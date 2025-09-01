English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
West Bengal Assembly: এখন থেকে বিধানসভায় আর একাজ করতে পারবেন না মন্ত্রী-বিধায়করা! নোটিস ঝুলল গেটে...

West Bengal Assembly: মন্ত্রী-বিধায়কদের জন্য বিধানসভার নতুন নিয়ম... আদালতের নির্দেশেই জারি হল নতুন নিয়ম...  

| Sep 01, 2025, 01:20 PM IST
1/7

বিধানসভার নতুন নিয়ম মন্ত্রী-বিধায়কদের জন্য...

West Bengal Assembly New Rule

শ্রেয়সী গাঙ্গুলি: মন্ত্রী, বিধায়কদের জন্য বড় নির্দেশ! এখন থেকে বিধানসভায় আর একাজটি করতে পারবেন না তাঁরা। 

2/7

বিধানসভার নতুন নিয়ম মন্ত্রী-বিধায়কদের জন্য...

West Bengal Assembly New Rule

বিধানসভার গেটে সেই মর্মে ঝুলল নোটিসও! হাইকোর্টের নির্দেশের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত বলে সূত্রের খবর।

3/7

বিধানসভার নতুন নিয়ম মন্ত্রী-বিধায়কদের জন্য...

West Bengal Assembly New Rule

এখন থেকে বিধানসভায় কী করতে পারবেন না কোনও মন্ত্রী বা বিধায়ক? 

4/7

বিধানসভার নতুন নিয়ম মন্ত্রী-বিধায়কদের জন্য...

West Bengal Assembly New Rule

এখন থেকে কোনও মন্ত্রী বা এমএলএ তাঁদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষী নিয়ে ঢুকতে পারবেন না বিধানসভায়। 

5/7

বিধানসভার নতুন নিয়ম মন্ত্রী-বিধায়কদের জন্য...

West Bengal Assembly New Rule

সেন্ট্রাল ফোর্স কেন বিধানসভায় ঢুকতে পারে না? তা নিয়ে হাইকোর্টে একটি মামলা করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

6/7

বিধানসভার নতুন নিয়ম মন্ত্রী-বিধায়কদের জন্য...

West Bengal Assembly New Rule

সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতেই হাইকোর্ট একটি অর্ডার দেয়। যে অর্ডারে আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে যে-

7/7

বিধানসভার নতুন নিয়ম মন্ত্রী-বিধায়কদের জন্য...

West Bengal Assembly New Rule

এমএলএ-দের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সেন্ট্রাল ফোর্স যদি বিধানসভায় না ঢোকে, তাহলে অন্য কোনও ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষীও বিধানসভায় ঢুকতে পারবে না।

