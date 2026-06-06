/Bengal Weather Update: ৫০ কিমি বেগের ঝড়-ব্যাপক বৃষ্টি! দুই বঙ্গেই দুর্যোগ, কলকাতার প্রাক বর্ষার বিরাট আপডেট

West Bengal Weather Update: আজ দুই বঙ্গেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ৭ থেকে ৯ জুন দক্ষিণবঙ্গে এবং কলকাতায় অস্বস্তিকর গরম ফিরবে। উত্তরবঙ্গে ১৩ জুনের মধ্যে বর্ষা প্রবেশ করতে পারে। দক্ষিণবঙ্গে ১১ জুন প্রাক-বর্ষার বৃষ্টি এবং ১৭-১৯ জুনের মধ্যে বর্ষা আসতে পারে।
অয়ন ঘোষাল: আজ ৬ তারিখ দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং দমকা ঝোড়ো হাওয়া। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে। এ সময় বজ্রপাতের পাশাপাশি ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে।
অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের মালদা ও উত্তর দিনাজপুর জেলার জন্য আবহাওয়া একটু বেশি খারাপ হতে পারে। এই দুই জেলায় তীব্র বৃষ্টি ও জোরালো বজ্রপাতের আশঙ্কা রয়েছে। এ সময় হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে, যার ফলে ফসলের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।
উত্তরবঙ্গে প্রাক বর্ষার বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতায় ১১ জুন থেকে প্রাক বর্ষার বৃষ্টি শুরু হতে চলেছে।
উত্তরবঙ্গে ১৩ জুনের মধ্যে মৌসুমি বায়ু অর্থাৎ বর্ষার আগমন ঘটতে পারে।
দক্ষিণবঙ্গে ১৭ থেকে ১৯ জুনের মধ্যে বর্ষার আগমন ঘটতে পারে।
৭,৮ এবং ৯ জুন দক্ষিণবঙ্গে ফিরছে অস্বস্তিকর গরম। কলকাতায় তাপমাত্রা ৩৬ এবং পশ্চিমাঞ্চলের জেলার তাপমাত্রা ৩৭ থেকে ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছাতে পারে।
সোম এবং মঙ্গলবার ফিল লাইক তাপমাত্রা অস্বাভাবিক বেশি থাকতে চলেছে