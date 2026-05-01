  • West Bengal Assembly Election 2026: ভাঙা পাঁচিল, ১৯ মিনিট ব্ল্যাকআউট স্ট্রংরুমের সিসিটিভি ক্যামেরা: কী হল সেখানে? গণনার জাস্ট ৪৮ ঘণ্টা আগে ভয়ংকর ছবি

West Bengal Assembly Election 2026: ভাঙা পাঁচিল, ১৯ মিনিট ব্ল্যাকআউট স্ট্রংরুমের সিসিটিভি ক্যামেরা: কী হল সেখানে? গণনার জাস্ট ৪৮ ঘণ্টা আগে ভয়ংকর ছবি

Sandip Ghosh Chowdhury: ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। তবে ভোটের লড়াইয়ের মাঝেই এবার নজর কেড়েছে কাটোয়া কলেজের স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা ব্যবস্থা।   

| May 01, 2026, 09:45 PM IST
১৯ মিনিটের এই রহস্যাবৃত ‘ব্ল্যাক আউট' কাটোয়ার স্ট্রংরুম

১৯ মিনিটের এই রহস্যাবৃত ‘ব্ল্যাক আউট’ যে রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে এখন তা বলাই বাহুল্য। 

১৯ মিনিটের এই রহস্যাবৃত ‘ব্ল্যাক আউট' কাটোয়ার স্ট্রংরুম

১৯ মিনিটের ‘ব্ল্যাক আউট’ কাটোয়ার স্ট্রংরুম। গণনার আগেই তুমুল বিতর্ক।  

১৯ মিনিটের এই রহস্যাবৃত ‘ব্ল্যাক আউট' কাটোয়ার স্ট্রংরুম

স্ট্রংরুমে সিসিটিভি ক্যামেরা বিকল হল। নিয়ম বহির্ভূতভাবে সরকারি কর্মীদের উপস্থিতি।

১৯ মিনিটের এই রহস্যাবৃত ‘ব্ল্যাক আউট' কাটোয়ার স্ট্রংরুম

কাটোয়া কলেজের স্ট্রংরুমে যেখানে ইভিএম (EVM) মেশিনগুলি অত্যন্ত কড়া নিরাপত্তায় রাখা থাকে, সেখানে সিসিটিভি ক্যামেরা বিভ্রাট দেখা দেয়। 

১৯ মিনিটের এই রহস্যাবৃত ‘ব্ল্যাক আউট' কাটোয়ার স্ট্রংরুম

অভিযোগ অনুযায়ী, প্রায় ১৯ মিনিটের জন্য স্ট্রংরুমের সিসিটিভি ক্যামেরা পুরোপুরি ‘ব্ল্যাক আউট’ বা অকার্যকর হয়ে গিয়েছিল। একটি স্পর্শকাতর এলাকায় দীর্ঘ সময় ধরে নজরদারি ব্যবস্থা বন্ধ থাকায় নিরাপত্তার বড়সড় ফাঁক হিসেবে দেখছেন রাজনৈতিক মহল।  

১৯ মিনিটের এই রহস্যাবৃত ‘ব্ল্যাক আউট' কাটোয়ার স্ট্রংরুম

শুধু তৃণমূল কংগ্রেস নয়, স্থানীয় বিজেপি প্রার্থীরাও কাটোয়া কলেজের স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা নিয়ে সরব হয়েছেন। বিজেপির তরফে অভিযোগ তোলা হয়েছে যে, স্ট্রংরুমের পাঁচিল বা প্রাচীর ভাঙা অবস্থায় রয়েছে, যা বহিরাগতদের প্রবেশের পথ প্রশস্ত করতে পারে। সিসিটিভি ক্যামেরা বিকল হওয়ার ঘটনাটি বিজেপির এই অভিযোগকে আরও জোরালো করেছে। তাদের মতে, পরিকল্পনামাফিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ঢিলেমি দেওয়া হচ্ছে যাতে ভোটের ফলাফলে প্রভাব ফেলা যায়।  

১৯ মিনিটের এই রহস্যাবৃত ‘ব্ল্যাক আউট' কাটোয়ার স্ট্রংরুম

সিসিটিভি ক্যামেরা বন্ধ থাকার সময়কালেই স্ট্রংরুমের বাইরে তিনজন সরকারি কর্মীকে লক্ষ্য করা যায়। স্ট্রংরুমের মতো এলাকায় যেখানে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ, সেখানে এই সময়ে কেন কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন, তা নিয়ে সন্দেহ দানা বেঁধেছে।   

