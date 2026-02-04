English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • West Bengal Assembly Election 2026: বিধানসভা ভোটের আগেই মাথায় বাজ! ৬০ লক্ষ ভোটারের শুনানি বাকি এখনও...নির্বাচন পিছোঁবে? সুপ্রিমে মমতার দরবার...

West Bengal Assembly Election 2026: বিধানসভা ভোটের আগেই মাথায় বাজ! ৬০ লক্ষ ভোটারের শুনানি বাকি এখনও...নির্বাচন পিছোঁবে? সুপ্রিমে মমতার দরবার...

রাজীব চক্রবর্তী:  গতকাল দিল্লিতে দাঁড়িয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইমপিচমেন্টের দাবি ভাসিয়ে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এনিয়ে দেশ জুড়ে প্রবল হইচই হয়। আজ এসআইআর মামলা উঠছে সুপ্রিম কোর্টে। সেই মামলায় আদালতে হাজির থাকতে পারেন সয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।  আদালতে দাঁড়িয়ে এসআইআরের বিরুদ্ধে সওয়ালও করতে পারেন, এমন সম্ভাবনার কথাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এসআইআর মামলার পিটিশনার তিনি।

| Feb 04, 2026, 12:53 PM IST
1/9

জরুরি নির্দেশ চেয়ে আবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

2/9

মমতার অভিযোগ, চলতি প্রক্রিয়ায় ব্যাপক হারে ভোটার বাদ পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।  

3/9

১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের কথা, কিন্তু এখনও ৬০ লক্ষ শুনানি বাকি।  

4/9

হাতে সময় মাত্র ৪ দিন। ফলে সময়সীমা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।  

5/9

১৯ জানুয়ারি কমিশনের আশ্বাস ছিল, নামের অমিলে বাধ্যতামূলক শুনানি লাগবে না।  

6/9

পরে কমিশন সার্কুলার জারি করে সামান্য অমিলেও শুনানি বাধ্যতামূলক করেছে বলে অভিযোগ।  

7/9

বহু ভোটারকে ‘লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি’ ও ‘আনম্যাপড’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।  

8/9

কারণ ও শুনানির স্পষ্ট সময়সূচি না দিয়েই তালিকা প্রকাশ হয়েছে বলে দাবি।  

9/9

মমতার আবেদন, প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ না দিয়ে শুধুমাত্র ভুল সংশোধন করা হোক।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Horoscope Today: লাগামছাড়া আবেগ ডোবাবে মেষকে, বেশি কথা বললেই বিবাদে জড়াবে সিংহ

পরবর্তী অ্যালবাম

Horoscope Today: লাগামছাড়া আবেগ ডোবাবে মেষকে, বেশি কথা বললেই বিবাদে জড়াবে সিংহ

Horoscope Today: লাগামছাড়া আবেগ ডোবাবে মেষকে, বেশি কথা বললেই বিবাদে জড়াবে সিংহ

Horoscope Today: লাগামছাড়া আবেগ ডোবাবে মেষকে, বেশি কথা বললেই বিবাদে জড়াবে সিংহ 12
Horoscope Today: লাগামছাড়া আবেগ ডোবাবে মেষকে, বেশি কথা বললেই বিবাদে জড়াবে সিংহ

Horoscope Today: লাগামছাড়া আবেগ ডোবাবে মেষকে, বেশি কথা বললেই বিবাদে জড়াবে সিংহ

Horoscope Today: লাগামছাড়া আবেগ ডোবাবে মেষকে, বেশি কথা বললেই বিবাদে জড়াবে সিংহ 4
All you need to know about Epstein files: ইতিহাসের জঘন্যতম যৌনাপরাধী কুখ্যাত ‘এপস্টিন ফাইলস’-এ সচিন তেন্ডুলকর, লিয়োনেল মেসি, ডেভিড বেকহ্যামের নাম! স্তম্ভিত সারা বিশ্ব...

All you need to know about Epstein files: ইতিহাসের জঘন্যতম যৌনাপরাধী কুখ্যাত ‘এপস্টিন ফাইলস’-এ সচিন তেন্ডুলকর, লিয়োনেল মেসি, ডেভিড বেকহ্যামের নাম! স্তম্ভিত সারা বিশ্ব...

All you need to know about Epstein files: ইতিহাসের জঘন্যতম যৌনাপরাধী কুখ্যাত ‘এপস্টিন ফাইলস’-এ সচিন তেন্ডুলকর, লিয়োনেল মেসি, ডেভিড বেকহ্যামের নাম! স্তম্ভিত সারা বিশ্ব... 11
SIR in Bengal: বেনজির! SIR বিতর্কে এবার জ্ঞানেশ কুমারকে ইম্পিচমেন্টের তোড়জোড় তৃণমূলের! বড় নির্দেশ মমতার...

SIR in Bengal: বেনজির! SIR বিতর্কে এবার জ্ঞানেশ কুমারকে ইম্পিচমেন্টের তোড়জোড় তৃণমূলের! বড় নির্দেশ মমতার...

SIR in Bengal: বেনজির! SIR বিতর্কে এবার জ্ঞানেশ কুমারকে ইম্পিচমেন্টের তোড়জোড় তৃণমূলের! বড় নির্দেশ মমতার... 9