/অন্নপূর্ণা যোজনায় ৩০০০ নয়, মহিলারা মাসে পাবেন ৪৫০০ টাকা: কারা পাবেন এই টাকা? জেনে নিন সরকারের বড় নির্দেশিকা

Annapurna Yojana: রাজ্যে মহিলাদের আর্থিক স্বাবলম্বিতা বাড়াতে আগেই শুরু হয়েছে 'অন্নপূর্ণা যোজনা'। এই প্রকল্পের মাধ্যমে যোগ্য মহিলাদের মাসে ৩,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। তবে সম্প্রতি নবান্ন থেকে এক বড় প্রশাসনিক ঘোষণার পর তৈরি হয়েছে নতুন জল্পনা। এখন থেকে নির্দিষ্ট কিছু মহিলারা মাসে ৩,০০০ টাকার বদলে মোট ৪,৫০০ টাকা পর্যন্ত পেতে পারেন। কারা পাবেন এই টাকা?
বুধবার নবান্নে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা সংক্রান্ত নতুন নিয়ম ও শর্তাবলী পরিষ্কার করে দিয়েছেন।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রক্রিয়া যাচাইয়ের পর আগামী ১৭ আগস্ট থেকে যোগ্য উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ডিবিটি (DBT)-এর মাধ্যমে টাকা পাঠানো শুরু হবে।
তবে কারা এই তিন হাজার টাকা পাবেন আর কারা অন্য ভাতার সঙ্গে মিলিয়ে বাড়তি সুবিধা পাবেন, তা নিয়ে প্রশাসনিক নির্দেশিকায় স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে।
অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগেছে, ৪,৫০০ টাকা কি অন্নপূর্ণা যোজনার নতুন কোনও আলাদা ভাতা?
প্রশাসন স্পষ্ট করেছে যে ৪,৫০০ টাকা কোনো নতুন আলাদা প্রকল্প নয়। সাধারণ নিয়মে, যাঁদের বয়স ২৫ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে এবং যাঁরা ইতোমধ্যে অন্য কোনও সরকারি সামাজিক সুরক্ষা ভাতা (যেমন ১,৫০০ টাকার বিধবা ভাতা) পান, অন্নপূর্ণা যোজনা চালু হলে তাঁদের প্রাপ্য অঙ্ক সমন্বয় করে সর্বোচ্চ ৩,০০০ টাকাতেই সীমিত রাখা হবে।
যে সকল মহিলা শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে আগে থেকেই মাসে ১,৫০০ টাকার 'দিব্যাঙ্গ ভাতা' পাচ্ছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম লাগু হবে না। তাঁরা দিব্যাঙ্গ ভাতার ১,৫০০ টাকার পাশাপাশি অন্নপূর্ণা যোজনার পুরো ৩,০০০ টাকাই পাবেন। ফলে তাঁদের মোট মাসিক প্রাপ্তি দাঁড়াবে (৩,০০০ + ১,৫০০) = ৪,৫০০ টাকা।
যেসব কৃষক পরিবারের মহিলারা 'পিএম কিসান সম্মান নিধি'র সুবিধা পান, তাঁরাও অন্নপূর্ণা যোজনার ৩,০০০ টাকা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
প্রকল্পে আবেদনের শর্ত ও শেষ তারিখ-- সরকারি নিয়ম মেনে এই সুবিধার জন্য কিছু নির্দিষ্ট নির্দেশিকা কার্যকর রাখা হয়েছে
আবেদনকারী মহিলার বয়স ২৫ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে হতে হবে।
অন্নপূর্ণা যোজনায় নতুন করে আবেদন জানানোর শেষ তারিখ ৩০ আগস্ট ২০২৬।
শুধুমাত্র আবেদন করলেই কেউ ৪,৫০০ টাকা নিশ্চিতভাবে পাবেন না। রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক স্তরে নথিপত্র সঠিকভাবে যাচাই (Verification) হওয়ার পর তবেই অনুমোদন মিলবে।
একইসঙ্গে অন্নপূর্ণা যোজনার ৩,০০০ টাকা এবং ১,৫০০ টাকার দিব্যাঙ্গ ভাতা-- দুটি আলাদা পোর্টালে যোগ্য বলে প্রমাণিত হলেই উপভোক্তারা মাসে মোট ৪,৫০০ টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাবেন।
উপযুক্ত নথি-সহ আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে ইচ্ছুক উপভোক্তাদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।