১৯ মিনিটের এই রহস্যাবৃত ‘ব্ল্যাক আউট' কাটোয়ার স্ট্রংরুম

সিসিটিভি ক্যামেরা কেন এবং কার গাফিলতিতে বন্ধ হলো, তার কারণ অনুসন্ধানের ওপর তিনি বিশেষ জোর দিয়েছেন। ভবিষ্যতে যাতে এই ধরণের ঘটনা আর না ঘটে এবং স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা যাতে নিশ্ছিদ্র থাকে, সেই দাবিও তোলা হয়েছে।

১৯ মিনিটের এই রহস্যাবৃত ‘ব্ল্যাক আউট' কাটোয়ার স্ট্রংরুম

গণতন্ত্রের উৎসবে স্বচ্ছতা বজায় রাখা নির্বাচন কমিশনের প্রধান দায়িত্ব। কাটোয়ার মতো বিধানসভা কেন্দ্রে স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা নিয়ে এমন অভিযোগ নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দেয়।   

১৯ মিনিটের এই রহস্যাবৃত ‘ব্ল্যাক আউট' কাটোয়ার স্ট্রংরুম

কাটোয়া কলেজের স্ট্রংরুম ঘিরে নিরাপত্তা উদ্বেগ বিক্ষোভে বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণ ঘোষ কাটোয়া কলেজে তৈরি হওয়া স্ট্রংরুমকে ঘিরে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ ছড়াল কাটোয়ায়।   

১৯ মিনিটের এই রহস্যাবৃত ‘ব্ল্যাক আউট' কাটোয়ার স্ট্রংরুম

তাঁর দাবি, যেখানে ভোটের ইভিএম ও গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন সামগ্রী রাখা হয়েছে, সেখানে নিরাপত্তায় কোনওরকম ফাঁক থাকা উচিত নয়। স্ট্রংরুমের জানালায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকলেও ভাঙা পাঁচিল নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি।  

১৯ মিনিটের এই রহস্যাবৃত ‘ব্ল্যাক আউট' কাটোয়ার স্ট্রংরুম

প্রশাসনের আশ্বাসের পর বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণ ঘোষ তাঁর অবস্থান বিক্ষোভ তুলে নেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় কিছুক্ষণের জন্য উত্তেজনার সৃষ্টি হলেও প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।  

Raj-Subhashree: ২০২১-এ জিতেছিলেন বিপুল ভোটে, এবার ফলাফল বেরনোর আগেই কার শরণাপন্ন রাজ-শুভশ্রী?

Raj-Subhashree: ২০২১-এ জিতেছিলেন বিপুল ভোটে, এবার ফলাফল বেরনোর আগেই কার শরণাপন্ন রাজ-শুভশ্রী? 10
90s Superstar making Instagram Reels: হাতে কাজ নেই, আইনি লড়াই লড়তে রিলস বানাচ্ছেন ৯০-এর এই সুপারস্টার- চিনতে পারছেন এঁকে?

90s Superstar making Instagram Reels: হাতে কাজ নেই, আইনি লড়াই লড়তে রিলস বানাচ্ছেন ৯০-এর এই সুপারস্টার- চিনতে পারছেন এঁকে? 8
LPG and Petrol-Diesel Price Big Hike: বাণিজ্যিক গ্যাসের পর এবার গৃহস্থের সিলিন্ডারের দাম বিরাট বাড়তে চলেছে, আকাশ ছোঁওয়ার আভাস পেট্রোল-ডিজেলেও

LPG and Petrol-Diesel Price Big Hike: বাণিজ্যিক গ্যাসের পর এবার গৃহস্থের সিলিন্ডারের দাম বিরাট বাড়তে চলেছে, আকাশ ছোঁওয়ার আভাস পেট্রোল-ডিজেলেও 23
West Bengal Assembly Election 2026: গণনার আগেই জয়ের উল্লাস, এক্সিট পোলের তোয়াক্কা না করেই উত্তরপাড়ায় উড়ল সবুজ আবির

West Bengal Assembly Election 2026: গণনার আগেই জয়ের উল্লাস, এক্সিট পোলের তোয়াক্কা না করেই উত্তরপাড়ায় উড়ল সবুজ আবির 6