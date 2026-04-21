  • West Bengal Assembly Election 2026: বিগ ব্রেকিং: ভোট বাংলায় এই এপ্রিলেই বন্ধ মদের সব দোকান, এমনকি বারও: কিন্তু মাঝে একদিনই খোলা পাবেন, জেনে নিন কবে

West Bengal Assembly Election 2026: বিগ ব্রেকিং: ভোট বাংলায় এই এপ্রিলেই বন্ধ মদের সব দোকান, এমনকি বারও: কিন্তু মাঝে একদিনই খোলা পাবেন, জেনে নিন কবে

Liquor Bann in West Bengal amid polls: ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্য আবগারি দপ্তর এক নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। নির্বাচনের স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে এবার ভোটগ্রহণের ৪৮ ঘণ্টার বদলে প্রায় ৯৬ ঘণ্টা আগে থেকেই গোটা রাজ্যে ‘ড্রাই ডে’ বা মদ বিক্রি নিষিদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সোমবার (২০ এপ্রিল) থেকেই কার্যকর হওয়া এই নির্দেশে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজ্যে।  

| Apr 21, 2026, 04:50 PM IST
ভোটের আগে টানা ‘ড্রাই ডে’

সাধারণত নিয়ম অনুযায়ী, যে দফার নির্বাচন যেখানে অনুষ্ঠিত হয়, সেই সংশ্লিষ্ট এলাকায় ভোটগ্রহণের ৪৮ ঘণ্টা আগে মদের দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়।   

ভোটের আগে টানা 'ড্রাই ডে'

কিন্তু এবার এক্সসাইজ কমিশনারের নির্দেশে নজিরবিহীনভাবে কোনো নির্দিষ্ট এলাকা নয়, বরং পুরো পশ্চিমবঙ্গ জুড়েই মদ বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

প্রথম দফার বিধিনিষেধ (২০ - ২৩ এপ্রিল)

আগামী ২৩ এপ্রিল উত্তরবঙ্গের ৮টি জেলার (কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, দার্জিলিং, দুই দিনাজপুর ও মালদা) মোট ৫৪টি আসনে ভোটগ্রহণ। এই ভোটের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে।

প্রথম দফার বিধিনিষেধ (২০ - ২৩ এপ্রিল)

২০ এপ্রিল থেকে শুরু করে ২১, ২২ এবং ২৩ এপ্রিল (ভোটের দিন) টানা চার দিন গোটা রাজ্যে সমস্ত মদের দোকান ও বার বন্ধ থাকবে।

প্রথম দফার বিধিনিষেধ (২০ - ২৩ এপ্রিল)

এটি কার্যকর হয়েছে ভোটের ৯৬ ঘণ্টা আগে থেকেই, যা রাজ্যের প্রশাসনিক ইতিহাসে বিরল।

মাঝের কয়েক দিনের পরিস্থিতি

টানা চার দিন বন্ধ থাকার পর ২৪ এপ্রিল (শুক্রবার) সারাদিন মদের দোকান খোলা থাকবে। এর পরদিন অর্থাৎ ২৫ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত মদ কেনাবেচা করা যাবে।  

মাঝের কয়েক দিনের পরিস্থিতি

২৬ এপ্রিল থেকে শুরু করে ২৭, ২৮ এবং ২৯ এপ্রিল সারাদিন গোটা রাজ্যে পুনরায় মদ বিক্রি নিষিদ্ধ থাকবে।  

মাঝের কয়েক দিনের পরিস্থিতি

সবশেষে, আগামী ৪ মে অর্থাৎ নির্বাচনের ফল প্রকাশের দিনও রাজ্যজুড়ে পূর্ণদিবসের জন্য ‘ড্রাই ডে’ ঘোষণা করা হয়েছে।  

মাঝের কয়েক দিনের পরিস্থিতি

কমিশনের এই নির্দেশিকা থেকে ছাড় পায়নি রেস্তোরাঁ বা পানশালাগুলোও। 

ভোটের আগে টানা ‘ড্রাই ডে’

যে সমস্ত রেস্তোরাঁয় খাবারের পাশাপাশি মদ পরিবেশন করা হয়, সেখানে নির্দিষ্ট দিনগুলোতে অ্যালকোহল পরিবেশন সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে হবে।

ভোটের আগে টানা ‘ড্রাই ডে’

মদের দোকানগুলো যাতে কোনওভাবে পিছনের দরজা দিয়ে কেনাবেচা না করতে পারে, তার জন্য স্থানীয় পুলিশকে কড়া নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।  

ভোটের আগে টানা ‘ড্রাই ডে’

