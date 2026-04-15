West Bengal Elections 2026 Richest Candidates: ভোটে বাংলার সবচেয়ে ধনী প্রার্থী কারা? কোটি-কোটি টাকার সম্পত্তি তাঁদের, তালিকায় চমকে দেওয়া ধনকুবেরদের নাম

West Bengal Elections 2026 Richest Candidates: ভোটে বাংলার সবচেয়ে ধনী প্রার্থী কারা? কোটি-কোটি টাকার সম্পত্তি তাঁদের, তালিকায় চমকে দেওয়া ধনকুবেরদের নাম
West Bengal Assembly Election 2026 Top Richest Candidates List: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬; তৃণমূল-বিজেপি-কংগ্রেস ও অন্যান্য দলের শীর্ষ ধনী প্রার্থীদের তালিকায় কারা আছেন? রয়েছে চমকে দেওয়া সব নাম।
1/6
পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬
2/6
অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস
photos
TRENDING NOW
3/6
জাকির হোসেন সবার আগে
এই তালিকার শীর্ষে রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের জাকির হোসেন। যিনি মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর কেন্দ্রের বিধায়ক তিনি। তাঁর মোট ঘোষিত সম্পত্তির পরিমাণ ৬৭ কোটি টাকারও বেশি! এর মধ্যে প্রায় ৪৯.৩ কোটি টাকা অস্থাবর সম্পত্তি এবং প্রায় ১৭.৯ কোটি টাকা স্থাবর সম্পত্তি রয়েছে। এই তালিকায় তাঁর সম্পত্তিই সর্বাধিক বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
4/6
দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানেও তৃণূমূল নেতারাই
দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন টিএমসি-র আহমেদ জাভেদ খান। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কসবা কেন্দ্রের বিধায়ক তিনি। তাঁর মোট সম্পত্তি প্রায় ৩২.৩ কোটি টাকা, যার মধ্যে বিনিয়োগ এবং রিয়েল এস্টেটের অংশই বেশি। তৃতীয় স্থানে রয়েছেন কলকাতা উত্তরের জোড়াসাঁকো কেন্দ্রের বিধায়ক বিবেক গুপ্তা। যার সম্পত্তি ৩১.৯ কোটি টাকারও বেশি বলেই জানানো হয়েছে।
5/6
অন্যান্য কোটিপতি বিধায়ক
এই তালিকায় আরও কয়েকজন বিধায়ক রয়েছেন। তৃণমূলের মনোজ তিওয়ারি (শিবপুর)। তাঁর সম্পত্তি প্রায় ২০.৩ কোটি টাকা, আর বায়রন বিশ্বাস (সাগরদিঘী)-এর সম্পত্তি প্রায় ২০.১ কোটি টাকা বলেই জানা গিয়েছে। এছাড়াও কালিম্পং থেকে বিজিপিএম প্রার্থী রুডেন সাদা লেপচার সম্পত্তি ১৮.২ কোটি টাকারও বেশি। যা তাঁকে অ-তৃণমূলীয় প্রার্থীদের মধ্যে অন্যতম শীর্ষস্থানে নিয়ে গিয়েছে।
6/6
সামগ্রিক প্রবণতা ও নির্বাচনী চিত্র
photos