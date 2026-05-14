West Bengal Assembly: শুভেন্দুকে মনোহরা; পুলক রায়কে 'আমন্ত্রণ' দিলীপের: বিধানসভায় শাসক-বিরোধী 'বেনজির' সৌজন্য

Written BySUDESHNA PAULUpdated bySUDESHNA PAUL
Published: May 14, 2026, 06:29 PM IST|Updated: May 14, 2026, 06:29 PM IST

Bengal Assembly Oath Taking: রাজনীতি মানেই শুধু আকচাআকচি বা কুকথার ফুলঝুড়ি নয়। একে অপরকে তেড়ে আক্রমণও নয়। নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক রাজনীতির বাইরেও একটা 'রাজনীতি' থাকে। যে রাজনীতিতে রয়েছে রাজনৈতিক সৌজন্য, শাসক-বিরোধী একে অপরের প্রতি সম্ভ্রম। সেই রাজনীতি সৌজন্যের রাজনীতি। শিষ্টাচারের রাজনীতি। যে রাজনৈতিক সৌজন্যের আজ নজির থাকল বিধানসভায়।

1/6

এদিন বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সঙ্গে দেখা করে তাঁকে মনোহরা দিয়ে গেলেন হুমায়ুন কবীর। মুর্শিদাবাদের অন্যতম বিখ্যাত মিষ্টি এই মনোহরা।

 

2/6

ওদিকে বিরোধী দলনেতা শোভনদেব চ্যাটার্জির কাছে গিয়ে কথা বললেন বিজেপি বিধায়ক অশোক দিন্দা ও সন্তু পান।

 

3/6

মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত নিয়ামত শেখের। তাঁর কথায় উঠে এল আমসত্ত্ব খাওয়ানোর প্রসঙ্গ।

 

4/6

দিলীপ ঘোষের সাথে দেখা হয়ে যায় তৃণমূল বিধায়ক পুলক রায়ের‍। নিজের দফতরে পুলক রায়কে আমন্ত্রণ জানালেন দিলীপ ঘোষ। 

 

5/6

ওদিকে বিধানসভার লবিতে মন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়ার সঙ্গেও দেখা হয়ে যায় বিগত সরকারের মন্ত্রী পুলক রায়ের। সৌজন্য বিনিময় করেন উভয়ই।

 

6/6

আর কুণাল ঘোষকে দেখেই সহাস্যে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বললেন, "কি জিতে গেলেন তো!"

