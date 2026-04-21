West Bengal Assembly Election 2026: ভোট-বাংলায় এবার বাইক চলাচলও নিষিদ্ধ: তবে কি বন্ধ হবে Swiggy-Zomato-Blinkit থেকে Ola-Uber-Rapido?

Restriction on Bike: ভোটের দিন বাইক নিয়ে বেরোনোর পরিকল্পনা আছে? ২১ এপ্রিল সন্ধ্যা থেকেই বদলে যাচ্ছে নিয়ম। তবে চিন্তা নেই, জরুরি প্রয়োজনে ছাড়ের তালিকাও দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ওলা, র‍্যাপিডো থেকে শুরু করে ডাক্তার দেখানো— কোথায় মিলবে অনুমতি? আর কোথায় রয়েছে নিষেধাজ্ঞা? 

| Apr 21, 2026, 06:00 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোট মানেই বাইক বাহিনীর দাপট— এই চেনা ছবি বদলাতে এবার কোমর বেঁধে নেমেছে নির্বাচন কমিশন। প্রথম দফার ১৫২টি আসনে ভোটগ্রহণের আগে দু-চাকার যান চলাচল নিয়ে জারি হয়েছে একগুচ্ছ কড়া নির্দেশিকা। 

তবে সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে বেশ কিছু জরুরি পরিষেবাকে এই নিষেধাজ্ঞার আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, ভোটের অন্তত দু-দিন আগে থেকেই কোনও ধরনের বাইক র‍্যালি বা মিছিল করা যাবে না। 

বিশেষ করে ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে অর্থাৎ ২১ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা থেকে ২২ এপ্রিল সকাল ৬টা পর্যন্ত এবং ভোটের দিন নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় বাইক চলাচলে কঠোর বিধিনিষেধ থাকবে। 

স্পর্শকাতর বুথ সংলগ্ন এলাকায় নজরদারি বাড়াতে প্রয়োজনে বাইক 'রিকুইজিশন' বা অধিগ্রহণও করতে পারে প্রশাসন।

সাধারণ জনজীবন যাতে স্তব্ধ না হয়ে যায়, তার জন্য কয়েকটি ক্ষেত্রকে এই বিধিনিষেধ থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। 

ছাড় রয়েছে অ্যাপ-নির্ভর পরিষেবা: জোম্যাটো (Zomato), ওলা (Ola), র‍্যাপিডো (Rapido) বা উবার (Uber)-এর মতো অ্যাপ-নির্ভর বাইক পরিষেবা স্বাভাবিক থাকবে। ডেলিভারি বয় বা রাইডাররা নিয়ম মেনে কাজ করতে পারবেন।

মেডিক্যাল এমার্জেন্সি বা ডাক্তার দেখাতে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাইক ব্যবহারে বাধা নেই।

স্কুল থেকে সন্তানকে আনা-নেওয়া বা পারিবারিক কোনও জরুরি সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে বাইক চালানো যাবে। 

ভোটাররা নিজেদের বাইকে চড়ে ভোটকেন্দ্রে যেতে পারবেন।

উল্লিখিত কারণগুলো ছাড়া অন্য কোনও প্রয়োজনে যদি বাইক নিয়ে বেরোতে হয়, তবে স্থানীয় থানা থেকে লিখিত অনুমতি নিতে হবে। জেলাশাসক এবং পুলিশ কমিশনারদের এই মর্মে বিশেষ নির্দেশ পাঠিয়েছে কমিশন। 

উদ্দেশ্য একটাই— বাইক বাহিনীকে কাজে লাগিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করা বা এলাকায় অশান্তি ছড়ানো আটকানো।

ভোটের দিন দোকান-বাজার ও স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকলেও হাসপাতাল, ওষুধের দোকান ও গণপরিবহণের মতো জরুরি পরিষেবাগুলি সম্পূর্ণ সচল থাকবে।

