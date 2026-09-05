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বাবা ভাঙ্গার ভয়ংকর ভাইরাল ভবিষ্যদ্বাণী: সেপ্টেম্বরের সামনের সপ্তাহ থেকে কোন কোন রাশির জীবন আমূল বদলে যাবে? সৌভাগ্য আর টাকা ঝরবে শুধু

Written ByNabanita Sarkar
Published: Sep 05, 2026, 07:32 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 07:53 PM IST

Baba Vanga Viral Predictions of September Zodiac Sign: বুলগেরিয়ার অন্ধ ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বাবা ভাঙ্গা জীবদ্দশায় বহু ঐতিহাসিক ও বৈশ্বিক ঘটনার আগাম আভাস দিয়ে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর করা বহু ভবিষ্যৎবাণী বিভিন্ন সময়ে হুবহু মিলে যাওয়ায় আজও বিশ্বজুড়ে বহু মানুষ তাঁর গণনার প্রতি গভীর কৌতূহল রাখেন। সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের গ্রহের অবস্থান ও বাবা ভাঙ্গার গণনা অনুসারে কয়েকটি নির্দিষ্ট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত সৌভাগ্যজনক ও অর্থলাভের সংকেত বয়ে আনতে চলেছে। তারা কারা? জেনে নিন...

 

 

কোন কোন রাশি1/14

কোন কোন রাশি

এই সপ্তাহে কোন কোন রাশি বিশেষ ইতিবাচক ফল পেতে চলেছে, তা সংক্ষেপে জেনে নেওয়া যাক...

মেষ রাশি:2/14

মেষ রাশি:

 সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহটি মেষ রাশির জাতকদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজগুলো গতি পাবে। 

 

মেষ রাশি:3/14

মেষ রাশি:

ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা মেলায় পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে নতুন বিনিয়োগ থেকে ভালো আর্থিক মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে। 

 

মেষ রাশি:4/14

মেষ রাশি:

পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ভুল বোঝাবুঝি মিটে গিয়ে শান্তির পরিবেশ বজায় থাকবে।

সিংহ রাশি5/14

সিংহ রাশি

এই সপ্তাহে সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের আত্মবিশ্বাস ও নেতৃত্বের ক্ষমতা তুঙ্গে থাকবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার পরিকল্পনাগুলো প্রশংসিত হবে। 

 

সিংহ রাশি6/14

সিংহ রাশি

কোনও দীর্ঘমেয়াদি আইনি বা আর্থিক জটিলতা থাকলে তা ইতিবাচক দিকে মোড় নিতে পারে। বাবা ভাঙ্গার ইঙ্গিত অনুসারে, এই সময় অপ্রত্যাশিত কোনো সূত্র থেকে ধনলাভের প্রবল যোগ রয়েছে। 

 

সিংহ রাশি7/14

সিংহ রাশি

তবে অতিরিক্ত আবেগতাড়িত হয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

 

তুলা রাশি8/14

তুলা রাশি

তুলা রাশির জন্য এটি অর্থনৈতিকভাবে স্থিতিশীলতা অর্জনের সময়। যারা নতুন চাকরি খুঁজছেন বা পেশা পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তাঁদের জন্য অনুকূল প্রস্তাব আসতে পারে। 

তুলা রাশি9/14

তুলা রাশি

অতীতে করা কোনও বিনিয়োগ থেকে ভালো রিটার্ন পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। দাম্পত্য ও ব্যক্তিগত সম্পর্কে মাধুর্য বাড়বে এবং পরিবারের সাথে কোনো শুভ অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার সুযোগ মিলতে পারে।

ধনু রাশি10/14

ধনু রাশি

ভাগ্য এই সপ্তাহে ধনু রাশির পাশে শক্তভাবে দাঁড়াতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য সময়টি বিশেষ ইতিবাচক ফল দেবে; প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে একাগ্রতা বৃদ্ধি পাবে।

ধনু রাশি11/14

ধনু রাশি

দূরে ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে, যা ভবিষ্যতে আর্থিক বা পেশাগত ক্ষেত্রে লাভজনক প্রমাণিত হবে। পিতার বা গুরুস্থানীয় কারও পরামর্শ আপনাকে বড় আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

 

মীন রাশি:12/14

মীন রাশি:

আধ্যাত্মিক শান্তি ও মানসিক স্বস্তির মধ্য দিয়ে সপ্তাহটি অতিবাহিত হবে। কাজের চাপ থাকলেও তা দক্ষতার সাথে সামলে নেওয়া সম্ভব হবে।

মীন রাশি13/14

মীন রাশি

ব্যবসায় নতুন অংশীদারিত্বের প্রস্তাব আসতে পারে, যা ভবিষ্যতে লাভজনক প্রমাণিত হবে। স্বাস্থ্য নিয়ে সামান্য সতর্কতা অবলম্বন করলেও বড় কোনও বিপদের আশঙ্কা নেই।

 

বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী14/14

বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী

জ্যোতিষ গণনা ও বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এই শুভ প্রভাবের সুবিধা পুরোপুরি নিতে আত্মবিশ্বাসী থাকা এবং সুযোগের সদ্ব্যবহার করা প্রয়োজন। 

তবে ইতিবাচক সময়ের সুফল পেতে পরিশ্রম ও সঠিক সিদ্ধান্তের বিকল্প নেই।

TAGS:
2026 predictions baba vanga
4 zodiac sign
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