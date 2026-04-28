West Bengal Assembly Election 2026: দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে যা জানতেই হবে: যদি প্রার্থীদের থেকে বেশি ভোট পায় NOTA, কী হবে?

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
What Happens if NOTA Gets Maximum Votes: ভোটের বাজারে আলোচনা তুঙ্গে! যদি কোনো কেন্দ্রে সব প্রার্থীর চেয়ে 'নোটা' (NOTA) বেশি ভোট পায়, তবে কি বিধায়ক পদ শূন্য থাকবে? নাকি হবে আবার নতুন করে ভোট? ভারতের বর্তমান নির্বাচনী আইন ঠিক কী বলছে? আপনার একটি ভোট কি বদলে দিতে পারে পুরো ব্যবস্থা?

| Apr 28, 2026, 02:05 PM IST
1/10

NOTA বেশি ভোট পেলে, কী হবে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বেজে গিয়েছে বাংলায়। পাড়ার মোড়ে চায়ের ঠেকে এখন একটাই আলোচনা— ‘কাকে ভোট দেবেন?’ কিন্তু এই আলোচনার মাঝেই বারবার ফিরে আসছে একটি প্রশ্ন, যদি ভোটারদের কাউকেই পছন্দ না হয়?   

2/10

ইভিএম (EVM)-এর একদম নিচে থাকা বোতাম ‘নোটা’ (None of the Above) যদি সব প্রার্থীর চেয়ে বেশি ভোট পায়, তবে কি সেই কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচন হবে? সাধারণ মানুষের এই কৌতূহল নিরসনে ভারতের নির্বাচনী আইনের চুলচেরা বিশ্লেষণ জরুরি।  

3/10

২০১৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ভারতে প্রথম ‘নোটা’ চালু হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ভোটারদের ‘প্রত্যাখ্যান করার অধিকার’ (Right to Reject) দেওয়া।   

4/10

রাজনৈতিক দলগুলো যাতে ভালো এবং সৎ প্রার্থী দাঁড় করাতে বাধ্য হয়, সেই চাপ তৈরি করাই ছিল এর লক্ষ্য। ইভিএম মেশিনে একটি ব্যালট পেপারের ওপর কালো ক্রস চিহ্ন দিয়ে এই প্রতীকটি বোঝানো হয়।  

5/10

অনেকেই ভাবেন, ‘নোটা’ সবচেয়ে বেশি ভোট পেলে হয়তো সেই কেন্দ্রে নির্বাচন বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু ভারতের বর্তমান আইন বা ‘রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য পিপল অ্যাক্ট, ১৯৫১’ (Representation of the People Act, 1951) অনুযায়ী বাস্তবতা ভিন্ন। বর্তমানে নোটাকে একটি ‘কাল্পনিক প্রার্থী’ হিসেবে ধরা হয়।   

6/10

ধরা যাক, কোনো কেন্দ্রে ‘নোটা’ পেয়েছে ১ লক্ষ ভোট, আর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়েছেন ৮০ হাজার ভোট। এক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী, ৮০ হাজার পাওয়া ব্যক্তিকেই জয়ী ঘোষণা করা হবে। অর্থাৎ, নোটা তাত্ত্বিকভাবে জিতলেও বাস্তবে দ্বিতীয় স্থানে থাকা প্রার্থীই বিধায়ক হিসেবে বিধানসভায় যাবেন।  

7/10

সুপ্রিম কোর্ট তার ‘PUCL বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (২০১৩)’ মামলায় জানিয়েছিল, নোটা হলো ভোটারের মনের অসন্তোষ প্রকাশের মাধ্যম। তবে সাম্প্রতিক কালে মহারাষ্ট্র বা হরিয়ানার মতো কিছু রাজ্যের নির্বাচন কমিশন স্থানীয় নির্বাচনে (পঞ্চায়েত বা পুরসভা) নিয়ম বদলেছে।   

8/10

সেখানে নোটা জিতলে নির্বাচন বাতিল করার বিধান রয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা বা লোকসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন এখনও পুরনো নিয়মই মেনে চলে— অর্থাৎ নোটার কোনো ‘আইনি জয়’ নেই।  

9/10

বর্তমানে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহল থেকে দাবি উঠছে যে, বিধানসভা নির্বাচনেও নোটা জিতলে পুনর্নির্বাচন দেওয়া হোক এবং সেই নির্বাচনে আগের প্রার্থীদের দাঁড়ানো নিষিদ্ধ করা হোক।   

10/10

যদিও ২০২৬-এর নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে এই নিয়ম কার্যকর হচ্ছে না। তবুও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নোটা একটি শক্তিশালী বার্তা। কোনো এলাকায় নোটা বেশি পড়া মানেই রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য অশনি সংকেত, যা তাদের ভবিষ্যৎ রণকৌশল বদলাতে বাধ্য করে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

পরবর্তী অ্যালবাম

