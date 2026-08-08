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বেতন বাড়ছে ৫%, ডিএ ৩৮%: পুজোয় আর কী কী পাচ্ছেন রাজ্য সরকারি কর্মীরা? বড় ঘোষণা সরকারের

Written ByNabanita Sarkar
Published: Aug 08, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 12:33 PM IST

West Bengal Govt DA announcement: রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে সপ্তম বেতন কমিশন (7th Pay Commission) গঠন এবং মহার্ঘ ভাতা (DA) সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ও কার্যপরিধি (Terms of Reference) স্পষ্ট করে বিজ্ঞপ্তি জারি করল নবান্ন। দুর্গাপূজার ঠিক আগেই রাজ্য সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের জন্য ১ অক্টোবর থেকে কার্যকর হতে যাওয়া ৩৮ শতাংশ ডিএ ও ডিআর প্রদানের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে অর্থ দফতর। বাড়ছে ৫% বেতন। একই সঙ্গে ২০২৭ সালের মধ্যে সপ্তম পে কমিশনের সুপারিশ সম্পূর্ণ কার্যকর করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে।

 

সপ্তম পে কমিশনের শর্তাবলি1/13

সপ্তম পে কমিশনের শর্তাবলি

নবান্ন কর্তৃক জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে সরকারি কর্মচারীদের বেতন কাঠামো, ভাতা, পদোন্নতি ও অবসরকালীন সুবিধা পুনর্বিবেচনার জন্য কমিশনকে একগুচ্ছ দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। 

ন্যূনতম বেতন ও নতুন মানদণ্ড: 2/13

ন্যূনতম বেতন ও নতুন মানদণ্ড:

ন্যূনতম বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে পূর্বে ব্যবহৃত ২৭০০ ক্যালোরির পুরনো মানদণ্ড পরিবর্তন করে ৫ সদস্যের পরিবার এবং দৈনিক ৩৪৯০ ক্যালোরি পুষ্টির প্রয়োজনীয়তাকে নতুন মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

 

বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি (Increment):3/13

বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি (Increment):

মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বর্তমানে প্রচলিত ৩ শতাংশ বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির পরিবর্তে অন্তত ৫ শতাংশ করার বিষয়টিকে কমিশনের বিবেচনায় রাখতে বলা হয়েছে।

 

কেন্দ্রীয় কাঠামোর সমতা:4/13

কেন্দ্রীয় কাঠামোর সমতা:

একই 'পে লেভেল'-এর ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় সমতা তৈরি এবং অপ্রয়োজনীয় মামলা এড়াতে জটিল ও অচল বেতনস্তর একত্রিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

 

ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট স্কিম (CAS):5/13

ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট স্কিম (CAS):

পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিদ্যমান ৮-১৫-২৪ বছরের ৩টি ধাপের কাঠামোর পরিবর্তে ৫-৮-১২-১৮-২৪ বছরের ৫টি ধাপের নতুন কাঠামো বিবেচনার কথা বলা হয়েছে।

 

ভাতা ও সুবিধা: 6/13

ভাতা ও সুবিধা:

বাড়িভাড়া ভাতা (HRA), পরিবহণ ভাতা, শিশুদের শিক্ষা ভাতা এবং হস্টেল ভর্তুকি কেন্দ্রীয় পে কমিশনের সমতুল্য করার প্রস্তাব রয়েছে।

 

অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা:7/13

অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা:

১১ বছর পর কমিউটেড পেনশন পুনরুদ্ধার, অবসরের সময় ছুটির নগদীকরণ এবং প্রতি বছর ৩০ জুন অবসর নেওয়া কর্মীদের জন্য একটি ইনক্রিমেন্ট প্রদানের বিষয়গুলি খতিয়ে দেখবে কমিশন।

 

ডিএ বৃদ্ধি8/13

ডিএ বৃদ্ধি

রাজ্য অর্থ দফতরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, রাজ্য সরকারি কর্মচারী এবং যোগ্য অবসরপ্রাপ্তরা ষষ্ঠ বেতন কমিশনের অধীনে সংশোধিত মূল বেতনের ওপর ৩৮ শতাংশ হারে ডিএ ও ডিআর পাবেন। 

পূজা উপহার9/13

পূজা উপহার

১ অক্টোবর থেকে কার্যকর হতে যাওয়া এই বর্ধিত ভাতা দুর্গাপূজা উৎসবের আগেই অক্টোবর মাসের বেতনের সঙ্গে প্রদান করা হবে। 

 

পূজা উপহার10/13

পূজা উপহার

এতে রাজ্য সরকারের অধীনস্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারী, পঞ্চায়েত ও পুরসভার কর্মীরাও উপকৃত হবেন।

 

ভবিষ্যৎ রূপরেখা11/13

ভবিষ্যৎ রূপরেখা

সরকারের এই সিদ্ধান্তকে কর্মচারী সংগঠনগুলির একটি অংশ স্বাগত জানিয়েছে। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ও বেতনের দাবির অনেকটাই এই বিজ্ঞপ্তিতে প্রতিফলিত হয়েছে। 

 

ভবিষ্যৎ রূপরেখা12/13

ভবিষ্যৎ রূপরেখা

অন্যদিকে, বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির মতো সংগঠনগুলি এই সিদ্ধান্তকে ইতিবাচক বললেও পে কমিশনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার আহ্বান জানিয়েছে।

 

ভবিষ্যৎ রূপরেখা13/13

ভবিষ্যৎ রূপরেখা

সব মিলিয়ে, নবান্নের এই নতুন ঘোষণার ফলে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের আর্থিক নিরাপত্তা, পদোন্নতি এবং অবসরকালীন সুবিধায় ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

TAGS:
West Bengal Pay Commission
7th Pay Commission WB
West Bengal DA News

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