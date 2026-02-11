English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • West Bengal Assembly Election 2026: বিধানসভা ভোটের বিগ বিগ ব্রেকিং! কবে ভোট রাজ্যে? নির্ঘণ্ট কবে ঘোষণা করবে কমিশন? কদফায় ভোট?

West Bengal Assembly Election 2026: বিধানসভা ভোটের বিগ বিগ ব্রেকিং! কবে ভোট রাজ্যে? নির্ঘণ্ট কবে ঘোষণা করবে কমিশন? ক'দফায় ভোট?

West Bengal Assembly Election 2026: এ রাজ্যে সামনেই বিধানসভা ভোট! কিন্তু কবে ভোট, তা নিয়ে অনেকের মনেই প্রশ্ন। ভোটের নির্ঘণ্ট কবে ঘোষণা হবে?

| Feb 11, 2026, 04:49 PM IST
1/8

কবে ঘোষণা হবে?

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: এ রাজ্যে সামনেই বিধানসভা ভোট! কিন্তু কবে ভোট, তা নিয়ে অনেকের মনেই প্রশ্ন। ভোটের নির্ঘণ্ট কবে ঘোষণা হবে?

2/8

১ ও ২ রা মার্চ

জানা গিয়েছে, আগামী ১ ও ২ মার্চ নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিদল ঘুরে যাবে।

3/8

রাজ্যে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার

নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিদল ঘুরে যাওয়ার পরেই মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে রাজ্যে আসবে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার-সহ নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। এমনটাই খবর নির্বাচন কমিশন সূত্রে। 

4/8

ভোটের নির্ঘণ্ট

তারা ফিরে যাওয়ার পরেই ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হবে। 

5/8

ভোট ঘোষণা

সেক্ষেত্রে, মার্চ মাসের তৃতীয় বা চতুর্থ সপ্তাহে ভোট ঘোষণা হওয়ার সম্ভাবনা। 

6/8

ক'দফায় ভোট?

এখনও পর্যন্ত এক দফাতেই ভোট হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তবে সব দিক খতিয়ে দেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

7/8

এপ্রিলেই ভোট?

তবে সূত্র মারফত যতটুকু আগে আভাস পাওয়া গিয়েছিল, তার ভিত্তিতে বলা যায়, এপ্রিল মাসেই রাজ্যে হতে পারে বিধানসভা নির্বাচন, এমনটাই শোনা যাচ্ছে। ভোট হবে চার দফায়। ফল ঘোষণা হবে এপ্রিলেই। দিল্লিতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের সঙ্গে বৈঠকে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ তেমন ইঙ্গিতই দিয়েছে বলে খবর।

8/8

কোন এলাকায় কবে ভোটগ্রহণ?

তখনই জানা গিয়েছিল, মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষ দিকে রাজ্যে বিধানসভা ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারি করতে পারে কমিশন। গোটা এপ্রিল মাস জুড়ে হবে ভোট। গণনাও এপ্রিলেই শেষ করা হবে। কোন এলাকায় কবে ভোটগ্রহণ হবে, তা নাকি ইতিমধ্যেই খতিয়ে দেখতে শুরু করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন, অন্তত তেমনই খবর।

