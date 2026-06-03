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Annapurna Yojana Portal Launched: এখনও ফর্ম ফিল আপ করেননি? টেনশন নেই, খুলে গেল অন্নপূর্ণা যোজনার অনলাইন পোর্টাল; কীভাবে আবেদন?

Written BySoumita Khan
Published: Jun 03, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 05:12 PM IST

Annapurna Yojana Portal Launched: রাজ্যে 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া। আজ বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টার পর থেকেই এই প্রকল্পের অফিশিয়াল পোর্টালটি সাধারণ মানুষের জন্য চালু করা হয়েছে। এক সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজকুমার আগরওয়াল এই তথ্য জানিয়েছেন। 

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অন্নপূর্ণার অনলাইন পোর্টাল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বুধবার নবান্নে প্রশাসনিক বৈঠকে অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ফর্মের জন্য খুলে দেওয়া হল অনলাইন পোর্টালও। বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টার পর থেকেই এই প্রকল্পের অফিশিয়াল পোর্টালটি সাধারণ মানুষের জন্য চালু করা হয়েছে।

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অন্নপূর্ণার অনলাইন পোর্টাল

বুধবার থেকেই ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকতে শুরু করেছে অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ৩০০০ হাজার টাকা। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগেই জানিয়েছিলেন যাঁরা ফর্ম ফিল আপ করেছেন, তাঁদের অ্যাকাউন্টেই টাকা ঢুকবে।

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অন্নপূর্ণার অনলাইন পোর্টাল

তবে যাঁরা এখনও আবেদন করেননি, তাঁদের চিন্তার কিছু নেই। নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানিয়েছেন, নতুন করে আবেদন জমা দেওয়ার ৭ থেকে ৮ দিনের মধ্যেই টাকা অ্যাকাউন্টে চলে আসবে।

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অনলাইনে অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ফর্ম কীভাবে ফিল আপ করবেন?

প্রথমে রাজ্য সরকারের সোশ্যাল সিকিউরিটি পোর্টাল (https://socialsecurity.wb.gov.in/login)-এ) যেতে হবে। এই পোর্টালে গিয়ে নিজের পছন্দমতো ভাষা বেছে নিয়ে আবেদনপত্র বা ফর্মটি ডাউনলোড করতে হবে। ডাউনলোড করা ফর্মটি হাতে লিখে সুন্দরভাবে পূরণ করতে হবে।

 

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অনলাইনে অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ফর্ম কীভাবে ফিল আপ করবেন?

পোর্টালে নিজের মোবাইল নম্বর দিয়ে নাম রেজিস্টার করতে হবে। এরপর পূরণ করা ফর্ম এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র স্ক্যান করে পোর্টালে আপলোড করে জমা দিতে হবে।

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কী কী নথির প্রয়োজন?

ফর্মের তথ্যের সঙ্গে আধার কার্ডের নাম, ঠিকানা ও জন্মতারিখ হুবহু মিলতে হবে। পরিচয়পত্র হিসেবে ভোটার কার্ড লাগবে। ডিজিটাল রেশন কার্ডের বিবরণও ফর্মে দিতে হবে। আধার কার্ডের সঙ্গে লিংক করা মোবাইল নম্বরটি সচল থাকতে হবে, কারণ ওটিপি (OTP) যাচাই করা হবে।

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কী কী নথির প্রয়োজন?

যে অ্যাকাউন্টে ডিবিটি (DBT) সক্রিয় করা আছে, সেই ব্যাংকের পাসবইয়ের প্রথম পাতার স্ক্যান কপি লাগবে। সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার প্রমাণ হিসেবে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট সঙ্গে রাখতে পারেন।

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জরুরি সতর্কবার্তা

'লক্ষ্মীর ভান্ডার' প্রকল্পের টাকা সাধারণ ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এলেও, 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র ক্ষেত্রে নিয়ম আলাদা। এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে হলে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে ডিবিটি (DBT) এবং আধার লিংক থাকা বাধ্যতামূলক। আধার লিংক না থাকলে অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকবে না।

TAGS:
Annapurna Yojana
wb social security portal
annapurna yojana online form
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annapurna yojana eligibility

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