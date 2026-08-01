/স্বাভাবিক ২৫৪.৯ মিলিমিটার! কিন্তু বৃষ্টি হবে গড়... অগাস্টের আবহাওয়ার বিগ বিগ আপডেট মৌসম ভবনের

Weather Update: জুলাইয়ে একাধিক নিম্নচাপ ও গভীর নিম্নচাপের জেরে এল নিনোর প্রভাব অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছিল বর্ষা।
অয়ন ঘোষাল: জুলাই মাসে একাধিক নিম্নচাপ ও মৌসুমি অক্ষরেখার সক্রিয়তায় বৃষ্টির ঘাটতি অনেকটাই পুষিয়ে গিয়েছিল এবছরের।
কিন্তু ফের নতুন উদ্বেগের কথা শোনাল মৌসম ভবন। অগস্ট মাসে দেশজুড়ে স্বাভাবিকের তুলনায় কম বৃষ্টির সম্ভাবনা।
দাপুটে এল নিনোও হয়ে দাঁড়াবে খলনায়ক। মৌসম ভবনের হিসাব অনুযায়ী, অগাস্টে দেশের গড় বৃষ্টিপাত দীর্ঘমেয়াদি গড়ের বা এলপিএ থেকে ৯৪ শতাংশেরও নীচে থাকতে পারে।
১৯৭১-২০২০ সালের তথ্য অনুযায়ী, অগস্ট মাসে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হয় ২৫৪.৯ মিলিমিটার। জুলাইয়ের হিসাবও খানিকটা এমনই। কিন্তু ২০২৬ সালে জুলাইয়ে বৃষ্টিপাত ভালো রকমের হলেও অগস্টে একই পরিস্থিতি বজায় থাকবে না।
আবহবিদদের মতে, প্রশান্ত মহাসাগরে সক্রিয় এল নিনো মৌসুমি বায়ুকে দুর্বল করতে পারে আগামী দিনে। যদিও জুলাইয়ে একাধিক নিম্নচাপ ও গভীর নিম্নচাপের জেরে তার প্রভাব অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছিল বর্ষা।
দেশের অধিকাংশ এলাকায় অগাস্টে স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিছু অংশ, উত্তর-পূর্বাঞ্চল, পূর্ব-মধ্য ভারত এবং পূর্ব উপদ্বীপের কয়েকটি এলাকায় স্বাভাবিক কিংবা তার চেয়ে বেশি বৃষ্টি হতে পারে।
এদিকে, শুধু অগস্ট নয়, অগস্ট-সেপ্টেম্বর মিলিয়েও বর্ষার দ্বিতীয়ার্ধে বৃষ্টিপাত দীর্ঘমেয়াদি গড়ের ৯৪ শতাংশের নীচে থাকতে পারে বলে অনুমান। এই সময় স্বাভাবিকভাবে ৪২২.৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়।