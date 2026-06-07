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Weekly Horoscope: বড় ব্রেক-থ্রু মেষের, আর্থিক ক্ষেত্রে সুপারপাওয়ার তুলা, কুম্ভকে ঘিরে পজিটিভ এনার্জি! কেমন যাবে ৮ থেকে ১৪ জুন?

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 07, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:53 PM IST
Weekly Horoscope June 8-14 2026: Weekly Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal-- কেমন কাটবে আসন্ন নতুন সপ্তাহটি?
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/11

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আসন্ন নতুন সপ্তাহে সহসা কোনও ব্রেক-থ্রু মিলে যাবে। আত্মবিশ্বাস থাকবে তুঙ্গে। টাকা পয়সার ব্যাপারে খুবই লজিক্যাল থাকতে হবে সপ্তাহ জুড়ে। 

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/11

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

এ সপ্তাহে দারুণ মোমেন্টাম পাবেন। আপনার কঠোর পরিশ্রম এ সপ্তাহে আপনাকে সাফল্যের মুখ দেখাবে। প্রফেশনাল স্কিল দিয়ে আপনি এই সাতদিন অনেকটা এগিয়ে যাবেন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)3/11

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

অতীতে টাকা-পয়সা নিয়ে কোনও সংকট তৈরি হয়েছিল, তবে সেটা থেকে বেরিয়ে আসুন। সামনে যে সুযোগ আছে, সেটা আঁকড়ে ধরুন। 

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)4/11

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

পুরনো কোনও বিজনেস কনসেপ্ট নতুন করে ফিরে আসবে এবং সঙ্গে নিয়ে আসবে বিরাট সাফল্য। হিডেন অপরচুনিটি আপনাকে সপ্তাহ জুড়ে সুখে-সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে রাখবে।  

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)5/11

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

প্রফেশনাল লাইফে একটা দারুণ শুরুয়াত আপনার জন্য অপেক্ষায়। টাকার সমস্যা মিটবে। ছোট বিষয়ের জন্যও মনের দরজা খোলা রাখুন, কাজ হবে। 

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)6/11

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আপনি এই সোমবার থেকেই আর্থিক ক্ষেত্রে একেবারে সুপারপাওয়ার হয়ে উঠবেন। আর পিছনে থাকবে আপনার দারুণ কনফিডেন্স। 

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)7/11

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কী সিগন্যাল আসছে, সে বিষয়ে চোখকান খোলা রাখুন। শুধু কাজে না নেমে পড়ে একটু অবজার্ভ করতে শিখুন। আপনার নিজস্ব পরিকল্পনা চট করে কারও সঙ্গে শেয়ার করবেন না।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)8/11

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

এ সপ্তাহে পেশাদারি সাফল্য আসবে। প্র্যাকটিক্যাল থিংকিং খুব জরুরি। আপনার জোরের জায়গাটি আগে চিহ্নিত করুন। লজিকের উপর দাঁড়িয়েই যা করার করুন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)9/11

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

এই সপ্তাহটা আপনার জন্য অন্যতম সাফল্যমণ্ডিত সপ্তাহ হতে চলেছে। বৈষয়িক উন্নতি, আর্থিক স্থিতিশীলতার চূড়ান্ত।  

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)10/11

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

৮ থেকে ১৪ জুন জুড়ে এই সপ্তাহে আপনাকে ঘিরে থাকবে এক ইতিবাচক বলয়! কিছু না পেলেও আপনি আত্মমর্যাদার শীর্ষে থাকবেন। 

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)11/11

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

টাকার সংকট কাটবে, যাঁরা এখনও ছাত্র তাঁদের পড়াশোনা এ সপ্তাহে খুবই ভালো হবে। আপনি লম্বা ঘোড়ার রেস। আপনার ভিতরে বিপুল পোটেনশিয়াল আছে। নিজের প্রতি সুবিচার করুন।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

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