প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে মূলত দুটি কারণ কাজ করছে। প্রথমত, নির্বাচনের সময় মদের মাধ্যমে ভোটারদের প্রভাবিত করার প্রবণতা রুখে দেওয়া।   

ভোটের আগে টানা ‘ড্রাই ডে’

দ্বিতীয়ত, নির্বাচনের সময় মদ্যপান করে কোনও এলাকায় যাতে অশান্তি বা হিংসার ঘটনা না ঘটে, তা নিশ্চিত করা।   

ভোটের আগে টানা ‘ড্রাই ডে’

যদিও অনেক ব্যবসায়ীর মতে, টানা এত দিন দোকান বন্ধ থাকায় বিপুল আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হবে তাঁদের।   

ভোটের আগে টানা ‘ড্রাই ডে’

তবে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্পন্ন করাই এখন রাজ্য সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার।  

ভোটের আগে টানা ‘ড্রাই ডে’

ভোটের বাংলায় রাজনীতির পারদ যখন চড়ছে, তখন এই ‘ড্রাই ডে’ বা শুষ্ক দিনগুলোর ঘোষণা সুরাপ্রেমী ও ব্যবসায়ীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। 

ভোটের আগে টানা ‘ড্রাই ডে’

প্রশাসনের মতে এটি একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপ।

Tv Actress Sweta Mishra: 'আমি কেরিয়ার নিয়ে ভয় পাই না', রাহুল অরুণোদয়ের মৃত্যুর তিন সপ্তাহ পর নীরবতা ভেঙে বিস্ফোরক শ্বেতা মিশ্র

Tv Actress Sweta Mishra: &#039;আমি কেরিয়ার নিয়ে ভয় পাই না&#039;, রাহুল অরুণোদয়ের মৃত্যুর তিন সপ্তাহ পর নীরবতা ভেঙে বিস্ফোরক শ্বেতা মিশ্র

Tv Actress Sweta Mishra: 'আমি কেরিয়ার নিয়ে ভয় পাই না', রাহুল অরুণোদয়ের মৃত্যুর তিন সপ্তাহ পর নীরবতা ভেঙে বিস্ফোরক শ্বেতা মিশ্র

Tv Actress Sweta Mishra: 'আমি কেরিয়ার নিয়ে ভয় পাই না', রাহুল অরুণোদয়ের মৃত্যুর তিন সপ্তাহ পর নীরবতা ভেঙে বিস্ফোরক শ্বেতা মিশ্র 8
IPL 2026: ৪,৪,৪,৪,৪,৪,৪,৪,৬,৬,৬,৬,৬,৬,৬, প্রতিপক্ষের স্কোরের চেয়েও বেশি তাঁর একার রানই, ৮০০০০০০০ টাকার বিশ্বজয়ী নক্ষত্রের অবিশ্বাস্য কীর্তি

IPL 2026: ৪,৪,৪,৪,৪,৪,৪,৪,৬,৬,৬,৬,৬,৬,৬, প্রতিপক্ষের স্কোরের চেয়েও বেশি তাঁর একার রানই, ৮০০০০০০০ টাকার বিশ্বজয়ী নক্ষত্রের অবিশ্বাস্য কীর্তি

IPL 2026: ৪,৪,৪,৪,৪,৪,৪,৪,৬,৬,৬,৬,৬,৬,৬, প্রতিপক্ষের স্কোরের চেয়েও বেশি তাঁর একার রানই, ৮০০০০০০০ টাকার বিশ্বজয়ী নক্ষত্রের অবিশ্বাস্য কীর্তি 7
Bank 5-Day Week: আমূল বদলে যাবে গোটা দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা? কবে থেকে চালু হচ্ছে নয়া সিস্টেম? বড় আপডেট

Bank 5-Day Week: আমূল বদলে যাবে গোটা দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা? কবে থেকে চালু হচ্ছে নয়া সিস্টেম? বড় আপডেট

Bank 5-Day Week: আমূল বদলে যাবে গোটা দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা? কবে থেকে চালু হচ্ছে নয়া সিস্টেম? বড় আপডেট 9
School Summer vacation: কবে পড়ছে গরমের ছুটি? ভোট-গরমে কবে খুলবে রাজ্যের সব স্কুল? সামার ভ্যাকেশনের বড় আপডেট

School Summer vacation: কবে পড়ছে গরমের ছুটি? ভোট-গরমে কবে খুলবে রাজ্যের সব স্কুল? সামার ভ্যাকেশনের বড় আপডেট

School Summer vacation: কবে পড়ছে গরমের ছুটি? ভোট-গরমে কবে খুলবে রাজ্যের সব স্কুল? সামার ভ্যাকেশনের বড় আপডেট 12