Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /Weather Big Update: ২১ থেকে ২৫: হিটওয়েভের রেড অ্যালার্ট, সঙ্গে ভয়ংকর বৃষ্টি-দুর্যোগ; আবহাওয়ার তোলপাড় ফেলে দেওয়া আপডেট

Weather Big Update: ২১ থেকে ২৫: হিটওয়েভের রেড অ্যালার্ট, সঙ্গে ভয়ংকর বৃষ্টি-দুর্যোগ; আবহাওয়ার তোলপাড় ফেলে দেওয়া আপডেট

Written BySUDESHNA PAULUpdated bySUDESHNA PAUL
Published: May 20, 2026, 07:38 PM IST|Updated: May 20, 2026, 07:38 PM IST

21 to 25 May Heatwave Red Alert and Heavy Rain alert: দেশের দুদিকে দুই ছবি। কোথাও জ্বালা ধরাবে তাপপ্রবাহ। কোথাও দুর্ভোগ পোহাতে হবে বৃষ্টিতে। কোথায় কী, জানুন-

Weather Big Update1/7

আবহাওয়ার বিগ আপডেট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কথায় বলে প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা বোঝে কার সাধ্য। মৌসম ভবনের পূর্বাভাস যেন ঠিক সেই কথাই বলছে। 

Weather Big Update2/7

আবহাওয়ার বিগ আপডেট

একইসময়ের মধ্যে দেশের একভাগে যখন তীব্র তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস। ঠিক তখনই ওই একইসময়ে অন্যপ্রান্তে বৃষ্টিতে ভারী দুর্যোগের পূর্বাভাস।

Weather Big Update3/7

আবহাওয়ার বিগ আপডেট

পূর্বাভাস বলছে, ২১ থেকে ২৫ মে তীব্র তাপপ্রবাহের জ্বলুনি চলবে উত্তর প্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশে। ডিহাইড্রেশন- হিট স্ট্রোকের আশঙ্কায় উত্তরপ্রদেশে জারি হয়েছে রেড অ্যালার্টও। 

Weather Big Update4/7

আবহাওয়ার বিগ আপডেট

মৌসম ভবন আরও জানিয়েছে, পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং চণ্ডীগড়েও একটানা তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব, হরিয়ানায় জারি অরেঞ্জ অ্যালার্ট।

Weather Big Update5/7

আবহাওয়ার বিগ আপডেট

দিল্লিতে তাপমাত্রার পারদ ছুঁতে পারে ৪৬ ডিগ্রিও! ওদিকে আবার ২১ থেকে ২৫ মে পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। 

Weather Big Update6/7

আবহাওয়ার বিগ আপডেট

ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস আসাম, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম এবং ত্রিপুরায়। 

Weather Big Update7/7

আবহাওয়ার বিগ আপডেট

সপ্তাহের শেষের দিকে অরুণাচল প্রদেশ, আসাম ও মেঘালয়েও বিচ্ছিন্নভাবে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

Tags:
Weather Big Update
Heatwave RED Alert
heavy rain alert
Delhi 46 degree
21 to 25 May Heatwave Red Alert and Heavy Rain alert

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
অভিষেকের সম্পত্তিতে যৌথ মালিকানা: বিতর্কের মুখে এবার মুখ খুললেন সায়নী

অভিষেকের সম্পত্তিতে যৌথ মালিকানা: বিতর্কের মুখে এবার মুখ খুললেন সায়নী

bhishek Banerjee property controversy40 min ago
2

শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া অবৈধ হলে কেন মাসের পর মাস তাঁদের বেতন দেওয়া হবে?

Supreme Court56 min ago
3

অভিষেকের সম্পত্তিতে পুরসভার নোটিসে অকপট মেয়র ফিরহাদ- সায়নী ঘোষের নামেও বড় মন্তব্য

Abhishek Banerjee1 hr ago
4

গঙ্গায় বান থেকে গুলাবকে বাঁচালেন সমীর; ওদিকে অতল দামোদরে অসহায়ের মতো তলিয়ে গে

young men drowned1 hr ago
5

SSC মামলায় বিরাট আপডেট: থমকে বিচার প্রক্রিয়া, হাইকোর্টে CBI

SSC Scam1 hr ago