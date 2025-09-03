WBJEE Seat Allotment: জয়েন্ট নিয়ে বড় আপডেট বোর্ডের! কোন কলেজে কারা পেলে চান্স? List Out...

WBJEE Seat Allotment: জয়েন্ট নিয়ে বড় আপডেট বোর্ডের! কোন কলেজে কারা পেলে চান্স? List Out...
WBJEE round 1 seat allotment: ২২ অগাস্ট প্রকাশিত হয়েছে রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফলাফল। একই দিনে ঘোষণা করা হয়েছে পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের জন্য কাউন্সেলিংয়ের সূচিও। সেই ঘোষণা অনুযায়ী, ২৮ অগাস্ট, বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয় কলেজে ভর্তির কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া। এবার...
রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্সের সিট অ্যালটমেন্ট
কীভাবে পছন্দের কোর্সে ভর্তি হবেন?
কোন প্রতিষ্ঠান পেতে পারেন?
অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে অ্যালটমেন্ট লেটার
কেন অ্যালটমেন্ট বাতিলের সম্ভাবনা?
রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্সের সিট অ্যালটমেন্ট
প্রার্থীরা WBJEE 2025 সিট অ্যালটমেন্ট রেজাল্ট (Round 1) অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করে ডাউনলোড করতে পারবেন—অফিসিয়াল WBJEE কাউন্সেলিং ওয়েবসাইটে যান wbjeeb.nic.in হোমপেজে থাকা “WBJEE 2025 Seat Allotment Result (Round 1)” লিঙ্কে ক্লিক করুন। লগইন করতে প্রয়োজনীয় তথ্য (Application Number, Password ও Security Pin) দিন।
রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্সের সিট অ্যালটমেন্ট
রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্সের সিট অ্যালটমেন্ট
