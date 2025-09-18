English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Madhyamik Examination 2026: মাধ্যমিক নিয়ে বড় আপডেট! পর্ষদ জানিয়ে দিল....

Madhyamik Examination 2026:  আগামী বছর যারা মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে, তাঁদের জন্য় একটি পোর্টাল চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। রেজিস্ট্রেশনের যদি ভুল বা অসঙ্গতি ধরা পড়ে, সেক্ষেত্রে পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে পারবে পড়ুয়ারা।

| Sep 18, 2025, 10:41 PM IST
1/6

মাধ্যমিক নিয়ে বড় আপডেট

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: আগামী বছর অর্থাত্‍ ২০২৬-র মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্য়বস্থা। রেজিস্ট্রেশনের সময়ে জমা দেওয়া তথ্য যাচাই করার সুযোগ পাবেন পড়ুয়ারা।  https://students.wbbsedata.com, পোর্টাল চালু করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ।  ১৮ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে ২৫শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ খোলা থাকবে পোর্টালটি।

2/6

মাধ্যমিক নিয়ে বড় আপডেট

পড়য়াদের জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা মাধ্যমিক।  ক্লাস নাইন থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। নির্দিষ্ট সময়ে নিজের নাম, অভিভাবকের নাম, জন্মতারিখ জানিয়ে স্কুল থেকে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হয় পড়ুয়াদের।

3/6

মাধ্যমিক নিয়ে বড় আপডেট

 একবার তথ্য জমা দেওয়ার পর সংশোধনের আর কোনও সুযোগ থাকে না। কিন্তু গত বছর মাধ্যমিক শুরু মাত্র ২ দিন আগেও আদালতের নির্দেশে রীতিমতো জরিমানা দিয়ে পড়ুয়াদের রেজিস্ট্রেশনে ভুল সংশোধন করতে হয়েছে ১১৫ স্কুলকে। 

4/6

মাধ্যমিক নিয়ে বড় আপডেট

এবছর অর্থাত্‍ ২০২৫ রেজিস্টেশনে ভুল সংশোধনের জন্য় স্কুলগুলিকে পাঁচবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আগামী বছর অর্থাত্‍ ২০২৬ সালে মাধ্যমিকের আগে আর কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ পর্ষদ।

5/6

মাধ্যমিক নিয়ে বড় আপডেট

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য চালু হচ্ছে পোর্টাল।  রেজিস্ট্রেশনের যদি ভুল বা অসঙ্গতি ধরা পড়ে, সেক্ষেত্রে পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে পারবে পড়ুয়ারা।

6/6

মাধ্যমিক নিয়ে বড় আপডেট

পোর্টালে কোনও আবেদন জমা পড়লে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা সংশ্লিষ্ট স্কুলের ড্যাশবোর্ডে পৌঁছে যাবে। এরপর প্রমাণ সংগ্রহ করে পর্ষদে জমা দেবে স্কুল।  সঙ্গে নির্দিষ্ট ফিও।   

পরবর্তী
অ্যালবাম

Pinky Haryan-Begger to Doctor: রাস্তায় ছেঁড়া জামায় ভিক্ষা করতেন, আবর্জনা ঘেঁটে খাবার কুড়িয়ে খেতেন... সেই মেয়েই আজ ডাক্তার!

পরবর্তী অ্যালবাম

Ahmedabad Plane Crash: আড়ালের সব চেষ্টাই ব্যর্থ... আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় জড়িত বোয়িং এবং হানিওয়েল! বড় আপডেট...

Ahmedabad Plane Crash: আড়ালের সব চেষ্টাই ব্যর্থ... আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় জড়িত বোয়িং এবং হানিওয়েল! বড় আপডেট...

Ahmedabad Plane Crash: আড়ালের সব চেষ্টাই ব্যর্থ... আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় জড়িত বোয়িং এবং হানিওয়েল! বড় আপডেট... 8
Pinky Haryan-Begger to Doctor: রাস্তায় ছেঁড়া জামায় ভিক্ষা করতেন, আবর্জনা ঘেঁটে খাবার কুড়িয়ে খেতেন... সেই মেয়েই আজ ডাক্তার!

Pinky Haryan-Begger to Doctor: রাস্তায় ছেঁড়া জামায় ভিক্ষা করতেন, আবর্জনা ঘেঁটে খাবার কুড়িয়ে খেতেন... সেই মেয়েই আজ ডাক্তার!

Pinky Haryan-Begger to Doctor: রাস্তায় ছেঁড়া জামায় ভিক্ষা করতেন, আবর্জনা ঘেঁটে খাবার কুড়িয়ে খেতেন... সেই মেয়েই আজ ডাক্তার! 12
Odisha Shocker: ফাঁকা বাড়িতে স্বামীর সহকর্মী এসেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন &#039;বন্ধু-পত্নীর&#039; উপর...তারপরই... ছিঃ ছিঃ!

Odisha Shocker: ফাঁকা বাড়িতে স্বামীর সহকর্মী এসেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন 'বন্ধু-পত্নীর' উপর...তারপরই... ছিঃ ছিঃ!

Odisha Shocker: ফাঁকা বাড়িতে স্বামীর সহকর্মী এসেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন 'বন্ধু-পত্নীর' উপর...তারপরই... ছিঃ ছিঃ! 8
Mom’s Google search saved son&#039;s life: অবিশ্বাস্য! ৬ বছরের বাচ্চার আচমকাই হাত-পা পড়ে গেল, মা গুগল সার্চ করে বাঁচালেন প্রাণ...

Mom’s Google search saved son's life: অবিশ্বাস্য! ৬ বছরের বাচ্চার আচমকাই হাত-পা পড়ে গেল, মা গুগল সার্চ করে বাঁচালেন প্রাণ...

Mom’s Google search saved son's life: অবিশ্বাস্য! ৬ বছরের বাচ্চার আচমকাই হাত-পা পড়ে গেল, মা গুগল সার্চ করে বাঁচালেন প্রাণ... 10