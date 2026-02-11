West Bengal Assembly Election 2026: বিধানসভা ভোটের বিগ বিগ ব্রেকিং! কবে ভোট রাজ্যে? নির্ঘণ্ট কবে ঘোষণা করবে কমিশন? ক'দফায় ভোট?

West Bengal Assembly Election 2026: বিধানসভা ভোটের বিগ বিগ ব্রেকিং! কবে ভোট রাজ্যে? নির্ঘণ্ট কবে ঘোষণা করবে কমিশন? ক'দফায় ভোট?
West Bengal Assembly Election 2026: এ রাজ্যে সামনেই বিধানসভা ভোট! কিন্তু কবে ভোট, তা নিয়ে অনেকের মনেই প্রশ্ন। ভোটের নির্ঘণ্ট কবে ঘোষণা হবে?
1/8
কবে ঘোষণা হবে?
photos
TRENDING NOW
3/8
রাজ্যে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার
6/8
ক'দফায় ভোট?
7/8
এপ্রিলেই ভোট?
তবে সূত্র মারফত যতটুকু আগে আভাস পাওয়া গিয়েছিল, তার ভিত্তিতে বলা যায়, এপ্রিল মাসেই রাজ্যে হতে পারে বিধানসভা নির্বাচন, এমনটাই শোনা যাচ্ছে। ভোট হবে চার দফায়। ফল ঘোষণা হবে এপ্রিলেই। দিল্লিতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের সঙ্গে বৈঠকে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ তেমন ইঙ্গিতই দিয়েছে বলে খবর।
8/8
কোন এলাকায় কবে ভোটগ্রহণ?
photos