West Bengal Assembly Election 2026: রানিগঞ্জে আবর্জনা স্তূপে এত এত ভোটার কার্ড! কোথা থেকে এল? জোর শোরগোল...
West Bengal Assembly Election 2026: রানিগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত কুমোরবাজারের চিনকুটি পাড়ায় আবর্জনার স্তুপে মিলল রাশি রাশি ভোটার কার্ড।
1/8
আবর্জনার স্তুপে ভোটার কার্ড!
2/8
আবর্জনার স্তুপে ভোটার কার্ড!
photos
TRENDING NOW
3/8
আবর্জনার স্তুপে ভোটার কার্ড!
4/8
আবর্জনার স্তুপে ভোটার কার্ড!
5/8
আবর্জনার স্তুপে ভোটার কার্ড!
6/8
আবর্জনার স্তুপে ভোটার কার্ড!
7/8
আবর্জনার স্তুপে ভোটার কার্ড!
8/8
আবর্জনার স্তুপে ভোটার কার্ড!
photos