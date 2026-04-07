Liquor Ban West Bengal Election 2026: মদ্যপায়ীদের মাথায় বাজ, ভোটমুখী বঙ্গে 'লিকার ব্যান', আচমকাই বিরাট ঘোষণায় রাজ্যে তোলপাড়

| Apr 07, 2026, 04:46 PM IST
রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬

West Bengal Election 2026

চলতি মাসে দেশের ৫ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। গোটা দেশের নজরে পশ্চিমবঙ্গ এবং অসম বিধানসভা নির্বাচন। আর এই আবহে বিরাট ঘোষণায় বঙ্গে তোলপাড়

ভোটের বঙ্গে 'লিকার ব্যান'

Liquor Ban West Bengal Election 2026

বঙ্গে ভোট হতে আর তিন সপ্তাহও বাকি নেই। ভোটগ্রহণ ও গণনার সময় আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে রাজ্য সরকার একাধিক ‘ড্রাই ডে’ ঘোষণা করল।

আবগারি দফতরের ঘোষণা

Excise Directorate Government Of West Bengal

আবগারি দফতরের বিজ্ঞপ্তিতে ভোটের দিনগুলিতে সমস্ত মদের দোকান ও বার বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।  

২১ এপ্রিল থেকে ২৩ এপ্রিল

April 21 (from 6 pm) to April 23

২১ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা থেকে ২৩ এপ্রিল: বাংলার যেসব জেলায় ভোট হবে, সেখানে ভোট শেষ হওয়া পর্যন্ত দোকান-বার বন্ধ  

২৭ এপ্রিল থেকে ২৯ এপ্রিল

April 27 (from 6 pm) to April 29

২৭ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা থেকে ২৯ এপ্রিল: কলকাতা-সহ যেসব এলাকায় ২৯ এপ্রিল ভোট হবে, সেখানে ভোটগ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত দোকান-বার বন্ধ থাকবে।   

৪ মে ফল ঘোষণা

May 4

২৩ এপ্রিল ১৫২ আসনে এবং ২৯ এপ্রিল ১৪২ আসনে পশ্চিমবঙ্গে দু’দফায় ভোটের পর ফল ঘোষণা ৪ মে। এদিন বাংলা জুড়ে জারি থাকবে 'ড্রাই ডে'। 

পুণরায় ভোটের ক্ষেত্রে

Repolling Cases

বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করা বলা হয়েছে যে, কোনও বুথ বা কেন্দ্রে পুনর্ভোট হলে, সেই এলাকাতেও একই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে।  

শান্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যই

Maintaining peace

আবগারি দফতরের উদ্দেশ্যই হল নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সময় শান্তি বজায় রাখা এবং কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো।  

