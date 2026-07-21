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টানা তিন দিন বৃষ্টিতে কাঁপবে দক্ষিণবঙ্গ! জলমগ্ন তিলোত্তমায় আছড়ে পড়বে নতুন দুর্যোগ

Written BySoumita Khan
Published: Jul 21, 2026, 08:13 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 08:15 AM IST

West Bengal Weather Update: মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা বাড়বে। উপকূলীয় জেলাগুলোতে বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টি এবং অন্য জেলাগুলোতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির তীব্রতা কিছুটা কমেছে এবং লাল সতর্কতা তুলে নেওয়া হয়েছে।

দক্ষিণে দুর্যোগ1/7

দক্ষিণে দুর্যোগ

অয়ন ঘোষাল: ২১ জুলাই মঙ্গলবার থেকে পরশু ২৩ জুলাই, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। আজ মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা উপকূল ও সংলগ্ন জেলায়। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় একাধিক স্পেলে হালকা মাঝারি বা দুই এক পশলা ভারী বৃষ্টি। 

উত্তরবঙ্গে ওরেঞ্জ অ্যালার্ট2/7

উত্তরবঙ্গে ওরেঞ্জ অ্যালার্ট

উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা। লাল সতর্কতা আর থাকছে না। কাল বুধবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি চলবে উত্তরে।

ঘূর্ণাবর্ত3/7

ঘূর্ণাবর্ত

মৌসুমি অক্ষরেখা রাঁচি ও দীঘার ওপর দিয়ে উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। নিম্নচাপ দুর্বল হয়ে ঘূর্ণাবর্তে পরিণত। ঝাড়খন্ড ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিকে অবস্থান।

দক্ষিণে দুর্যোগ4/7

দক্ষিণে দুর্যোগ

সোমবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে শুরু হওয়া বৃষ্টি আজ মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পরিমাণে বাড়বে। আজ মঙ্গলবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং নদীয়াতে ভারী বৃষ্টির সর্তকতা। বুধ ও বৃহস্পতিবার উপকূল ও সংলগ্ন জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বাকি সমস্ত জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে  দু'এক পশলা ভারী বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস। 

উত্তরবঙ্গে ওরেঞ্জ অ্যালার্ট5/7

উত্তরবঙ্গে ওরেঞ্জ অ্যালার্ট

উত্তরবঙ্গে লাল সতর্কতা আর নেই। আজ মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমবে। বুধবার পর্যন্ত ওপরের দিকের ৫ জেলায় বৃষ্টি চলবে। 

উত্তরবঙ্গে ওরেঞ্জ অ্যালার্ট6/7

উত্তরবঙ্গে ওরেঞ্জ অ্যালার্ট

কাল বুধবার ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকবে জলপাইগুড়ি জেলার কিছু অংশে। প্রবল বৃষ্টির প্রভাবে নদীর জল বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইবে। নীচু এলাকায় প্লাবনের হওয়ার আশঙ্কা। দার্জিলিং ও কালিম্পং এর পার্বত্য এলাকায় ভূমিধসের সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গে অতিবৃষ্টিতে শস্যের ক্ষতি হতে পারে।

কলকাতার আপডেট7/7

কলকাতার আপডেট

কলকাতায় আজ ২১ জুলাই মঙ্গলবার থেকে মেঘলা আকাশ। বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। খুব ভারী বৃষ্টি না হলেও দফায় দফায় হালকা মাঝারি এবং বিক্ষিপ্তভাবে দুই এক পশলা ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।

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