West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের আগে বাইক-স্কুটি নিষেধাজ্ঞায় বড় বদল: ৭২ ঘণ্টা নয়, তাহলে বাইক কতদিন বন্ধ? ওলা-উবের নিয়েও বিরাট নির্দেশ কোর্টের

West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের আগে বাইক-স্কুটি নিষেধাজ্ঞায় বড় বদল: ৭২ ঘণ্টা নয়, তাহলে বাইক কতদিন বন্ধ? ওলা-উবের নিয়েও বিরাট নির্দেশ কোর্টের
Bike Ban in West Bengal Assembly Election 2026: পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় দফা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক উত্তাপ যখন চরমে, ঠিক তখনই আদালতের দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে নির্বাচনী আবহে নতুন মোড় এল। ভোটের সময় বাইক র্যালি এবং ব্যক্তিগত মোটরসাইকেল ব্যবহারের ওপর নির্বাচন কমিশনের দেওয়া একগুচ্ছ নিষেধাজ্ঞায় বড় নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের। অন্যদিকে, অতি স্পর্শকাতর বুথে শুধুমাত্র সিআরপিএফ (CRPF) মোতায়েন নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের করা মামলাটি সরাসরি খারিজ করে দিয়েছে আদালত।
বড় নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের
তৃণমূলের এই সমস্ত অভিযোগ এবং মামলাটি খারিজ করে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, স্পর্শকাতর বুথে কোন বাহিনীকে কীভাবে মোতায়েন করা হবে, তা ঠিক করার পূর্ণ অধিকার নির্বাচন কমিশনের রয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েন নিয়ে কমিশনের ম্যানুয়াল লঙ্ঘনের যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তার সপক্ষে যথেষ্ট ভিত্তি খুঁজে পায়নি আদালত।
কমিশনের আগের নির্দেশ ও বর্তমান পরিস্থিতি
নির্বাচন কমিশন মূলত বাইক বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেয়েছিল যাতে ভোটারদের ভয় দেখানো না যায়। কমিশনের মূল নির্দেশে বলা হয়েছিল: ভোটের দুই দিন আগে থেকে কোনো বাইক র্যালি হবে না। ভোটের ১২ ঘণ্টা আগে থেকে জরুরি কাজ ছাড়া পিলিয়ন রাইডিং বা বাইকের পিছনে বসা যাবে না। স্কুলের শিশুদের আনা-নেওয়া বা রোগীদের ক্ষেত্রে সবসময় ছাড় থাকবে। হাইকোর্ট এই নির্দেশগুলোর মূল নির্যাস বজায় রাখলেও সাধারণ মানুষের চলাচলের স্বাধীনতার ওপর দেওয়া '৭২ ঘণ্টার' দীর্ঘ বিধিনিষেধকে কমিয়ে এনেছেন।
