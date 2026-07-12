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আর নীল-সাদা নয়! বদলে যাচ্ছে সব সরকারি স্কুলের ইউনিফর্মের রং, বড় ঘোষণা সরকারের

Written BySoumita Khan
Published: Jul 12, 2026, 11:51 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:51 AM IST

WB Govt School Uniform: ২০২২ সালের বাধ্যতামূলক নীতি তুলে দিয়ে সরকারি স্কুলের পোশাকের নিয়মে পরিবর্তন আনতে চলেছে শিক্ষা দফতর। নতুন ইউনিফর্মের উপযুক্ত রঙ ও কাপড়ের ধরন জানতে একটি জেলাভিত্তিক সমীক্ষা শুরু করা হয়েছে।

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শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: ২০২২ সালে সমস্ত সরকারি স্কুলে পোশাক পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়েছিল। প্রি-প্রাইমারি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত নীল সাদা রংয়ের স্কুল ড্রেস হয়ে যায়। ব্যাচের বদলে বুকের কাছে লাগানো বিশ্ব বাংলার লোগো। এই স্কুল ইউনিফর্ম বিনামূল্যে সরকারের পক্ষ থেকেই দেওয়া হত। এবার সেই নিয়মে পরিবর্তন আনতে চাইছে নতুন সরকার। 

 

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স্কুল ড্রেসের পোশাকের কী রং হওয়া উচিত, ছেলেদের ক্ষেত্রে এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে তাই নিয়ে এবার সমীক্ষা শুরু করল শিক্ষা দফতর।

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শিক্ষার্থীদের পোশাকের উপযুক্ত রং নির্ধারণ করতে সম্প্রতি এই পদক্ষেপ নিয়েছে। 

 

 

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জেলা স্কুল পরিদর্শকরা সেই সমীক্ষা চালিয়ে রিপোর্ট জমা দেবে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ডিআইদের ইউনিফর্ম সংক্রান্ত তথ্য জমা দিতে বলা হয়েছে।

 

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জেলা স্কুল পরিদর্শকরা সেই সমীক্ষা চালিয়ে রিপোর্ট জমা দেবে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ডিআইদের ইউনিফর্ম সংক্রান্ত তথ্য জমা দিতে বলা হয়েছে।

 

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নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, ২০২২ শিক্ষাবর্ষের আগের পোশাকের ওপর ভিত্তি করেই ২০২৭ সালের জেলাভিত্তিক সমীক্ষা চালানো হবে। নীল-সাদা পোশাকের বাধ্যতামূলক নীতি বাতিল করে স্কুলগুলোর পুরোনো ইউনিফর্ম ফিরিয়ে আনাই এর প্রধান লক্ষ্য।

TAGS:
West Bengal school uniform

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