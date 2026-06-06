/PM Kisan Samman Nidhi: এবার বাংলায় PM Kisan, ব্যাংকে ঢুকবে ৬০০০: কীভাবে আবেদন করবেন কৃষকেরা? রইল খুঁটিনাটি

PM Kisan Samman Nidhi: ৩ কিস্তিতে ২ হাজার টাকা করে ঢুকবে অ্যাকাউন্টে। ২০১৮ সালের ১ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে চালু করা হয়েছিল এই পিএম কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় এখন গেরুয়া-রাজ। পালাবদলের পর রাজ্যে ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গিয়েছে আয়ুষ্মান ভারত, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের মতো কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প। তালিকায় জুড়ল পিএম কিষাণ সম্মান নিধি যোজনাও।
২০১৮ সালের ১ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে চালু করা হয়েছিল এই পিএম কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা। এই প্রকল্পে বছর ৬ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয় কৃষকদের।
সেই প্রকল্পই এবার চালু হতে চলেছে বাংলায়। ৩ কিস্তিতে ২ হাজার টাকা করে ঢুকবে অ্যাকাউন্টে।
এই প্রকল্পে সাধারণভাবে এপ্রিল থেকে জুলাই মাসে প্রথম কিস্তি, অগাস্ট থেকে নভেম্বর মাসে দ্বিতীয় কিস্তি এবং ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাসে তৃতীয় কিস্তির টাকা পান কৃষকরা।
অনলাইনে পিএম কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা আবেদন করা যায়। আবেদনকারী যদি নতুন হন বা প্রথমবার আবেদন করেন, তাহলে পিএম কিষানের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে (https://pmkisan.gov.in/) গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।
নির্দিষ্ট ফর্মে নিজের ব্যক্তিগত তথ্য নিয়ে প্রয়োজনীয় নথি আপলোড করতে হবে। তবে এই প্রকল্পের আবেদন করার জন্য আবেদনকারীর নিজের জমির দলিল, আধার কার্ড বা ভোটার আইডি কার্ড, বার্ষিক আয়ের শংসাপত্রের মতো নথি থাকা আবশ্যক।
আবেদন করলেই কিন্তু পিএম কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা অনুদান মিলবে না। আবেদনকারীকে বেশ কয়েকটি শর্ত পূরণ করতে হবে। যেমন, অবশ্যই ভারতের নাগরিক হতে হবে, সরকারি রেকর্ড অনুযায়ী নিজস্ব চাষযোগ্য জমি থাকতে হবে। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সঙ্গে আধার কার্ড থাকতে হবে এবং আধার নম্বরের সঙ্গে মোবাইল নম্বর লিঙ্ক থাকতে হবে।
পিএম কিষাণ সম্মান নিধি যোজনার সুবিধা পাবেন না ভাগ-চাষীরা। আবেদনকারী যদি অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী হন এবং বেতন বা পেনশন ১০ হাজারের বেশি হয়, তাহলে এই প্রকল্পে আবেদন করা যাবে না।