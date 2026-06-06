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Bengal Weather Update: ৫০ কিমি বেগের ঝড়-ব্যাপক বৃষ্টি! দুই বঙ্গেই দুর্যোগ, কলকাতার প্রাক বর্ষার বিরাট আপডেট

Written BySoumita Khan
Published: Jun 06, 2026, 10:28 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:28 AM IST

West Bengal Weather Update: আজ দুই বঙ্গেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ৭ থেকে ৯ জুন দক্ষিণবঙ্গে এবং কলকাতায় অস্বস্তিকর গরম ফিরবে। উত্তরবঙ্গে ১৩ জুনের মধ্যে বর্ষা প্রবেশ করতে পারে। দক্ষিণবঙ্গে ১১ জুন প্রাক-বর্ষার বৃষ্টি এবং ১৭-১৯ জুনের মধ্যে বর্ষা আসতে পারে।

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অয়ন ঘোষাল: আজ ৬ তারিখ দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং দমকা ঝোড়ো হাওয়া। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে। এ সময় বজ্রপাতের পাশাপাশি ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে।

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অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের মালদা ও উত্তর দিনাজপুর জেলার জন্য আবহাওয়া একটু বেশি খারাপ হতে পারে। এই দুই জেলায় তীব্র বৃষ্টি ও জোরালো বজ্রপাতের আশঙ্কা রয়েছে। এ সময় হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে, যার ফলে ফসলের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

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উত্তরবঙ্গে প্রাক বর্ষার বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতায় ১১ জুন থেকে প্রাক বর্ষার বৃষ্টি শুরু হতে চলেছে। 

 

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উত্তরবঙ্গে ১৩ জুনের মধ্যে মৌসুমি বায়ু অর্থাৎ বর্ষার আগমন ঘটতে পারে। 

 

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দক্ষিণবঙ্গে ১৭ থেকে ১৯ জুনের মধ্যে বর্ষার আগমন ঘটতে পারে।

 

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৭,৮ এবং ৯ জুন দক্ষিণবঙ্গে ফিরছে অস্বস্তিকর গরম।  কলকাতায় তাপমাত্রা ৩৬ এবং পশ্চিমাঞ্চলের জেলার তাপমাত্রা ৩৭ থেকে ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছাতে পারে।

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সোম এবং মঙ্গলবার ফিল লাইক তাপমাত্রা অস্বাভাবিক বেশি থাকতে চলেছে

TAGS:
west bengal weather
Monsoon Update
kolkata rain
North Bengal Weather
South Bengal weather
weather forecast

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