HS 3rd Semester Result: বই দিয়ে লড়েই ক্যানসারজয়ী! ৪ বছরে ৮২বার কেমো নিয়েও উচ্চমাধ্যমিকে নবম অদ্রিজা...

HS 3rd Semester Result: বই দিয়ে লড়েই ক্যানসারজয়ী! ৪ বছরে ৮২বার কেমো নিয়েও উচ্চমাধ্যমিকে নবম অদ্রিজা...
WB HS Exam 2025 Results: উত্তর ২৪ পরগনার নিমতা উদয়পুরের বাসিন্দা অদ্রিজা ষষ্ঠ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার পরই টি-সেল লিম্ফোমা ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। জীবন যখন এক মারণরোগের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল, তখন বই-খাতা ধরে থাকাই যেন তার কাছে ছিল এক প্রকার চিকিৎসা।
