Bengal Weather Update: সপ্তাহজুড়ে গভীর নিম্নচাপের তাণ্ডব! সমস্ত জেলায় ভারী বৃষ্টি, আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট...

Bengal Weather Update: সপ্তাহজুড়ে গভীর নিম্নচাপের তাণ্ডব! সমস্ত জেলায় ভারী বৃষ্টি, আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট...
West Bengal Weather Update: গভীর নিম্নচাপের পরোক্ষ প্রভাব রাজ্যের সমস্ত জেলায়। আগামী রবিবার পর্যন্ত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি চলবে। উত্তরবঙ্গে উপরের পাঁচ জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।
আবহাওয়ার আপডেট
সমুদ্রে নিষেধাজ্ঞা
আবহাওয়ার আপডেট
দক্ষিণবঙ্গ
উত্তরবঙ্গ
উত্তরবঙ্গ
দক্ষিণবঙ্গ
দক্ষিণবঙ্গে মঙ্গল ও বুধবারে কলকাতা সহ প্রায় সমস্ত জেলায় বজ্রবিদ্যুৎসহ মাঝারি বৃষ্টি সঙ্গে দমকা বাতাস। বৃহস্পতিবার থেকে ফের ভারী বৃষ্টি শুরু। বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে। শুক্রবার পূর্ব বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতে ভারী বৃষ্টি। শনিবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া এবং ঝাড়গ্রাম জেলাতে ভারী বৃষ্টি। রবিবারে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়াতে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা।
দক্ষিণবঙ্গ
১৯ থেকে ২৩ অগাস্টের মধ্যে দক্ষিণে সবথেকে বেশি বৃষ্টি হতে চলেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। এই বৃষ্টিপাতের মোট পরিমান দেড়শো থেকে পৌনে ২০০ মিলিমিটার হতে পারে দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসেবে কলকাতা শহরের দক্ষিণ ২৪ পরগনা লাগোয়া এলাকায় পর্যাপ্ত বৃষ্টি হতে পারে ২৩ অগাষ্ট কৌশিকী অমাবস্যার দিন পর্যন্ত।
