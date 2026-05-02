West Bengal Assembly Election 2026 Exit Poll: গণনার আগে পুনর্নিবাচনেও ৯০ শতাংশ ভোট কীসের ইঙ্গিত? কোনও ঝড়ের পূর্বাভাস? কী বলছে বুথফেরত সমীক্ষা জেনে নিন

Who will win 2026 Assembly Election TMC or BJP? ২ মে, ২০২৬, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবার এবং মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের মোট ১৫টি বুথে পুনর্নির্বাচন (Repolling) হয়েছে এবং এই নির্বাচনেও ৯০ শতাংশ ভোট পড়েছে।  

| May 02, 2026, 09:19 PM IST
কেন পুনর্নির্বাচন

গত ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোটের সময় এই বুথগুলোতে ইভিএম (EVM) কারচুপি, বুথ দখল এবং সিসিটিভি ক্যামেরা অকেজো করে দেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগ উঠেছিল।

বিশেষ করে অভিযোগ ছিল যে, ইভিএম-এ নির্দিষ্ট দলের প্রতীকের ওপর টেপ লাগিয়ে রাখা হয়েছিল।  

কোথায় কোথায় ভোট

 মগরাহাট পশ্চিমের ১১টি বুথে এবং ডায়মন্ড হারবারের ৪টি বুথে আজ সকাল ৭টা থেকে ভোটগ্রহণ হয়েছে।  

ভোটের হার:

বিকেল ৫টা পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, পুনর্নির্বাচনে ব্যাপক উৎসাহ দেখা গেছে। মগরাহাট পশ্চিমে প্রায় ৮৬% এবং ডায়মন্ড হারবারে প্রায় ৮৮% ভোট পড়েছে।   

কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নজরদারিতে ভোট মোটের ওপর শান্তিপূর্ণ।

পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি আসনে ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর বিভিন্ন সংস্থার বুথফেরত সমীক্ষা বা এগজিট পোল সামনে এসেছে।

সামগ্রিকভাবে এই সমীক্ষাগুলো একটি অত্যন্ত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক (Neck-and-Neck) লড়াইয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে।   

টুডেস চাণক্য

এরা বিজেপি-র একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার পূর্বাভাস দিয়েছে। তাদের মতে বিজেপি ১৯২ ± ১১ আসন পেয়ে ক্ষমতায় আসতে পারে, যেখানে তৃণমূল কংগ্রেস পেতে পারে ১০০ ± ১১ আসন।  

চাণক্য স্ট্র্যাটেজি

 এই সংস্থাটি বিজেপি-কে ১৫০–১৬০ আসন এবং তৃণমূলকে ১৩০–১৪০ আসন দিয়েছে।  

পিপলস পালস

এই সমীক্ষাটি বাকিদের থেকে আলাদা। তারা তৃণমূল কংগ্রেসের বড় জয়ের ইঙ্গিত দিয়েছে, তাদের হিসেবে তৃণমূল পেতে পারে ১৭৮–১৮৭ আসন এবং বিজেপি ৯৫–১১০ আসন।  

ম্যাট্রিজ়

বিজেপি-কে ১৪৬–১৬১ এবং তৃণমূলকে ১২৫–১৪০ আসনের মধ্যে রেখেছে।  

পি-মার্ক

এদের পূর্বাভাস অনুযায়ী বিজেপি ১৫০–১৭৫ এবং তৃণমূল ১১৮–১৩৮ আসন পেতে পারে।  

দ্বিমুখী লড়াই:

সমীক্ষাগুলো স্পষ্ট করে দিয়েছে যে লড়াই মূলত তৃণমূল বনাম বিজেপি-র মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাম-কংগ্রেস জোটের আসন সংখ্যা এক অঙ্কের ঘরেই আটকে থাকার সম্ভাবনা বেশি (২–৪টি আসন)।  

ভোটের হার:

তৃণমূল এবং বিজেপি উভয়েরই ভোট শেয়ার ৪০%-এর ওপরে থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।   

বিজেপি বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ এবং জঙ্গলমহলে তাদের শক্তি ধরে রাখার পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের শহরাঞ্চলেও থাবা বসিয়েছে।  

মহিলাদের ভোট এবং লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো প্রকল্প তৃণমূলকে কতটা এগিয়ে রাখবে, নাকি দুর্নীতি ও কর্মসংস্থানের ইস্যুতে বিজেপি-র দিকে ভোটাররা ঝুঁকবেন--সেটাই এখন দেখার।  

বেশিরভাগ এগজিট পোল বিজেপি-কে সামান্য এগিয়ে রাখলেও, একটি 'ত্রিশঙ্কু' বিধানসভার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।   

তবে আসল ফলাফল জানা যাবে আগামী ৪ মে, ভোট গণনার দিন। ততক্ষণ পর্যন্ত বাংলার রাজনৈতিক মহলে টানটান উত্তেজনা বজায় থাকছে।

