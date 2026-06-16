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Weather Big Update: ২৩ জুন পর্যন্ত বৃষ্টি ভুলে যান! আগামী ৭ দিন দেশজুড়ে আবহাওয়ার বিরাট আপডেট মৌসম ভবনের

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 16, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 12:25 PM IST

Monsoon Big Update: দেশে বর্ষা খাতায়-কলমে এলেও, বর্ষার সুখভোগ করার সৌভাগ্য কি মিলবে দাবদাহে তপ্ত জনজীবনের? বর্ষার খামখেয়ালিপনা নিয়ে মৌসম ভবনের বিরাট আপডেট। যেখানে স্বস্তির কোনও আভাস নেই, বরং অশনিসংকেত রয়েছে। যা দুঃশ্চিন্তা বাড়াচ্ছে আবহাওয়াবিদদের। সাধারণ নাগরিক জীবনের কপালে ফুটে উঠছে ঘামের বিন্দু বিন্দু ক্লান্তি-রেখা।

 

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জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মৌসম ভবন বলছে, আগামী ৭ দিন বৃষ্টির কথা জাস্ট ভুলে যান! ২৩ জুনের আগে বর্ষার বৃষ্টির কোনও নামগন্ধও নেই। 

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বরং এই একসপ্তাহে বাড়বে তাপমাত্রা। বাড়বে আর্দ্রতা। ফলে অস্বস্তিকর আবহাওয়ায় নাজেহাল হবে জনজীবন। 

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মৌসম ভবনের আপডেট, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করলেও, ২১-২২ জুন পর্যন্ত বর্ষা মূলত নিষ্ক্রিয় থাকবে।

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যা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইতিমধ্যে তৈরি হওয়া বৃষ্টিপাতের ঘাটতিকে আরও বাড়িয়ে দেবে।

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তবে মৌসুমী বৃষ্টিপাত না হলেও, কিছু কিছু জায়গায় আগামী একসপ্তাহ স্থানীয়ভাবে বজ্রঝড় ও ঝড়জলের পূর্বাভাস রয়েছে।

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যাতে আপাত স্বস্তি মিলতে পারে! কর্নাটক-অন্ধ্রপ্রদেশ-তামিলনাড়ু সীমান্ত অঞ্চল এবং পূর্বঘাট পর্বতমালায় ঘন ঘন বজ্রঝড়, মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। 

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মহারাষ্ট্রের কিছু অংশ, কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, বিহারের অবশিষ্ট এলাকা এবং ছত্তিশগড়ের কিছু অংশেও স্থানীয়ভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

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বর্ষা কখন গতি পাবে? জুনের দ্বিতীয়ার্ধে ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতি হতে পারে। ২২ থেকে ২৮ জুনের মধ্যে মধ্য কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ-কর্ণাটক সীমান্ত অঞ্চল, দক্ষিণ তামিলনাড়ু এবং কেরালার পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় বর্ষার তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা।

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উপকূলীয় কেরালা ও কর্ণাটক-সহ মুম্বইয়ের দিকে উত্তরমুখী ঘাট পর্বতমালাতেও বৃষ্টিপাত বাড়বে সেইসময়। তবে অস্বাভাবিক ভারী বর্ষার কোনও ইঙ্গিত এখনও পর্যন্ত নেই।

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একাধিক মডেলের আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২৯ জুন থেকে ৫ জুলাইয়ের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু পুনরায় সক্রিয় হতে শুরু করতে পারে।

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দক্ষিণ কেরালার পশ্চিমঘাট পর্বতমালা এবং কোঙ্কন উপকূলে সর্বপ্রথম শক্তিশালী মৌসুমী বায়ুর প্রভাব দেখা যাবে ও ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

TAGS:
Weatther
monsoon rain

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