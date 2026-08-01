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স্বাভাবিক ২৫৪.৯ মিলিমিটার! কিন্তু বৃষ্টি হবে গড়... অগাস্টের আবহাওয়ার বিগ বিগ আপডেট মৌসম ভবনের

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 01, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 04:56 PM IST

Weather Update: জুলাইয়ে একাধিক নিম্নচাপ ও গভীর নিম্নচাপের জেরে এল নিনোর প্রভাব অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছিল বর্ষা।

 

জুলাইয়ে পুষিয়ে যায় বৃষ্টি ঘাটতি1/7

জুলাইয়ে পুষিয়ে যায় বৃষ্টি ঘাটতি

অয়ন ঘোষাল: জুলাই মাসে একাধিক নিম্নচাপ ও মৌসুমি অক্ষরেখার সক্রিয়তায় বৃষ্টির ঘাটতি অনেকটাই পুষিয়ে গিয়েছিল এবছরের। 

মৌসম ভবনের বিগ আপডেট2/7

মৌসম ভবনের বিগ আপডেট

কিন্তু ফের নতুন উদ্বেগের কথা শোনাল মৌসম ভবন। অগস্ট মাসে দেশজুড়ে স্বাভাবিকের তুলনায় কম বৃষ্টির সম্ভাবনা।

অগাস্টে গড় বৃষ্টিপাত3/7

অগাস্টে গড় বৃষ্টিপাত

দাপুটে এল নিনোও হয়ে দাঁড়াবে খলনায়ক। মৌসম ভবনের হিসাব অনুযায়ী, অগাস্টে দেশের গড় বৃষ্টিপাত দীর্ঘমেয়াদি গড়ের বা এলপিএ থেকে ৯৪ শতাংশেরও নীচে থাকতে পারে। 

অগস্টে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত4/7

অগস্টে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত

১৯৭১-২০২০ সালের তথ্য অনুযায়ী, অগস্ট মাসে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হয় ২৫৪.৯ মিলিমিটার। জুলাইয়ের হিসাবও খানিকটা এমনই। কিন্তু ২০২৬ সালে জুলাইয়ে বৃষ্টিপাত ভালো রকমের হলেও অগস্টে একই পরিস্থিতি বজায় থাকবে না। 

মৌসুমি বায়ু দুর্বল5/7

মৌসুমি বায়ু দুর্বল

আবহবিদদের মতে, প্রশান্ত মহাসাগরে সক্রিয় এল নিনো মৌসুমি বায়ুকে দুর্বল করতে পারে আগামী দিনে। যদিও জুলাইয়ে একাধিক নিম্নচাপ ও গভীর নিম্নচাপের জেরে তার প্রভাব অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছিল বর্ষা।

দেশের অধিকাংশ এলাকায় অগাস্টে6/7

দেশের অধিকাংশ এলাকায় অগাস্টে

দেশের অধিকাংশ এলাকায় অগাস্টে স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিছু অংশ, উত্তর-পূর্বাঞ্চল, পূর্ব-মধ্য ভারত এবং পূর্ব উপদ্বীপের কয়েকটি এলাকায় স্বাভাবিক কিংবা তার চেয়ে বেশি বৃষ্টি হতে পারে।

অগস্ট-সেপ্টেম্বর মিলিয়েও বর্ষার দ্বিতীয়ার্ধে7/7

অগস্ট-সেপ্টেম্বর মিলিয়েও বর্ষার দ্বিতীয়ার্ধে

এদিকে, শুধু অগস্ট নয়, অগস্ট-সেপ্টেম্বর মিলিয়েও বর্ষার দ্বিতীয়ার্ধে বৃষ্টিপাত দীর্ঘমেয়াদি গড়ের ৯৪ শতাংশের নীচে থাকতে পারে বলে অনুমান। এই সময় স্বাভাবিকভাবে ৪২২.৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়।

TAGS:
weather
Weather update

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