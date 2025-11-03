English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Tainted List of Group C Group D: BIG UPDATE: অযোগ্য শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত! আজ কী ঘোষণা? চাকরিপ্রার্থীদের ভবিষ্যত্‍ কী?

Tainted list of SSC employee: গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডির অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করবে স্কুল সার্ভিস কমিশন। বিকেল চারটের পর এই তালিকা প্রকাশ করবে এসএসসি।

Nov 03, 2025, 01:23 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোমবার, আজই ফের প্রকাশ হতে চলেছে এসএসসি-র আরেক দফা অযোগ্যদের তালিকা।এইদিন গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডির অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করবে স্কুল সার্ভিস কমিশন। বিকেল চারটের পর এই তালিকা প্রকাশ করবে এসএসসি। অযোগ্য শিক্ষাকর্মীদের তালিকায় নাম রয়েছে মোট ৩ হাজার ৫৯১ জনের। যাঁদের মধ্যে গ্রুপ সি-তে ওএমআর জালিয়াতি করে চাকরি পেয়েছিলেন ৭৮৩ জন। এছাড়াও, সুপারিশপত্র ছাড়া চাকরি পেয়েছেন ৫৭ জন অযোগ্য। গ্রুপ ডি-র পাতায় দাগিদের সংখ্যা ১ হাজার ৭৪১। ওএমআর জালিয়াতি থেকে র‌্যাঙ্ক জাম্প সবেরই অভিযোগ রয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে।

শিক্ষকের তালিকার পর এবার প্রকাশ্যে দাগি শিক্ষাকর্মীদের তালিকা। তাতে তৃণমূল ঘনিষ্ঠরা যে নেই, এমনটা নয়। সূত্রের খবর, অযোগ্য শিক্ষাকর্মীদের তালিকায় রয়েছেন এক শাসকদলের বিধায়কের খুড়তুতো ভাই। রয়েছেন এক তৃণমূল নেতার ভাইঝি। রয়েছে আরেক নেতার নিজের দাদার নাম। এমনকি, রয়েছেন এক তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতার ঘনিষ্ঠও। তৃণমূলের সংখ্যা তালিকায় আপাতত এতটাই, তবে সময়ের সঙ্গে যে তা বাড়বে না, এই নিশ্চয়তাও দেওয়া যাচ্ছে না।

২০১৬ সালের প্যানেল বাতিলের কারণ হিসাবে শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, যেহেতু কারা যোগ্য, কারা অযোগ্য সম্পূর্ণ ভাবে ঠাওর করা যাচ্ছে না, তাই প্রয়োজন নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার। বিচারপতিরা আরও বলেছিলেন, বেশির ভাগ ওএমআর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যেগুলো উদ্ধার করা গিয়েছিল, তা দিয়েই কিছু সংখ্যক অযোগ্যকে চিহ্নিত করা গিয়েছে। কিন্তু এটা চূড়ান্ত সংখ্যা নয়।

গত ৩রা এপ্রিল সুুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরি হারান ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী। পুরনো প্যানেল বাতিল করে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। বেঁধে দিয়েছিল সময়। সেই সব নিয়ম মেনেই আপাতত মিটেছে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া। 

এবার পালা শিক্ষাকর্মী নিয়োগের। সেই মর্মে গত ১০ই অক্টোবর একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এসএসসি। যার আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে সোমবার অর্থাৎ আজ থেকে। চলবে টানা ৩রা ডিসেম্বর পর্যন্ত।

স্কুল সার্ভিস কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি মিলিয়ে প্রায় সাড়ে তিন হাজারের কাছাকাছি অযোগ্যদের নাম থাকতে চলেছে এই তালিকায়।

সোমবার সন্ধের পর থেকে নয়া বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডির আবেদন প্রক্রিয়া শুরু করবে এসএসসি।

আর তার আগেই এসএসসির তরফে এই তালিকা প্রকাশ করা হবে। সোমবার বিকেল চারটের পর স্কুল সার্ভিস কমিশনের ওয়েবসাইটে এই তালিকা পাওয়া যাবে। চাকরিপ্রার্থীদের রোল নম্বর, স্কুলের নাম-সহ বিস্তারিত প্রকাশ করা হবে।

গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি পৃথক পৃথক তালিকা প্রকাশ হবে। তালিকা প্রকাশের পাশাপাশি অযোগ্যরা নয়া নিয়োগে আবেদন করতে পারবে না সেটাও আলাদা করে নির্দেশিকা করে জানাবে এসএসসি। এমনটাই স্কুল সার্ভিস কমিশন সূত্রে খবর।  

প্রসঙ্গত, এসএসসি তরফে দেওয়া নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করা হয়েছে, দাগিরা কোনওভাবেই এই পরীক্ষায় বসার জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

উল্লেখ্য, গত ৭ সেপ্টেম্বর এবং ১৪ সেপ্টেম্বর নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সাত তারিখের মধ্যেই এসএসসি-র ফলপ্রকাশ হওয়ার কথা। আবেদন প্রক্রিয়া দ্রুত করতে এরই মধ্যে এবার ‘অযোগ্য’দের তালিকা প্রকাশ করতে চলেছে কমিশন।

