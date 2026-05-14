West Bengal Assembly: শুভেন্দুকে মনোহরা; পুলক রায়কে 'আমন্ত্রণ' দিলীপের: বিধানসভায় শাসক-বিরোধী 'বেনজির' সৌজন্য

Bengal Assembly Oath Taking: রাজনীতি মানেই শুধু আকচাআকচি বা কুকথার ফুলঝুড়ি নয়। একে অপরকে তেড়ে আক্রমণও নয়। নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক রাজনীতির বাইরেও একটা 'রাজনীতি' থাকে। যে রাজনীতিতে রয়েছে রাজনৈতিক সৌজন্য, শাসক-বিরোধী একে অপরের প্রতি সম্ভ্রম। সেই রাজনীতি সৌজন্যের রাজনীতি। শিষ্টাচারের রাজনীতি। যে রাজনৈতিক সৌজন্যের আজ নজির থাকল বিধানসভায়।
এদিন বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সঙ্গে দেখা করে তাঁকে মনোহরা দিয়ে গেলেন হুমায়ুন কবীর। মুর্শিদাবাদের অন্যতম বিখ্যাত মিষ্টি এই মনোহরা।
ওদিকে বিরোধী দলনেতা শোভনদেব চ্যাটার্জির কাছে গিয়ে কথা বললেন বিজেপি বিধায়ক অশোক দিন্দা ও সন্তু পান।
মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত নিয়ামত শেখের। তাঁর কথায় উঠে এল আমসত্ত্ব খাওয়ানোর প্রসঙ্গ।
দিলীপ ঘোষের সাথে দেখা হয়ে যায় তৃণমূল বিধায়ক পুলক রায়ের। নিজের দফতরে পুলক রায়কে আমন্ত্রণ জানালেন দিলীপ ঘোষ।
ওদিকে বিধানসভার লবিতে মন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়ার সঙ্গেও দেখা হয়ে যায় বিগত সরকারের মন্ত্রী পুলক রায়ের। সৌজন্য বিনিময় করেন উভয়ই।
আর কুণাল ঘোষকে দেখেই সহাস্যে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বললেন, "কি জিতে গেলেন তো!"