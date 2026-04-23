Central Force Controversy: মারধর থেকে বুথে ঢুকতে বাধা, প্রথম দফার ভোটেই বাহিনীর বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ

West Bengal Assembly Election 2026: ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যজুড়ে বেনজির সংখ্যায় বাহিনী মোতায়েন করেছে কমিশন। বলতে গেলে, ভোটে অশান্তি রুখতে গোটা রাজ্যটাকেই কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে মুড়ে দিয়েছে কমিশন। কিন্তু প্রথম দফার ভোটেই সেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে উঠল ভয়ংকর অভিযোগ। বাংলায় প্রথম দফার ভোটেই বিতর্কে বাহিনী।

| Apr 23, 2026, 12:47 PM IST
প্রথম দফার ভোটেই বিতর্কে বাহিনী

পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড় বিধানসভা কেন্দ্রে বেলদা এলাকার পাতলি গ্রামের ১১৮ নম্বর বুথে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে ঢুকে তৃণমূল কর্মীদের মারধরের অভিযোগ কেন্দ্র বাহিনী জাওয়ানের। আহত ৩ জন। 

স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের দাবি, বুথের সামনে একটি ভোট ক্যাম্প করা হয়েছিল। সেই ক্যাম্পে থাকা কর্মীরা কিছুক্ষণ পর দলীয় কার্যালয়ের ভিতরে বসে খাওয়া-দাওয়া করছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় হঠাৎই কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা কার্যালয়ে ঢুকে পড়ে এবং কোনও কারণ ছাড়াই কর্মীদের ওপর চড়াও হয়। 

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় এবং রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়ে। পরে নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পক্ষ থেকে এই অভিযোগের কোনও সরকারি প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে।

ওদিকে বীরভূমের সিউড়িতে আবার তৃণমূল প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্টকে বুথে ঢুকতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ বাহিনীর বিরুদ্ধে। তৃণমূল প্রার্থী উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচনী এজেন্ট রমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, মল্লিকপুর পঞ্চায়েতের কুতুরা গ্রামের ২৫১ নম্বর বুথে প্রবেশ করতে গেলে তাঁকে আটকে দেয় কেন্দ্রীয় বাহিনী। 

তাঁর দাবি, এসডিও দপ্তর থেকে ইস্যু করা বৈধ প্রত্যয়িত পরিচয়পত্র থাকা সত্ত্বেও তাঁকে বুথে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। রমারঞ্জনের কথায়, “আমার কাছে সব বৈধ কাগজপত্র ছিল। তারপরও আমাকে আটকানো হয়। এতে সন্দেহ তৈরি হচ্ছে, বুথের ভিতরে আদৌ সঠিকভাবে ভোটগ্রহণ চলছে কি না। ইভিএম বিকৃত করা হচ্ছে কি না, সেই প্রশ্নও উঠছে।”

তাঁর আরও অভিযোগ, বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এসডিও ও পুলিশ পর্যবেক্ষকের নজরে আনা হলেও তৎক্ষণাৎ কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। যদিও কেন্দ্রীয় বাহিনীর পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এই অভিযোগ নিয়ে আনুষ্ঠানিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। প্রশাসনের তরফে ঘটনার সত্যতা খতিয়ে দেখা হবে বলে সূত্রের খবর।

ওদিকে পশ্চিম বর্ধমানের পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রে রাখালচন্দ্র উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ৪৭ নম্বর বুথে রিলিভারকে বুথে ঢুকতে বাধা কেন্দ্রীয় বাহিনীর। দাবি, কাগজপত্র না থাকায় বুথে ঢুকতে বাধা কেন্দ্রীয় বাহিনীর। রিলিভার পরিচয়ে আসা মহম্মদ তোবেজ আলম নামে ওই ব্যক্তিকে আটকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী।  

তিনি বুথে ঢোকার চেষ্টা করলে গেটে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা তাকে থামিয়ে দেন। কারণ হিসেবে জানা যায়, তার কাছে বুথে প্রবেশের কোনও বৈধ অনুমতিপত্র ছিল না। 

এরপর দেখা যায়, প্রার্থীর নামই জানেন না রিলিভার! কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়ে নিজের প্রার্থীর নামই বলতে পারেননি ওই ব্যক্তি। এমনকি কোন বুথের দায়িত্বে রয়েছেন, সেই সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা ছিল না তার।

এছাড়াও জানা গেছে, তিনি একটি খাবারের প্যাকেট নিয়ে বুথের ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করছিলেন, যা নিয়েও আপত্তি জানানো হয়। শেষ পর্যন্ত তাকে গেটের সামনেই আটকে দেওয়া হয় এবং বুথে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। 

ওদিকে আবার কেন্দ্রীয় বাহিনীর গাড়িতে করে বিজেপি কর্মীর ঘুরে বেড়ানোর অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের। তমলুক সংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুজিত রায়ের অভিযোগ কালীচরণপুর এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর গাড়িতে করে বিজেপি কর্মী গৌরহরিদাস ঘুরে বেড়াচ্ছে। গাড়ি থেকে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের দেখিয়ে দিচ্ছে আর কেন্দ্রীয় বাহিনী নেমে বেছে বেছে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের মারধর করছে।  

Gold Price: ভোট নিয়ে মেতে রয়েছেন? ওদিকে ৩ দিন ধরে পড়ছে সোনার দাম, জানুন কলকাতার দর

Gold Price: ভোট নিয়ে মেতে রয়েছেন? ওদিকে ৩ দিন ধরে পড়ছে সোনার দাম, জানুন কলকাতার দর 6
Horoscope Today: রাগের মাথায় সিদ্ধান্ত নিলেই ফাঁসবে মেষ, অহংকার পথ বসাবে সিংহকে

Horoscope Today: রাগের মাথায় সিদ্ধান্ত নিলেই ফাঁসবে মেষ, অহংকার পথ বসাবে সিংহকে

Horoscope Today: রাগের মাথায় সিদ্ধান্ত নিলেই ফাঁসবে মেষ, অহংকার পথ বসাবে সিংহকে 12
Schools closed due to heatwave: আচমকাই বন্ধ হয়ে গেল রাজ্যের সব স্কুল: তীব্র দাবদাহে সরকারের ছুটি ঘোষণা, কবে খুলবে?

Schools closed due to heatwave: আচমকাই বন্ধ হয়ে গেল রাজ্যের সব স্কুল: তীব্র দাবদাহে সরকারের ছুটি ঘোষণা, কবে খুলবে?

Schools closed due to heatwave: আচমকাই বন্ধ হয়ে গেল রাজ্যের সব স্কুল: তীব্র দাবদাহে সরকারের ছুটি ঘোষণা, কবে খুলবে? 17
Popular Actress Divyanka Sirohi Death: ফের দুঃসংবাদ বিনোদন জগতে, মাত্র ৩০ বছরেই প্রয়াত অভিনেত্রী দিব্যাঙ্কা: কী কারণে এই অকালমৃত্যু?

Popular Actress Divyanka Sirohi Death: ফের দুঃসংবাদ বিনোদন জগতে, মাত্র ৩০ বছরেই প্রয়াত অভিনেত্রী দিব্যাঙ্কা: কী কারণে এই অকালমৃত্যু?

Popular Actress Divyanka Sirohi Death: ফের দুঃসংবাদ বিনোদন জগতে, মাত্র ৩০ বছরেই প্রয়াত অভিনেত্রী দিব্যাঙ্কা: কী কারণে এই অকালমৃত্যু? 10