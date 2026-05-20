/Weather Big Update: ২১ থেকে ২৫: হিটওয়েভের রেড অ্যালার্ট, সঙ্গে ভয়ংকর বৃষ্টি-দুর্যোগ; আবহাওয়ার তোলপাড় ফেলে দেওয়া আপডেট

21 to 25 May Heatwave Red Alert and Heavy Rain alert: দেশের দুদিকে দুই ছবি। কোথাও জ্বালা ধরাবে তাপপ্রবাহ। কোথাও দুর্ভোগ পোহাতে হবে বৃষ্টিতে। কোথায় কী, জানুন-
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কথায় বলে প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা বোঝে কার সাধ্য। মৌসম ভবনের পূর্বাভাস যেন ঠিক সেই কথাই বলছে।
একইসময়ের মধ্যে দেশের একভাগে যখন তীব্র তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস। ঠিক তখনই ওই একইসময়ে অন্যপ্রান্তে বৃষ্টিতে ভারী দুর্যোগের পূর্বাভাস।
পূর্বাভাস বলছে, ২১ থেকে ২৫ মে তীব্র তাপপ্রবাহের জ্বলুনি চলবে উত্তর প্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশে। ডিহাইড্রেশন- হিট স্ট্রোকের আশঙ্কায় উত্তরপ্রদেশে জারি হয়েছে রেড অ্যালার্টও।
মৌসম ভবন আরও জানিয়েছে, পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং চণ্ডীগড়েও একটানা তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব, হরিয়ানায় জারি অরেঞ্জ অ্যালার্ট।
দিল্লিতে তাপমাত্রার পারদ ছুঁতে পারে ৪৬ ডিগ্রিও! ওদিকে আবার ২১ থেকে ২৫ মে পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস।
ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস আসাম, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম এবং ত্রিপুরায়।
সপ্তাহের শেষের দিকে অরুণাচল প্রদেশ, আসাম ও মেঘালয়েও বিচ্ছিন্নভাবে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।