/পুজোর আগেই বিরাট সুখবর: ১ অক্টোবর থেকেই পকেটে ঢুকবে বাড়তি টাকা, একলাফে প্যারাটিচার থেকে শিক্ষাবন্ধু-- কার বেতন কত বাড়ছে?

West Bengal Para Teacher and contractual worker Salary Hike: পশ্চিমবঙ্গের স্কুল শিক্ষা দফতরের অধীনস্থ হাজার হাজার চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের জন্য পুজোর মুখে বড়সড় সুখবর দিল রাজ্য সরকার। প্যারাটিচার (উচ্চ প্রাথমিক ও প্রাথমিক), শিক্ষাবন্ধু, স্পেশাল এডুকেটর, এসএসকে ও এমএসকে-র শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাশাপাশি ম্যানেজমেন্ট স্টাফদেরও মাসিক পারিশ্রমিক উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ স্কুল শিক্ষা দফতরের প্ল্যানিং অ্যান্ড বাজেট শাখা থেকে এই সংক্রান্ত সরকারি মেমো জারি করে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এই বর্ধিত পারিশ্রমিক আগামী ১ অক্টোবর ২০২৬ থেকেই কার্যকর হতে চলেছে।
পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন (PBSSM)-এর অধীনে কর্মরত শিক্ষকদের পারিশ্রমিকে বড় স্বস্তি এসেছে:
প্রাথমিক স্তরের প্যারাটিচার: প্রাথমিক স্তরের প্যারাটিচারদের মাসিক পারিশ্রমিক ১১,৯৪১ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৬,৯৪১ টাকা করা হয়েছে (বৃদ্ধি ৫,০০০ টাকা)।
উচ্চ প্রাথমিক স্তরের প্যারাটিচার: উচ্চ প্রাথমিকে কর্মরত প্যারাটিচারদের পারিশ্রমিক ১৫,৫২৩ টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়াচ্ছে ২০,৫২৩ টাকা (বৃদ্ধি ৫,০০০ টাকা)।
শিক্ষাবন্ধু: শিক্ষাবন্ধুদের মাসিক বেতন ৯,৯৫৪ টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ১৪,৯৫৪ টাকা (বৃদ্ধি ৫,০০০ টাকা)।
স্পেশাল এডুকেটর: বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের পাঠদানে যুক্ত স্পেশাল এডুকেটরদের পারিশ্রমিক ১৪,৯২৪ টাকা থেকে বেড়ে হলো ১৯,৯২৪ টাকা (বৃদ্ধি ৫,০০০ টাকা)।
উচ্চমাধ্যমিক পার্ট-টাইম শিক্ষক: ডিরেক্টরেট অফ স্কুল এডুকেশনের অধীনে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পার্ট-টাইম চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকদের মাসিক পারিশ্রমিক ১৫,২১৮ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০,২১৮ টাকা করা হয়েছে।
এসএসকে সহায়ক ও সহায়িকা: মাসিক ভাতা ১১,৯৪১ টাকা থেকে বেড়ে হচ্ছে ১৬,৯৪১ টাকা (বৃদ্ধি ৫,০০০ টাকা)।
এমএসকে সম্প্রসারক ও সম্প্রসারিকা: পারিশ্রমিক ১৫,৫২৩ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০,৫২৩ টাকা করা হয়েছে (বৃদ্ধি ৫,০০০ টাকা)।
এমএসকে মুখ্য সম্প্রসারক ও সম্প্রসারিকা: মুখ্য পদে দায়িত্ব পালনকারীদের বেতন ১৬,১৭৮ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ২২,১৭৮ টাকা। অর্থাৎ তাঁদের ক্ষেত্রে মাসিক বৃদ্ধি ৬,০০০ টাকা।
অ্যাকাডেমিক সুপারভাইজার: সুপারভাইজারদের পারিশ্রমিক ১৩,৭৮১ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ১৮,৭৮১ টাকা (বৃদ্ধি ৫,০০০ টাকা)।
বিদ্যালয় পরিদর্শনের দায়িত্বে থাকা এবং প্রশাসনিক স্তরে কাজ করা কর্মীদের বেতনও একলাফে অনেকটাই বাড়ানো হয়েছে:
পিএম-পোষণ এডুকেশন সুপারভাইজার: মিড-ডে মিল বা পিএম-পোষণ প্রকল্পের এডুকেশন সুপারভাইজারদের মাসিক ভাতা ১১,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৬,০০০ টাকা করা হয়েছে (বৃদ্ধি ৫,০০০ টাকা)।
ডিস্ট্রিক্ট কোয়ালিটি ম্যানেজার: এঁদের মাসিক পারিশ্রমিক ১৯,৬৯২ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫,৬৯২ টাকা করা হয়েছে (বৃদ্ধি ৬,০০০ টাকা)।
পিএ-কাম-ডিইও (PA-cum-DEO): ১৪,৭৭৪ টাকা থেকে বেতন বাড়িয়ে করা হলো ১৯,৭৭৪ টাকা (বৃদ্ধি ৫,০০০ টাকা)।
PBSSM-এর ম্যানেজমেন্ট স্টাফদের বর্তমান পারিশ্রমিকের উপর ভিত্তি করে বৃদ্ধি কার্যকর করা হয়েছে
যাদের পারিশ্রমিক ২৫,০০০ টাকা বা তার কম, তাদের বেতন বাড়ছে ৫,০০০ টাকা।
২৫,০০০ টাকার বেশি থেকে ৪০,০০০ টাকা পর্যন্ত যাদের পারিশ্রমিক, তাদের বাড়ছে ৭,০০০ টাকা।
৪০,০০০ টাকার বেশি থেকে ৫৫,০০০ টাকা পর্যন্ত পদে বেতন বাড়ছে সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা।
ফলে ম্যানেজমেন্ট কর্মীদের মোট ভাতার পরিসর পূর্বে যা ছিল ৯,৮৭০–৫১,৫৫৮ টাকা, তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪,৮৭০–৬১,৫৫৮ টাকা।
দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে পারিশ্রমিক পুনর্বিবেচনার দাবি উঠছিল। অর্থ দফতরের চূড়ান্ত ছাড়পত্রের পর এই নির্দেশ জারি হওয়ায় রাজ্যের লক্ষাধিক চুক্তিভিত্তিক শিক্ষা কর্মী এবং তাঁদের পরিবার অনেকটাই স্বস্তি পাবে।