English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • West Bengal Assembly Election 2026: বিগ বিগ ব্রেকিং! চূড়ান্ত রাজ্যে কত দফায় বিধানসভা ভোট? কমিশন সূত্রে বিরাট বড় আপডেট...

West Bengal Assembly Election 2026: বিগ বিগ ব্রেকিং! চূড়ান্ত রাজ্যে কত দফায় বিধানসভা ভোট? কমিশন সূত্রে বিরাট বড় আপডেট...

West Bengal Assembly Election 2026 Phase: বুধবার সুপ্রিম কোর্টে SIR ইস্যুতে কমিশন বনাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামলার শুনানি। যে শুনানিতে শীর্ষ আদালতে সশরীরে হাজির থাকতে পারেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। ভোটার তালিকা সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত ভোট পিছনোর দাবি। এদিকে তার মধ্যেই কমিশন সূত্রে বাংলার ভোট নিয়ে বিরাট বড় খবর...  

| Feb 03, 2026, 03:43 PM IST
1/13

রাজ্যে বিধানসভা ভোট কয় দফায়?

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্য়ায়: রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে বিরাট বড় খবর। বিরাট বড় আপডেট। 

2/13

রাজ্যে বিধানসভা ভোট কয় দফায়?

চূড়ান্ত হয়ে গেল রাজ্যে কত দফায় ভোট? নির্বাচন কমিশন সূত্রে ইঙ্গিত মিলল তেমনই।

3/13

রাজ্যে বিধানসভা ভোট কয় দফায়?

২০২৬ সালের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ইতিমধ্যেই রাজ্যে প্রায় ৩০ হাজার বুথকে স্পর্শকাতর এবং অতি স্পর্শকাতর বুথ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

4/13

রাজ্যে বিধানসভা ভোট কয় দফায়?

নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর এই সংখ্যা বাড়তেও পারে। 

5/13

রাজ্যে বিধানসভা ভোট কয় দফায়?

এখন সাম্প্রতিক অতীতে কালীগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনে নির্বাচনকে সুষ্ঠু অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করার জন্য কিছু প্যারামিটার ছিল। 

6/13

রাজ্যে বিধানসভা ভোট কয় দফায়?

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সেই প্যারামিটারকে ভেঙে নতুন মানচিত্র তৈরি হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। 

7/13

রাজ্যে বিধানসভা ভোট কয় দফায়?

যেখানে বলা হয়েছে স্পর্শকাতর এবং অতি স্পর্শকাতর বুথের ভিতরে এবার থাকবে দুটি ক্যামেরা এবং বুথের বাইরে একটি ক্যামেরা। 

8/13

রাজ্যে বিধানসভা ভোট কয় দফায়?

এছাড়া বাকি বুথগুলোতেও ভিতরে ও বাইরে একটি করে ক্যামেরা লাগানো হবে। 

9/13

রাজ্যে বিধানসভা ভোট কয় দফায়?

নাকা চেকিংয়ের সংখ্যা বাড়ানো হবে। সেখানেও থাকবে প্রতি ক্ষেত্রে একটি করে ক্যামেরা।

10/13

রাজ্যে বিধানসভা ভোট কয় দফায়?

এর সঙ্গে থাকবে মোবাইল ভ্যান। যার মাথায় লাগানো থাকবে একটি করে ক্যামেরা।

11/13

রাজ্যে বিধানসভা ভোট কয় দফায়?

আর এইসব ক্যামেরায় ভোট শেষ না হওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে লাইভ ওয়েবকাস্টিং করা হবে। 

12/13

রাজ্যে বিধানসভা ভোট কয় দফায়?

বাংলায় ভোট করাতে এখনও পর্যন্ত এই পরিকল্পনা নিয়েই নির্বাচন কমিশন অগ্রসর হয়েছে। 

13/13

রাজ্যে বিধানসভা ভোট কয় দফায়?

আর তাতে আসন্ন ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে সম্ভবত এক দফাতেই ভোট হতে চলেছে বলে খবর কমিশন সূত্রে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

West Bengal Assembly Election 2026: বিগ ব্রেকিং! SIR হিয়ারিঙের পরেও বাদ যাবে কোন ভোটারদের নাম? ১৪ তারিখ চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের আগেই বড় আপডেট...

পরবর্তী অ্যালবাম

West Bengal Assembly Election 2026: বিগ ব্রেকিং! SIR হিয়ারিঙের পরেও বাদ যাবে কোন ভোটারদের নাম? ১৪ তারিখ চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের আগেই বড় আপডেট...

West Bengal Assembly Election 2026: বিগ ব্রেকিং! SIR হিয়ারিঙের পরেও বাদ যাবে কোন ভোটারদের নাম? ১৪ তারিখ চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের আগেই বড় আপডেট...

West Bengal Assembly Election 2026: বিগ ব্রেকিং! SIR হিয়ারিঙের পরেও বাদ যাবে কোন ভোটারদের নাম? ১৪ তারিখ চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের আগেই বড় আপডেট... 15
Gold, Silver Price big fall: এ কোন অশুভ লক্ষণ? সোনার দামে বিরাট ধস এবার ভয় ধরাচ্ছে! বিনিয়োগ করবেন না কিনবেন এখন জেনে নিন...

Gold, Silver Price big fall: এ কোন অশুভ লক্ষণ? সোনার দামে বিরাট ধস এবার ভয় ধরাচ্ছে! বিনিয়োগ করবেন না কিনবেন এখন জেনে নিন...

Gold, Silver Price big fall: এ কোন অশুভ লক্ষণ? সোনার দামে বিরাট ধস এবার ভয় ধরাচ্ছে! বিনিয়োগ করবেন না কিনবেন এখন জেনে নিন... 23
Baba Vanga Gold Price Prediction 2026: ২০২৬-এ সোনার দাম নিয়ে বিশাল বড় ভবিষ্যদ্বাণী বাবা ভাঙ্গার! বহু সপ্তাহের মধ্যে সর্বনিম্ন আজ... বৃহস্পতি থেকেই বাজারে বড় বদল...

Baba Vanga Gold Price Prediction 2026: ২০২৬-এ সোনার দাম নিয়ে বিশাল বড় ভবিষ্যদ্বাণী বাবা ভাঙ্গার! বহু সপ্তাহের মধ্যে সর্বনিম্ন আজ... বৃহস্পতি থেকেই বাজারে বড় বদল...

Baba Vanga Gold Price Prediction 2026: ২০২৬-এ সোনার দাম নিয়ে বিশাল বড় ভবিষ্যদ্বাণী বাবা ভাঙ্গার! বহু সপ্তাহের মধ্যে সর্বনিম্ন আজ... বৃহস্পতি থেকেই বাজারে বড় বদল... 10
Bengal Weather Update: ফেব্রুয়ারিতেই ৩২° ছোঁবে পারদ, মার্চে ৪০ ছাড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা! ভয়ংকর গরমে ফুটবে বাংলা...

Bengal Weather Update: ফেব্রুয়ারিতেই ৩২° ছোঁবে পারদ, মার্চে ৪০ ছাড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা! ভয়ংকর গরমে ফুটবে বাংলা...

Bengal Weather Update: ফেব্রুয়ারিতেই ৩২° ছোঁবে পারদ, মার্চে ৪০ ছাড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা! ভয়ংকর গরমে ফুটবে বাংলা... 7