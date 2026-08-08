/বেতন বাড়ছে ৫%, ডিএ ৩৮%: পুজোয় আর কী কী পাচ্ছেন রাজ্য সরকারি কর্মীরা? বড় ঘোষণা সরকারের

West Bengal Govt DA announcement: রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে সপ্তম বেতন কমিশন (7th Pay Commission) গঠন এবং মহার্ঘ ভাতা (DA) সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ও কার্যপরিধি (Terms of Reference) স্পষ্ট করে বিজ্ঞপ্তি জারি করল নবান্ন। দুর্গাপূজার ঠিক আগেই রাজ্য সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের জন্য ১ অক্টোবর থেকে কার্যকর হতে যাওয়া ৩৮ শতাংশ ডিএ ও ডিআর প্রদানের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে অর্থ দফতর। বাড়ছে ৫% বেতন। একই সঙ্গে ২০২৭ সালের মধ্যে সপ্তম পে কমিশনের সুপারিশ সম্পূর্ণ কার্যকর করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে।
নবান্ন কর্তৃক জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে সরকারি কর্মচারীদের বেতন কাঠামো, ভাতা, পদোন্নতি ও অবসরকালীন সুবিধা পুনর্বিবেচনার জন্য কমিশনকে একগুচ্ছ দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
ন্যূনতম বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে পূর্বে ব্যবহৃত ২৭০০ ক্যালোরির পুরনো মানদণ্ড পরিবর্তন করে ৫ সদস্যের পরিবার এবং দৈনিক ৩৪৯০ ক্যালোরি পুষ্টির প্রয়োজনীয়তাকে নতুন মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বর্তমানে প্রচলিত ৩ শতাংশ বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির পরিবর্তে অন্তত ৫ শতাংশ করার বিষয়টিকে কমিশনের বিবেচনায় রাখতে বলা হয়েছে।
একই 'পে লেভেল'-এর ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় সমতা তৈরি এবং অপ্রয়োজনীয় মামলা এড়াতে জটিল ও অচল বেতনস্তর একত্রিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিদ্যমান ৮-১৫-২৪ বছরের ৩টি ধাপের কাঠামোর পরিবর্তে ৫-৮-১২-১৮-২৪ বছরের ৫টি ধাপের নতুন কাঠামো বিবেচনার কথা বলা হয়েছে।
বাড়িভাড়া ভাতা (HRA), পরিবহণ ভাতা, শিশুদের শিক্ষা ভাতা এবং হস্টেল ভর্তুকি কেন্দ্রীয় পে কমিশনের সমতুল্য করার প্রস্তাব রয়েছে।
১১ বছর পর কমিউটেড পেনশন পুনরুদ্ধার, অবসরের সময় ছুটির নগদীকরণ এবং প্রতি বছর ৩০ জুন অবসর নেওয়া কর্মীদের জন্য একটি ইনক্রিমেন্ট প্রদানের বিষয়গুলি খতিয়ে দেখবে কমিশন।
রাজ্য অর্থ দফতরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, রাজ্য সরকারি কর্মচারী এবং যোগ্য অবসরপ্রাপ্তরা ষষ্ঠ বেতন কমিশনের অধীনে সংশোধিত মূল বেতনের ওপর ৩৮ শতাংশ হারে ডিএ ও ডিআর পাবেন।
১ অক্টোবর থেকে কার্যকর হতে যাওয়া এই বর্ধিত ভাতা দুর্গাপূজা উৎসবের আগেই অক্টোবর মাসের বেতনের সঙ্গে প্রদান করা হবে।
এতে রাজ্য সরকারের অধীনস্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারী, পঞ্চায়েত ও পুরসভার কর্মীরাও উপকৃত হবেন।
সরকারের এই সিদ্ধান্তকে কর্মচারী সংগঠনগুলির একটি অংশ স্বাগত জানিয়েছে। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ও বেতনের দাবির অনেকটাই এই বিজ্ঞপ্তিতে প্রতিফলিত হয়েছে।
অন্যদিকে, বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির মতো সংগঠনগুলি এই সিদ্ধান্তকে ইতিবাচক বললেও পে কমিশনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার আহ্বান জানিয়েছে।
সব মিলিয়ে, নবান্নের এই নতুন ঘোষণার ফলে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের আর্থিক নিরাপত্তা, পদোন্নতি এবং অবসরকালীন সুবিধায় ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।