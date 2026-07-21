/টানা তিন দিন বৃষ্টিতে কাঁপবে দক্ষিণবঙ্গ! জলমগ্ন তিলোত্তমায় আছড়ে পড়বে নতুন দুর্যোগ

West Bengal Weather Update: মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা বাড়বে। উপকূলীয় জেলাগুলোতে বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টি এবং অন্য জেলাগুলোতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির তীব্রতা কিছুটা কমেছে এবং লাল সতর্কতা তুলে নেওয়া হয়েছে।
অয়ন ঘোষাল: ২১ জুলাই মঙ্গলবার থেকে পরশু ২৩ জুলাই, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। আজ মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা উপকূল ও সংলগ্ন জেলায়। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় একাধিক স্পেলে হালকা মাঝারি বা দুই এক পশলা ভারী বৃষ্টি।
উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা। লাল সতর্কতা আর থাকছে না। কাল বুধবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি চলবে উত্তরে।
মৌসুমি অক্ষরেখা রাঁচি ও দীঘার ওপর দিয়ে উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। নিম্নচাপ দুর্বল হয়ে ঘূর্ণাবর্তে পরিণত। ঝাড়খন্ড ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিকে অবস্থান।
সোমবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে শুরু হওয়া বৃষ্টি আজ মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পরিমাণে বাড়বে। আজ মঙ্গলবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং নদীয়াতে ভারী বৃষ্টির সর্তকতা। বুধ ও বৃহস্পতিবার উপকূল ও সংলগ্ন জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বাকি সমস্ত জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে দু'এক পশলা ভারী বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস।
উত্তরবঙ্গে লাল সতর্কতা আর নেই। আজ মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমবে। বুধবার পর্যন্ত ওপরের দিকের ৫ জেলায় বৃষ্টি চলবে।
কাল বুধবার ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকবে জলপাইগুড়ি জেলার কিছু অংশে। প্রবল বৃষ্টির প্রভাবে নদীর জল বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইবে। নীচু এলাকায় প্লাবনের হওয়ার আশঙ্কা। দার্জিলিং ও কালিম্পং এর পার্বত্য এলাকায় ভূমিধসের সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গে অতিবৃষ্টিতে শস্যের ক্ষতি হতে পারে।
কলকাতায় আজ ২১ জুলাই মঙ্গলবার থেকে মেঘলা আকাশ। বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। খুব ভারী বৃষ্টি না হলেও দফায় দফায় হালকা মাঝারি এবং বিক্ষিপ্তভাবে দুই এক পশলা ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।