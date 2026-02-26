English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • West Bengal Assembly Election 2026: রানিগঞ্জে আবর্জনা স্তূপে এত এত ভোটার কার্ড! কোথা থেকে এল? জোর শোরগোল...

West Bengal Assembly Election 2026: রানিগঞ্জে আবর্জনা স্তূপে এত এত ভোটার কার্ড! কোথা থেকে এল? জোর শোরগোল...

West Bengal Assembly Election 2026:  রানিগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত কুমোরবাজারের চিনকুটি পাড়ায় আবর্জনার স্তুপে মিলল রাশি রাশি ভোটার কার্ড।

| Feb 26, 2026, 06:33 PM IST
1/8

আবর্জনার স্তুপে ভোটার কার্ড!

বাসুদেব চট্টোপাধ্য়ায়: সামনেই বিধানসভা ভোট। রাজ্যে SIR-র কাজও প্রায় শেষ পর্যায়ে।  চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের আগেই আবর্জনার স্তুপে মিলল প্রচুর ভোটার কার্ড! কোথায় এল? কীভাবেই-বা এল? চাঞ্চল্য ছড়াল আসানসোলের রানিগঞ্জে।  

2/8

আবর্জনার স্তুপে ভোটার কার্ড!

 পোশাকি নাম,  Electors Photo Identity Card বা EPIC।  শুধু লিস্টে নাম থাকলেই হয় না, ভোট দিতে গেলে সচিত্র পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক। চলতি কথায় যাকে বলে ভোটার কার্ড।  

3/8

আবর্জনার স্তুপে ভোটার কার্ড!

সেই ভোটার  কার্ডই পড়ে রয়েছে আর্বজনার স্তুপে, তাও আবার এক-দুটো নয়, শ'য়ে শ'য়ে! শোরগোল পড়ে গিয়েছে রানিগঞ্জে।  

4/8

আবর্জনার স্তুপে ভোটার কার্ড!

রানিগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত কুমোরবাজারের চিনকুটি পাড়া। স্থানীয় সূত্রে খবর, সেখানকার একটি আর্বজনার স্তুপে একাধিক ভোটার কার্ড পড়ে থাকতে দেখেন কয়েকজন পথচারী।

5/8

আবর্জনার স্তুপে ভোটার কার্ড!

খবর ছড়িয়ে পড়তেই ভিড় জমে যায় এলাকায়। স্থানীয় এক যুবক জানান, স্টেশনে থেকে যখন ফিরছিলেন, তখন ভাই ফোন করে আর্বজনার স্তুপে ভোটার কার্ড পড়ে থাকা ঘটনাটি জানান। এরপর তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছন।  

6/8

আবর্জনার স্তুপে ভোটার কার্ড!

 ওই যুবকের দাবি, আবর্জনার স্তুপে নিজের নামের ভোটার কার্ডও দেখতে পান তিনি। কিন্তু আসল কার্ডটি বাড়িতে রয়েছে।  সেটি কখনও কাউকে দেননি।  

7/8

আবর্জনার স্তুপে ভোটার কার্ড!

এত ভোটার কার্ড আর্বজনার স্তুলে এল কী করে? স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের মতে, নতুন ভোটার কার্ড ইস্যু করা হলে, পুরনো ভোটার কার্ড নষ্ট করে দেওয়া হয় বা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বাতিল করা হয়। এখন সেই কার্ডগুলিই যদি আর্বজনার স্তুপে পড়ে থাকে, তাহলে গুরুতর গাফিলতি বা অনিয়মের ইঙ্গিত।  

8/8

আবর্জনার স্তুপে ভোটার কার্ড!

খবর পেয়ে ভোটার কার্ডগুলি উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে রানিগঞ্জ থানার পুলিস। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: সিংহের দুঃসময়, লেনদেনে বিপদ মেষের, পড়ুন আজকের রাশিফল...

পরবর্তী অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: সিংহের দুঃসময়, লেনদেনে বিপদ মেষের, পড়ুন আজকের রাশিফল...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: সিংহের দুঃসময়, লেনদেনে বিপদ মেষের, পড়ুন আজকের রাশিফল...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: সিংহের দুঃসময়, লেনদেনে বিপদ মেষের, পড়ুন আজকের রাশিফল... 12
Who is RJ Princy Parikh: &#039;আমি ভেবেছিলাম আমরা বন্ধু...&#039; ডেভিড মিলারের সঙ্গে রিল ভাইরাল হতেই নোংরা বডি শেমিং থেকে রেপ থ্রেট! কে এই আরজে প্রিন্সি পারিখ?

Who is RJ Princy Parikh: 'আমি ভেবেছিলাম আমরা বন্ধু...' ডেভিড মিলারের সঙ্গে রিল ভাইরাল হতেই নোংরা বডি শেমিং থেকে রেপ থ্রেট! কে এই আরজে প্রিন্সি পারিখ?

Who is RJ Princy Parikh: 'আমি ভেবেছিলাম আমরা বন্ধু...' ডেভিড মিলারের সঙ্গে রিল ভাইরাল হতেই নোংরা বডি শেমিং থেকে রেপ থ্রেট! কে এই আরজে প্রিন্সি পারিখ? 10
IMD Heavy Rain Alert: ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই প্রবল বেগে আসছে বৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়! কোন কোন জায়গায় চলবে তাণ্ডব? ঠিক কখন? আগাম সতর্কতা...

IMD Heavy Rain Alert: ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই প্রবল বেগে আসছে বৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়! কোন কোন জায়গায় চলবে তাণ্ডব? ঠিক কখন? আগাম সতর্কতা...

IMD Heavy Rain Alert: ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই প্রবল বেগে আসছে বৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়! কোন কোন জায়গায় চলবে তাণ্ডব? ঠিক কখন? আগাম সতর্কতা... 23
Mr. India Mayank Pawar Death: মর্মান্তিক! মাত্র ৩৭ বছরেই প্রয়াত ‘মিস্টার ইন্ডিয়া’-খ্যাত মায়াঙ্ক, মৃত্যুর কারণ ঘিরে রহস্য...

Mr. India Mayank Pawar Death: মর্মান্তিক! মাত্র ৩৭ বছরেই প্রয়াত ‘মিস্টার ইন্ডিয়া’-খ্যাত মায়াঙ্ক, মৃত্যুর কারণ ঘিরে রহস্য...

Mr. India Mayank Pawar Death: মর্মান্তিক! মাত্র ৩৭ বছরেই প্রয়াত ‘মিস্টার ইন্ডিয়া’-খ্যাত মায়াঙ্ক, মৃত্যুর কারণ ঘিরে রহস্য... 10