WBJEE Seat Allotment: জয়েন্ট নিয়ে বড় আপডেট বোর্ডের! কোন কলেজে কারা পেলে চান্স? List Out...

WBJEE round 1 seat allotment: ২২ অগাস্ট প্রকাশিত হয়েছে রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফলাফল। একই দিনে ঘোষণা করা হয়েছে পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের জন্য কাউন্সেলিংয়ের সূচিও। সেই ঘোষণা অনুযায়ী, ২৮ অগাস্ট, বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয় কলেজে ভর্তির কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া। এবার...

| Sep 03, 2025, 01:14 PM IST
রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্সের সিট অ্যালটমেন্ট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফল প্রকাশে দেরি হলেও নির্ধারিত সময়েই শুরু হয় রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজ়ামিনেশন (WBJEE)-এর কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া। এবার পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন বোর্ড (WBJEEB) আনুষ্ঠানিকভাবে WBJEE 2025-এর রাউন্ড 1 সিট অ্যালটমেন্ট ফলাফল প্রকাশ করেছে। 

কীভাবে পছন্দের কোর্সে ভর্তি হবেন?

নিবন্ধিত প্রার্থীরা এখন বোর্ডের কাউন্সেলিং পোর্টাল wbjeeb.nic.in এ গিয়ে নিজেদের অ্যালটমেন্ট স্ট্যাটাস দেখতে পারবেন। প্রকাশিত ফলাফলে প্রার্থীদের র‍্যাঙ্ক, পছন্দ এবং আসনের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে কোন প্রতিষ্ঠান ও কোন কোর্সে আসন বরাদ্দ হয়েছে তা উল্লেখ রয়েছে।

কোন প্রতিষ্ঠান পেতে পারেন?

এই রাউন্ডে যাদের আসন বরাদ্দ হয়েছে, তাদেরকে অবশ্যই ₹৫০০০ টাকার রিফান্ডেবল সিট অ্যাকসেপ্টেন্স ফি জমা দিয়ে ভর্তি নিশ্চিত করতে হবে। ফি দেওয়ার সময়সীমা ৩ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত। 

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে অ্যালটমেন্ট লেটার

ফি জমা দেওয়া যাবে নেট ব্যাংকিং, ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড বা UPI-এর মাধ্যমে। ফি দেওয়ার পর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে অ্যালটমেন্ট লেটার ডাউনলোড করতে হবে।  

কেন অ্যালটমেন্ট বাতিলের সম্ভাবনা?

নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ফি না দিলে বর্তমান অ্যালটমেন্ট বাতিল হয়ে যাবে এবং প্রার্থী পরবর্তী আপগ্রেডেশন রাউন্ডে অংশ নিতে পারবেন না। 

রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্সের সিট অ্যালটমেন্ট

প্রার্থীরা WBJEE 2025 সিট অ্যালটমেন্ট রেজাল্ট (Round 1) অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করে ডাউনলোড করতে পারবেন—অফিসিয়াল WBJEE কাউন্সেলিং ওয়েবসাইটে যান wbjeeb.nic.in হোমপেজে থাকা “WBJEE 2025 Seat Allotment Result (Round 1)” লিঙ্কে ক্লিক করুন। লগইন করতে প্রয়োজনীয় তথ্য (Application Number, Password ও Security Pin) দিন।

রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্সের সিট অ্যালটমেন্ট

স্ক্রিনে আপনার সিট অ্যালটমেন্ট স্ট্যাটাস দেখা যাবে, যেখানে আবন্টিত প্রতিষ্ঠান ও কোর্সের নাম উল্লেখ থাকবে। ভর্তি নিশ্চিত করতে ₹৫০০০ টাকার Seat Acceptance Fee অনলাইনে (Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI) জমা দিন।

রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্সের সিট অ্যালটমেন্ট

ফি জমা দেওয়ার পর আপনার Allotment Letter ডাউনলোড ও প্রিন্ট করুন ভর্তি প্রক্রিয়ার জন্য। প্রার্থীদের WBJEE-র অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে নিয়মিত নজর রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, যাতে কাউন্সেলিং এবং ভর্তি সংক্রান্ত সব তথ্য সময়মতো পাওয়া যায়।

