West Bengal Assembly Election 2026 results update: গেরুয়া ঝড়ে চুরমার তৃণমূল, ১৫ বছর পর ভয়াবহ হার মমতা ঘনিষ্ট ১১ হেভিওয়েটের

West Bengal Assembly Election 2026: ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের গণনায় এক নজিরবিহীন রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের হল। ২৯৪টি আসনের মধ্যে বিজেপি ২০৫ টি আসনে এগিয়ে থেকে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার পথে, যেখানে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস মাত্র ৮২টি আসনে এগিয়ে। এই 'গেরুয়া ঝড়ে' রাজ্যের একাধিক রাজনৈতিক হেভিওয়েট তথা মন্ত্রীদের পরাজয়ের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বর্তমানে পিছিয়ে থাকা উল্লেখযোগ্য মন্ত্রীদের মধ্যে রয়েছেন কে কে?

| May 04, 2026, 06:50 PM IST
1/11

ইন্দ্রনীল সেন

বিজেপির দীপাঞ্জন কুমার গুহর কাছে হারলেন তৃণমূলের ইন্দ্রনীল সেন।

2/11

সুজিত বসু

বিধাননগরে সুজিত বসুর বিপরীতে এবার লড়াই করছিলেন বিজেপি প্রার্থী ডাক্তার শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। ১৩২২৩ ভোটে পিছিয়ে রাজ্যের দমকলমন্ত্রী হারলেন।

3/11

উদয়ন গুহ

বিজেপি প্রার্থী অজয় রায়ের কাছে হারলেন তৃণমূলের উদয়ন গুহ।

4/11

রাজ চক্রবর্তী

 বারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী কৌস্তভ বাগচীর কাছে হারলেন রাজ চক্রবর্তী।

5/11

বীরবাহা হাঁসদা

বিজেপি প্রার্থী প্রণত টুডুর কাছে হারলেন তৃণমূলের বীরবাহা হাঁসদা।

6/11

সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী

বিজেপির কাছে হারলেন তৃণমূলের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। 

7/11

শশী পাঁজা

শ্যামপুকুরে পূর্ণিমায় ঢেকে গেল মন্ত্রী শশী পাঁজা। হারলেন বিদেপির কাছে। 

8/11

জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক

জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী দেবদাস মণ্ডলের কাছে হেরেছেন।

9/11

চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য

দমদম উত্তরে সৌরভ শিকদারের কাছে হেরেছেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। 

10/11

ব্রাত্য বসু

দমদমে বিজেপির অরিজিত বক্সীর কাছে হেরেছেন মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। 

11/11

অরূপ বিশ্বাস

টালিগঞ্জে হার অরূপ বিশ্বাসের। জিতেছে বিজেপির পাপিয়া অধিকারী। 

