/সপ্তম বেতন কমিশনে নিজের বেতন নিজেই ঠিক করবেন রাজ্য সরকারি কর্মীরা? চালু হয়ে গেল পোর্টাল

WB 7th Pay Commission portal: সবাইকে নির্দিষ্ট মডিউল ব্যবহার করে নিজেদের বেতন নিয়ে দাবি-দাওয়া জমা দেওয়ার জন্য বলেছে কমিশন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সপ্তম বেতন কমিশনে নিজের বেতন নিজেই ঠিক করবেন রাজ্য সরকারি কর্মীরা? রাজ্য সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের জন্য সুখবর।
সপ্তম বেতন কমিশনে বেতন-ভাতা নিয়ে সরাসরি মতামত জানাতে সরকারি কর্মী-পেনশনভোগীদের জন্য চালু হয়ে গেছে পোর্টাল। নতুন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সপ্তম বেতন কমিশন সংক্রান্ত দাবি-দাওয়া সরাসরি সরকারকে জানাতে পারবেন রাজ্য সরকারি কর্মী-পেনশনভোগীরা।
৩১ অক্টোবরের মধ্যে জমা দিতে হবে মেমোরান্ডাম। কমিশনের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মেমোরান্ডাম ও সাজেশন জমা দেওয়ার মডিউল কার্যকর হয়ে গিয়েছে।
সংশ্লিষ্ট সবাইকেই এই নির্দিষ্ট মডিউল ব্যবহার করেই নিজেদের বক্তব্য জমা দেওয়ার জন্য বলেছে কমিশন। ৩১ অক্টোবরের পর আর কোনও আবেদন গ্রাহ্য হবে না।
শুধুমাত্র অনলাইনে পোর্টালে জমা পড়া আবেদন-ই গ্রাহ্য হবে। এছাড়া আর কোনও ইমেইল মারফত আবেদন বা পিডিএফ বা হাতে লেখা আবদনও গ্রাহ্য হবে না।
রাজ্য সরকারি কর্মী এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের বিভিন্ন সংগঠন ও অ্যাসোসিয়েশন, যারা অর্থ দফতরের রেজ়োলিউশনের অ্যানেক্সারে অন্তর্ভুক্ত, তারা এই মডিউলের মাধ্যমে মতামত জানাতে পারবে।
শুধু সংগঠন বা সংস্থাই নয়, এককভাবে কোনও কর্মী কিংবা অবসরপ্রাপ্ত কর্মীও ব্যক্তিগতভাবে নিজের পরামর্শ সরাসরি কমিশনের কাছে জমা দিতে পারবেন। বেতন, ভাতা, পদোন্নতি, অবসরকালীন সুবিধা নিয়ে নিজেদের মতামত রাখা যাবে পোর্টালে।