োগ করেছে জানেন? বিস্ফোরক রিপোর্ট ওয়াশিংটন পোস্টে! সত্যটা কী...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
LIC Investment FACT CHECK: আপনার-আমার 'জীবনের সাথী' LIC কোথায় বিনিয়োগ করেছে জানেন? বিস্ফোরক রিপোর্ট ওয়াশিংটন পোস্টে! সত্যটা কী...

LIC Money Scam: এলআইসি বা জীবন বীমা নিগমের (LIC) সঙ্গে আমরা সকলেই কমবেশি পরিচিত। ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে এই বিমা আমরা প্রায় সকলেই করে থাকি। কিন্তু এলআইসি আমাদের টাকাগুলো নিয়ে কী করে সেটা কি কখনও ভেবে দেখেছেন?

| Nov 05, 2025, 05:30 PM IST
জীবন বিমার কথা বললে সবার আগে মাথায় আসে এলআইসি-র নাম। দেশের সর্ববৃহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠান। প্রায় ৩০ লক্ষ কোটি টাকার সম্পদ। ভারতে ৪টি জীবন বিমা বিক্রি হলে ৩টি থাকে এলআইসি পলিসি।

আদানি গোষ্ঠীতে এলআইসির (LIC) বিনিয়োগ কত?

২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের পরিসংখ্যান বলছে, আদানি গোষ্ঠীর বিভিন্ন সংস্থায় এলআইসির (LIC) মোট বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকা, যা এলআইসির মোট বিনিয়োগের তুলনায় মাত্র ৪ শতাংশ। এই রাষ্ট্রায়ত্ত বিমা সংস্থা আদানি গ্রুপের একাধিক কোম্পানিতে শেয়ার ধরে রেখেছে।  

ভারতীয় জীবন বিমা নিগম

কিছু দিন আগেই এক আমেরিকান সংবাদ সংস্থা অভিযোগ তুলেছিল যে, সরকারের প্রভাবের অধীনে এসে ভারতের জীবন বিমা নিগম বা এলআইসি (LIC) নাকি আদানি গ্রুপে বিপুল বিনিয়োগ করছে। কংগ্রেসেও একই অভিযোগ করেছে। কিন্তু সরকারি তথ্য বলছে, এই অভিযোগ একেবারেই ভিত্তিহীন। LIC এই সব অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে। বরং, আদানি গোষ্ঠীর সংস্থাগুলিতে একাধিক আমেরিকান বিনিয়োগ সংস্থারই অংশীদারিত্ব রয়েছে।

কোথায় সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করেছে এলআইসি?

ভারতের জীবন বিমা নিগমের (LIC) মোট ইক্যুইটি বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ১৬ লক্ষ কোটি টাকা। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় অংশ রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজে, যেখানে এলআইসির শেয়ার ৬.৯৪ শতাংশ, যা অর্থমূল্যে প্রায় ১.৩৮ লক্ষ কোটি টাকা। 

এর পরেই রয়েছে আইটিসি লিমিটেড, যেখানে এলআইসির বিনিয়োগ ৮২,৩৪২ কোটি টাকা, যা কোম্পানির ১৫.৮৬ শতাংশ অংশীদারিত্ব। 

এ ছাড়াও স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই)-তে এলআইসির (LIC) অংশীদারিত্ব ৯.৫৯ শতাংশ, যা প্রায় ৬৮,০০০ কোটি টাকা। 

লারসেন অ্যান্ড টুব্রো লিমিটেড (L&T) এবং ইনফোসিস, এই দুই শীর্ষ সংস্থাতেও এলআইসির বিনিয়োগ ৬০ হাজার কোটির বেশি।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, আদানি গোষ্ঠীতে এলআইসির (LIC) বিনিয়োগ মোট বিনিয়োগের এক ক্ষুদ্র অংশমাত্র। অথচ বিদেশি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বারবার ইঙ্গিত করা হয়েছে রাজনৈতিক প্রভাব ও সরকারি নির্দেশে এই বিনিয়োগ হয়েছে। 

বাস্তবে এলআইসির সবচেয়ে বড় অংশীদারিত্ব রয়েছে ভারতের শীর্ষ কর্পোরেট সংস্থাগুলিতেই, যেমন রিলায়েন্স, আইটিসি, এসবিআই বা এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক। 

 অর্থনীতিবিদদের মতে, এই তথ্য প্রমাণ করছে যে এলআইসি তার বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক স্বার্থকেই প্রাধান্য দিচ্ছে।  

