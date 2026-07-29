/নয়া স্কলারশিপ চালু! রাজ্যের পড়ুয়াদের ১০,০০০ টাকা করে দেবে সরকার- কারা যোগ্য? কোথায় কীভাবে আবেদন করবেন?

WB Chief Minister Scholarship: কারা এই স্কলারশিপের যোগ্য? কারা পাবেন? কারা পাবেন না? কোথায় কীভাবে আবেদন করবেন? আবেদন করতে কী কী নথি প্রয়োজন? চলুন জেনে নেওয়া যাক।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যের মেধাবী পড়ুয়াদের জন্য চালু হয়ে গেল ১০ হাজার টাকা বৃত্তির মুখ্যমন্ত্রী স্কলারশিপ প্রকল্প।
কারা পাবেন? কারা এই স্কলারশিপের যোগ্য? কোথায় কীভাবে আবেদন করবেন? আবেদন করতে কী কী নথি প্রয়োজন? চলুন জেনে নেওয়া যাক।
মাধ্যমিক পাস করে যারা একাদশ শ্রেণিতে পড়ছেন ও উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে যারা BA, BSc, BCom পড়ছেন এবং যারা স্নাতকোত্তর স্তরে আছেন, সমস্ত মেধাবী পড়ুয়ারাই এই স্কলারশিপ পাবেন।
মুখ্যমন্ত্রী স্কলারশিপ প্রকল্পে বার্ষিক ১০,০০০ টাকার বৃত্তি দেওয়া হবে রাজ্যের মেধাবী পড়ুয়াদের। তবে এরজন্য পরিবারের বার্ষিক আয় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার মধ্যে থাকতে হবে।
এই স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য আবেদনকারীকে অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হতে হবে। আবেদনকারীকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বোর্ড, উচ্চশিক্ষা পর্ষদ ও শিক্ষা সংসদের সহায়তা প্রাপ্ত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে হবে।
বোর্ডের পরীক্ষায় ন্যূনতম ৫০% থেকে ৬০%-এর মধ্যে নম্বর থাকতে হবে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে সর্বমোট ৫০ শতাংশ থেকে ৫৩ শতাংশের মধ্যে নম্বর থাকতে হবে।
মুখ্যমন্ত্রী স্কলারশিপে আবেদনের জন্য ইতিমধ্যেই সরকারের তরফে নতুন পোর্টাল চালু করা হয়েছে। আবেদন থেকে ভেরিফিকেশন – সমস্ত অনলাইনেই পোর্টালের মাধ্যমে হবে।
আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় নথির মধ্যে রয়েছে সর্বশেষ পরীক্ষার মার্কশিট, আধার কার্ড, পাসপোর্ট ছবি, পড়ুয়ার নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, পরিবারের বার্ষিক আয়ের প্রমাণপত্র, বিধায়ক বা সাংসদের সুপারিশ পত্র। পড়ুয়ার নিজস্ব মোবাইল নম্বর ও ইমেল আইডিও থাকতে হবে।