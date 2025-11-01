HS 3rd Semester Result: বই দিয়ে লড়েই ক্যানসারজয়ী! ৪ বছরে ৮২বার কেমো নিয়েও উচ্চমাধ্যমিকে নবম অদ্রিজা...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
HS 3rd Semester Result: বই দিয়ে লড়েই ক্যানসারজয়ী! ৪ বছরে ৮২বার কেমো নিয়েও উচ্চমাধ্যমিকে নবম অদ্রিজা...

WB HS Exam 2025 Results: উত্তর ২৪ পরগনার নিমতা উদয়পুরের বাসিন্দা অদ্রিজা ষষ্ঠ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার পরই টি-সেল লিম্ফোমা ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। জীবন যখন এক মারণরোগের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল, তখন বই-খাতা ধরে থাকাই যেন তার কাছে ছিল এক প্রকার চিকিৎসা। 

Nov 01, 2025, 06:36 PM IST
1/8

অনুপ্রেরণার গল্প

সৌমেন ভট্টাচার্য: জীবনযুদ্ধে হার না মানা এক অদম্য লড়াই এবং তার চূড়ান্ত সাফল্যের কাহিনি তৈরি করলেন রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুলের ছাত্রী অদ্রিজা গণ।   

2/8

অনুপ্রেরণার গল্প

মারণব্যাধি ক্যানসারকে জয় করে, দীর্ঘ চার বছরে ৮২টি কেমোথেরাপি নেওয়ার পরও, উচ্চ মাধ্যমিকের সেমিস্টারে তিনি শুধু পাশই করেননি, বরং রাজ্যে নবম স্থান দখল করেছেন যা সত্যিই অনুপ্রেরণার।   

3/8

অনুপ্রেরণার গল্প

উত্তর ২৪ পরগনার নিমতা উদয়পুরের বাসিন্দা অদ্রিজা ষষ্ঠ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার পরই টি-সেল লিম্ফোমা ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। জীবন যখন এক মারণরোগের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল, তখন বই-খাতা ধরে থাকাই যেন তার কাছে ছিল এক প্রকার চিকিৎসা।   

4/8

অনুপ্রেরণার গল্প

দীর্ঘ চিকিৎসার অসহ্য কষ্ট এবং একটার পর একটা কেমো নিয়েও তিনি পড়াশোনা থেকে সরে আসেননি। এই সাফল্যের পর স্বাভাবিকভাবেই তার পরিবারে এখন আনন্দের বন্যা।  

5/8

অনুপ্রেরণার গল্প

অদ্রিজার এই অভূতপূর্ব সাফল্যের পিছনে তার পরিবারের সদস্যদের মানসিক সমর্থন ছিল সবচেয়ে বড় শক্তি। নিমতা উদয়পুরে বাবা, মা ও দিদিকে নিয়ে অদ্রিজার সংসার। তার মা জ্যোতি গণ পেশায় একজন স্কুল শিক্ষিকা।   

6/8

অনুপ্রেরণার গল্প

মায়ের দৃঢ়তা এবং রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল যেভাবে তার পাশে ছিল, তা অদ্রিজাকে মানসিকভাবে চাঙ্গা রাখতে সাহায্য করেছে।  

7/8

অনুপ্রেরণার গল্প

কঠিন শারীরিক পরিস্থিতি সত্ত্বেও অদ্রিজা শুধুমাত্র পড়াশোনাতেই ডুবে থাকেননি। তিনি গান শোনা, গল্পের বই পড়া এবং ওয়েব সিরিজ দেখতে ভালোবাসতেন— যা হয়তো তাকে অবসাদ থেকে দূরে রেখেছিল।  

8/8

অনুপ্রেরণার গল্প

অদ্রিজার এই সাফল্য প্রমাণ করে যে, ইচ্ছাশক্তি এবং মনের জোর থাকলে কোনো বাধাই জীবনে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছনোর পথে অন্তরায় হতে পারে না। এই জয় কেবল তার নয়, এটি সমস্ত কঠিন পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করা মানুষের কাছে এক অনন্য বার্তা।

