West Bengal Assembly Election 2026: বিধানসভা ভোটের আগেই মাথায় বাজ! ৬০ লক্ষ ভোটারের শুনানি বাকি এখনও...নির্বাচন পিছোঁবে? সুপ্রিমে মমতার দরবার...

West Bengal Assembly Election 2026: বিধানসভা ভোটের আগেই মাথায় বাজ! ৬০ লক্ষ ভোটারের শুনানি বাকি এখনও...নির্বাচন পিছোঁবে? সুপ্রিমে মমতার দরবার...
রাজীব চক্রবর্তী: গতকাল দিল্লিতে দাঁড়িয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইমপিচমেন্টের দাবি ভাসিয়ে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এনিয়ে দেশ জুড়ে প্রবল হইচই হয়। আজ এসআইআর মামলা উঠছে সুপ্রিম কোর্টে। সেই মামলায় আদালতে হাজির থাকতে পারেন সয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আদালতে দাঁড়িয়ে এসআইআরের বিরুদ্ধে সওয়ালও করতে পারেন, এমন সম্ভাবনার কথাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এসআইআর মামলার পিটিশনার তিনি।
