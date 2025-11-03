Tainted List of Group C Group D: BIG UPDATE: অযোগ্য শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত! আজ কী ঘোষণা? চাকরিপ্রার্থীদের ভবিষ্যত্‍ কী?

Tainted List of Group C Group D: BIG UPDATE: অযোগ্য শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত! আজ কী ঘোষণা? চাকরিপ্রার্থীদের ভবিষ্যত্ কী?
Tainted list of SSC employee: গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডির অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করবে স্কুল সার্ভিস কমিশন। বিকেল চারটের পর এই তালিকা প্রকাশ করবে এসএসসি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোমবার, আজই ফের প্রকাশ হতে চলেছে এসএসসি-র আরেক দফা অযোগ্যদের তালিকা।এইদিন গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডির অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করবে স্কুল সার্ভিস কমিশন। বিকেল চারটের পর এই তালিকা প্রকাশ করবে এসএসসি। অযোগ্য শিক্ষাকর্মীদের তালিকায় নাম রয়েছে মোট ৩ হাজার ৫৯১ জনের। যাঁদের মধ্যে গ্রুপ সি-তে ওএমআর জালিয়াতি করে চাকরি পেয়েছিলেন ৭৮৩ জন। এছাড়াও, সুপারিশপত্র ছাড়া চাকরি পেয়েছেন ৫৭ জন অযোগ্য। গ্রুপ ডি-র পাতায় দাগিদের সংখ্যা ১ হাজার ৭৪১। ওএমআর জালিয়াতি থেকে র্যাঙ্ক জাম্প সবেরই অভিযোগ রয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে।
শিক্ষকের তালিকার পর এবার প্রকাশ্যে দাগি শিক্ষাকর্মীদের তালিকা। তাতে তৃণমূল ঘনিষ্ঠরা যে নেই, এমনটা নয়। সূত্রের খবর, অযোগ্য শিক্ষাকর্মীদের তালিকায় রয়েছেন এক শাসকদলের বিধায়কের খুড়তুতো ভাই। রয়েছেন এক তৃণমূল নেতার ভাইঝি। রয়েছে আরেক নেতার নিজের দাদার নাম। এমনকি, রয়েছেন এক তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতার ঘনিষ্ঠও। তৃণমূলের সংখ্যা তালিকায় আপাতত এতটাই, তবে সময়ের সঙ্গে যে তা বাড়বে না, এই নিশ্চয়তাও দেওয়া যাচ্ছে না।
২০১৬ সালের প্যানেল বাতিলের কারণ হিসাবে শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, যেহেতু কারা যোগ্য, কারা অযোগ্য সম্পূর্ণ ভাবে ঠাওর করা যাচ্ছে না, তাই প্রয়োজন নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার। বিচারপতিরা আরও বলেছিলেন, বেশির ভাগ ওএমআর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যেগুলো উদ্ধার করা গিয়েছিল, তা দিয়েই কিছু সংখ্যক অযোগ্যকে চিহ্নিত করা গিয়েছে। কিন্তু এটা চূড়ান্ত সংখ্যা নয়।
