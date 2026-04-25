West Bengal Assembly Election 2026: বাংলার প্রথম দফার ভোটের পর এগিয়ে আছে কোন দল? ২৯-এ কার চাপ? জেনে নিন সঠিক বিশ্লেষণ

Who will win in 2026 West Bengal Assembly Election: ২০ এপ্রিল ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের মতো গুরুত্বপূর্ণ আসনগুলোতে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন এবং বিক্ষিপ্ত অশান্তির খবরের মধ্যেই উঠে আসছে এক গভীর রাজনৈতিক বিশ্লেষণ। প্রথম দফার এই ভোটযুদ্ধের পর যে অভ্যন্তরীণ তথ্য ও বিশ্লেষণ সামনে আসছে, তাতে দেখা যাচ্ছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস (AITC) লড়াইয়ে কিছুটা এগিয়ে থাকলেও বিজেপি তাদের নিজস্ব শক্ত ঘাঁটিগুলোতে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে।

| Apr 25, 2026, 09:14 PM IST
তৃণমূলের সুবিধাজনক অবস্থান

প্রথম দফার আসনগুলোতে লড়াই হয়েছে মূলত দ্বিমুখী। যদিও বিজেপি ২০১৯ ও ২০২১-এর নির্বাচনে উত্তরবঙ্গে অভাবনীয় ফল করেছিল, তবে ২০২৬-এর এই দফার শেষে বিশ্লেষকদের ধারণা, তৃণমূল কংগ্রেস গতবারের তুলনায় অনেক বেশি সুসংহত।   

সামগ্রিক মূল্যায়নে দেখা যাচ্ছে, তৃণমূল কংগ্রেস একটি প্রতিযোগিতামূলক প্রান্তিক সুবিধা (Competitive Edge) ভোগ করছে।   

বিজেপির গড় হিসেবে পরিচিত বেশ কিছু পকেটে পদ্ম শিবির নিজেদের শক্তি বজায় রাখলেও, সামগ্রিক ভাবে ঘাসফুল শিবিরের পাল্লা কিছুটা ভারী মনে হচ্ছে।  

‘রেজিস্ট্যান্স ভেরিয়েবল’

এবারের নির্বাচনে একটি নতুন বিষয় প্রভাব ফেলেছে, যাকে বিশ্লেষকরা বলছেন ‘রেজিস্ট্যান্স ভেরিয়েবল’ (Resistance Variable)। 

সম্প্রতি ভোটার তালিকা সংশোধন বা SIR (Special Intensive Revision) প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে যে আইনি ও প্রশাসনিক টানাপোড়েন চলেছে, তার একটি বড় প্রভাব পড়েছে ভোটবাক্সে।  

পরিযায়ী ও সংখ্যালঘু ভোট:

ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার আতঙ্ক বা নাগরিকত্ব সংক্রান্ত জটিলতার আশঙ্কায় পরিযায়ী শ্রমিক এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটারদের মধ্যে এক প্রকার ‘প্রতিরোধমূলক ভোটদান’ (Resistance Voting) লক্ষ্য করা গেছে।  

উচ্চ শতাংশের হার

নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং নাগরিকত্ব সুরক্ষিত রাখার তাগিদে এই গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ভোটদানের হার ছিল অত্যন্ত বেশি, যা পরোক্ষভাবে শাসক দলের অনুকূলে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করেছে।  

‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ ও মহিলা ভোটের মেরুকরণ

তৃণমূলের জয়ের রসায়নে এবারও সবথেকে বড় অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ প্রকল্প। এই প্রকল্পটি সরকারের বিরুদ্ধে থাকা সম্ভাব্য প্রতিষ্ঠান-বিরোধী হাওয়াকে (Anti-incumbency) রুখে দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি ঢাল বা ‘বাফার’ হিসেবে কাজ করেছে।

মহিলা ভোটারের দাপট:

বুথে বুথে মহিলা ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি প্রমাণ করছে যে, আর্থিক সহায়তার এই প্রকল্প তৃণমূলের প্রতি মহিলাদের আনুগত্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।  

ভোটের স্থায়িত্ব:

বিজেপি যখন দুর্নীতির অভিযোগ সামনে এনেছে, তখন তৃণমূল সাধারণ মানুষের অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পৌঁছে দেওয়ার বার্তাকেই হাতিয়ার করেছে। গ্রামীণ এলাকায় এই ‘পকেট মানি’ বাফার হিসেবে কাজ করায় তৃণমূলের ভোট শতাংশে খুব একটা ধস নামেনি।  

সাংগঠনিক দক্ষতা ও বুথ ম্যানেজমেন্ট

ভোটের লড়াই শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত হয় বুথ স্তরের দক্ষতায়। এই ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির তুলনায় কয়েক কদম এগিয়ে রয়েছে।

শাসক দলের বুথ স্তরের কর্মীরা অনেক বেশি সক্রিয় এবং তাঁরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের বুথ পর্যন্ত নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। এই দক্ষ ‘মোবিলাইজেশন’ উচ্চ ভোট শতাংশকে সরাসরি তৃণমূলের পক্ষে যাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে।  

অন্যদিকে, বিজেপির গ্রাসরুট বা তৃণমূল স্তরের সাংগঠনিক কাঠামো এখনও কিছুটা বিচ্ছিন্ন (Fragmented)। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বড় বড় জনসভা বা প্রচার সত্ত্বেও, বুথ স্তরে ভোটারদের ধরে রাখা বা এজেন্টদের সক্রিয় করার ক্ষেত্রে বিজেপির খামতি প্রথম দফায় পরিলক্ষিত হয়েছে।  

উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক মানচিত্রের পরিবর্তন

উত্তরবঙ্গ এতদিন বিজেপির দুর্গ হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু এবারের প্রথম দফায় দেখা গেছে, রাজবংশী ভোট ব্যাংক বা চা বলয়ের ভোট আগের মতো একতরফা নেই।   

একদিকে তৃণমূলের উন্নয়নমূলক প্রচার এবং অন্যদিকে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ-- এই দুইয়ের চাপে উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু আসনে তৃণমূল বড়সড় ফাটল ধরাতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

রাজনৈতিক মূল্যায়ন

প্রথম দফার এই বিশ্লেষণ কোনোভাবেই বুথফেরত সমীক্ষা (Exit Poll) নয়, বরং এটি একটি গভীর রাজনৈতিক মূল্যায়ন। 

এই বিশ্লেষণ অনুযায়ী, বিজেপি বেশ কিছু নির্দিষ্ট পকেটে শক্তিশালী থাকলেও তৃণমূল কংগ্রেসের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প ও সুসংহত বুথ ম্যানেজমেন্ট তাদের ফ্রন্ট-রুনার হিসেবে তুলে ধরছে।

২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার আগে এই বিশ্লেষণ রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।  

বিশেষ দ্রষ্টব্য: এটি একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য ৪ মে গণনার দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Minister salary cut: মন্ত্রীদের দেওয়া হবে অর্ধেক স্যালারি, ৫০% বেতন কেটেই মেটানো হবে সরকারি কর্মীদের বকেয়া- বড় সিদ্ধান্ত সরকারের

পরবর্তী অ্যালবাম

Minister salary cut: মন্ত্রীদের দেওয়া হবে অর্ধেক স্যালারি, ৫০% বেতন কেটেই মেটানো হবে সরকারি কর্মীদের বকেয়া- বড় সিদ্ধান্ত সরকারের

Minister salary cut: মন্ত্রীদের দেওয়া হবে অর্ধেক স্যালারি, ৫০% বেতন কেটেই মেটানো হবে সরকারি কর্মীদের বকেয়া- বড় সিদ্ধান্ত সরকারের

Minister salary cut: মন্ত্রীদের দেওয়া হবে অর্ধেক স্যালারি, ৫০% বেতন কেটেই মেটানো হবে সরকারি কর্মীদের বকেয়া- বড় সিদ্ধান্ত সরকারের 8
8th Pay Commission: বিগ নিউজ়: কেন্দ্রীয় সরকারি শিক্ষকদের মিনিমাম বেতন হচ্ছে ৫০,০০০ টাকা? পে কমিশনের চমকে দেওয়া আপডেট

8th Pay Commission: বিগ নিউজ়: কেন্দ্রীয় সরকারি শিক্ষকদের মিনিমাম বেতন হচ্ছে ৫০,০০০ টাকা? পে কমিশনের চমকে দেওয়া আপডেট

8th Pay Commission: বিগ নিউজ়: কেন্দ্রীয় সরকারি শিক্ষকদের মিনিমাম বেতন হচ্ছে ৫০,০০০ টাকা? পে কমিশনের চমকে দেওয়া আপডেট 16
Kolkata Traffic Alert Today: শনিবারের কলকাতায় প্রচারের ধুম: শহীদ মিনার থেকে বেহালা, বাড়ি থেকে বেরনোর আগে জেনে নিন ট্রাফিক আপডেট

Kolkata Traffic Alert Today: শনিবারের কলকাতায় প্রচারের ধুম: শহীদ মিনার থেকে বেহালা, বাড়ি থেকে বেরনোর আগে জেনে নিন ট্রাফিক আপডেট

Kolkata Traffic Alert Today: শনিবারের কলকাতায় প্রচারের ধুম: শহীদ মিনার থেকে বেহালা, বাড়ি থেকে বেরনোর আগে জেনে নিন ট্রাফিক আপডেট 8
Strong Room Security: কতটা সুরক্ষিত স্ট্রংরুম? ভিতরে কেন্দ্রীয় বাহিনী, বাইরে &#039;দিদি বাহিনী&#039;- অবাক দৃশ্য

Strong Room Security: কতটা সুরক্ষিত স্ট্রংরুম? ভিতরে কেন্দ্রীয় বাহিনী, বাইরে 'দিদি বাহিনী'- অবাক দৃশ্য

Strong Room Security: কতটা সুরক্ষিত স্ট্রংরুম? ভিতরে কেন্দ্রীয় বাহিনী, বাইরে 'দিদি বাহিনী'- অবাক দৃশ্য 8