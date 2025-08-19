English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bengal Weather Update: সপ্তাহজুড়ে গভীর নিম্নচাপের তাণ্ডব! সমস্ত জেলায় ভারী বৃষ্টি, আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট...

West Bengal Weather Update: গভীর নিম্নচাপের পরোক্ষ প্রভাব রাজ্যের সমস্ত জেলায়। আগামী রবিবার পর্যন্ত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি চলবে। উত্তরবঙ্গে উপরের পাঁচ জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।   

| Aug 19, 2025, 08:43 AM IST
আবহাওয়ার আপডেট

অয়ন ঘোষাল: বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ গভীর নিম্নচাপে পরিণত। আজ দুপুরের মধ্যে উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ এবং দক্ষিণ ওড়িশা উপকূল দিয়ে স্থলভাগে ঢুকতে পারে।

সমুদ্রে নিষেধাজ্ঞা

সমুদ্র উত্তাল থাকার কারণে উত্তর বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে মৎস্যজীবীদের শুক্রবার ২২ আগস্ট পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা আবহাওয়া দফতরের। 

আবহাওয়ার আপডেট

প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাকলেও গভীর নিম্নচাপের পরোক্ষ প্রভাবে রাজ্যের সমস্ত জেলায় আগামী রবিবার পর্যন্ত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি চলবে। বৃষ্টির সঙ্গে বইতে পারে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা হাওয়া।

দক্ষিণবঙ্গ

বিক্ষিপ্তভাবে কয়েক জেলায় ভারী বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গে। উইকেন্ডে ভারী বৃষ্টি বাড়তে পারে দক্ষিণবঙ্গে। 

উত্তরবঙ্গ

উত্তরবঙ্গে উপরের পাঁচ জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। বৃষ্টির সম্ভাবনা। সম্ভাবনা বেশি থাকবে উপরের দিকের পাঁচ জেলায়। বুধবার থেকে ভারী বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গে। 

উত্তরবঙ্গ

জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং জেলাতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবারে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলাতে ভারী বৃষ্টি। শনিবার রবিবার বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কমবে। 

দক্ষিণবঙ্গ

দক্ষিণবঙ্গে মঙ্গল ও বুধবারে কলকাতা সহ প্রায় সমস্ত জেলায় বজ্রবিদ্যুৎসহ মাঝারি বৃষ্টি সঙ্গে দমকা বাতাস। বৃহস্পতিবার থেকে ফের ভারী বৃষ্টি শুরু। বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে। শুক্রবার পূর্ব বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতে ভারী বৃষ্টি। শনিবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া এবং ঝাড়গ্রাম জেলাতে ভারী বৃষ্টি। রবিবারে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়াতে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা।

দক্ষিণবঙ্গ

১৯ থেকে ২৩ অগাস্টের মধ্যে দক্ষিণে সবথেকে বেশি বৃষ্টি হতে চলেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। এই বৃষ্টিপাতের মোট পরিমান দেড়শো থেকে পৌনে ২০০ মিলিমিটার হতে পারে দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসেবে কলকাতা শহরের দক্ষিণ ২৪ পরগনা লাগোয়া এলাকায় পর্যাপ্ত বৃষ্টি হতে পারে ২৩ অগাষ্ট কৌশিকী অমাবস্যার দিন পর্যন্ত।

