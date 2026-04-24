English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের আগে বাইক-স্কুটি নিষেধাজ্ঞায় বড় বদল: ৭২ ঘণ্টা নয়, তাহলে বাইক কতদিন বন্ধ? ওলা-উবের নিয়েও বিরাট নির্দেশ কোর্টের

West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের আগে বাইক-স্কুটি নিষেধাজ্ঞায় বড় বদল: ৭২ ঘণ্টা নয়, তাহলে বাইক কতদিন বন্ধ? ওলা-উবের নিয়েও বিরাট নির্দেশ কোর্টের

Bike Ban in West Bengal Assembly Election 2026: পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় দফা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক উত্তাপ যখন চরমে, ঠিক তখনই আদালতের দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে নির্বাচনী আবহে নতুন মোড় এল। ভোটের সময় বাইক র‍্যালি এবং ব্যক্তিগত মোটরসাইকেল ব্যবহারের ওপর নির্বাচন কমিশনের দেওয়া একগুচ্ছ নিষেধাজ্ঞায় বড় নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের। অন্যদিকে, অতি স্পর্শকাতর বুথে শুধুমাত্র সিআরপিএফ (CRPF) মোতায়েন নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের করা মামলাটি সরাসরি খারিজ করে দিয়েছে আদালত।

| Apr 24, 2026, 09:19 PM IST
1/12

নির্বাচন কমিশন মূলত অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করতে ভোটের ৭২ ঘণ্টা আগে থেকে বাইক চলাচলের ওপর বেশ কিছু কড়া বিধি জারি করেছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের কথা বিবেচনা করে কলকাতা হাইকোর্ট সেই সময়সীমা কমিয়ে দিয়েছে।

2/12

কমিশন ভোটের ৭২ ঘণ্টা আগে থেকে ব্যক্তিগত বাইক ব্যবহারে যে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল, হাইকোর্ট তাতে লাগাম টেনে জানিয়েছে, এই বিধি ভোটের আগের দিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে (অর্থাৎ ১২ ঘণ্টা আগে) কার্যকর হবে।  

3/12

হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, ভোটের দিন সকাল থেকে মানুষ পারিবারিক জরুরি কাজ বা নিজের কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য ব্যক্তিগত বাইক ব্যবহার করতে পারবেন।  

4/12

ওলা, উবার, জোমাটো বা সুইগির মতো হোম ডেলিভারি সংস্থা এবং যথাযথ পরিচয়পত্র থাকা অফিসযাত্রীদের এই নিষেধাজ্ঞার আওতার বাইরে রাখা হয়েছে।  

5/12

ভোটের দিন সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত পরিবার-সহ বাইকের পিছনে বসে যাতায়াত করা যাবে, যদি তা ভোটদান বা চিকিৎসাজনিত কোনো জরুরি কাজের জন্য হয়। তবে কোনো অবস্থাতেই ভোটগ্রহণের ৪৮ ঘণ্টা আগে থেকে কোনো প্রকার 'মোটরবাইক র‍্যালি' বা রাজনৈতিক মিছিল অনুমোদিত হবে না।

6/12

দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু সেই মামলাটিতে কমিশনের সিদ্ধান্তেই সিলমোহর দিয়েছে আদালত।

7/12

তৃণমূলের দাবি ছিল, সিএপিএফ (CAPF) বলতে সাতটি আধাসামরিক বাহিনীর সমন্বয়কে বোঝায় (যেমন বিএসএফ, আইটিবিপি, সিআইএসএফ ইত্যাদি)। কিন্তু কমিশন বেছে বেছে শুধুমাত্র সিআরপিএফ-কেই বুথের ভেতরে দায়িত্ব দিচ্ছে।   

8/12

তৃণমূলের আইনজীবী আদালতে সওয়াল করেন যে, নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব ম্যানুয়াল অনুযায়ী বুথের ভেতরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি স্থানীয় পুলিসেরও থাকার কথা। অথচ পুলিসকে বুথের ভিতরে কোনও দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে না এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীকে পুরো বুথজুড়ে অবাধ গতিবিধির অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।  

9/12

তৃণমূলের এই সমস্ত অভিযোগ এবং মামলাটি খারিজ করে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, স্পর্শকাতর বুথে কোন বাহিনীকে কীভাবে মোতায়েন করা হবে, তা ঠিক করার পূর্ণ অধিকার নির্বাচন কমিশনের রয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েন নিয়ে কমিশনের ম্যানুয়াল লঙ্ঘনের যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তার সপক্ষে যথেষ্ট ভিত্তি খুঁজে পায়নি আদালত।   

10/12

কমিশনের আগের নির্দেশ ও বর্তমান পরিস্থিতি

নির্বাচন কমিশন মূলত বাইক বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেয়েছিল যাতে ভোটারদের ভয় দেখানো না যায়। কমিশনের মূল নির্দেশে বলা হয়েছিল: ভোটের দুই দিন আগে থেকে কোনো বাইক র‍্যালি হবে না। ভোটের ১২ ঘণ্টা আগে থেকে জরুরি কাজ ছাড়া পিলিয়ন রাইডিং বা বাইকের পিছনে বসা যাবে না। স্কুলের শিশুদের আনা-নেওয়া বা রোগীদের ক্ষেত্রে সবসময় ছাড় থাকবে। হাইকোর্ট এই নির্দেশগুলোর মূল নির্যাস বজায় রাখলেও সাধারণ মানুষের চলাচলের স্বাধীনতার ওপর দেওয়া '৭২ ঘণ্টার' দীর্ঘ বিধিনিষেধকে কমিয়ে এনেছেন।

11/12

ফলে ১৮ এপ্রিল কমিশন যে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল-- অর্থাৎ অতি স্পর্শকাতর বুথে সিএপিএফ (প্রধানত সিআরপিএফ) মোতায়েন থাকবে-- তা বহাল রইল।

12/12

বাহিনী মোতায়েন নিয়ে তৃণমূলের মামলা খারিজ হওয়া শাসক দলের জন্য একটি বড় ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে। এখন দেখার বিষয়, এই পরিবর্তিত আইনি পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ কতটা শান্তিপূর্ণ হয়।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

