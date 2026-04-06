English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  Bengal Weather Update: নিম্নচাপের ভ্রুকুটি: ভয়ংকর দুর্যোগের তাণ্ডবে লন্ডভন্ড হবে জেলার পর জেলা, প্রবল বৃষ্টিতে কাঁপবে বাংলা

Bengal Weather Update: নিম্নচাপের ভ্রুকুটি: ভয়ংকর দুর্যোগের তাণ্ডবে লন্ডভন্ড হবে জেলার পর জেলা, প্রবল বৃষ্টিতে কাঁপবে বাংলা

West Bengal Weather Update: নিম্নচাপ অক্ষরেখার প্রভাবে আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে কালবৈশাখী ও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বিশেষ করে মঙ্গলবার ও বুধবার রাজ্যজুড়ে শিলাবৃষ্টি ও ৫০-৬০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়াসহ দুর্যোগ বাড়তে পারে।

| Apr 06, 2026, 08:35 AM IST
পারদ পতন

অয়ন ঘোষাল: হাওয়া বদলের ম্যাজিক। কলকাতায় দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা একধাক্কায় ৩৬.১ থেকে নেমে ৩০.৮। কলকাতায় রাতের তাপমাত্রা ২৬ থেকে নেমে ২২.৭। দুটি তাপমাত্রা রাতারাতি নেমে গেল স্বাভাবিকের প্রায় ৪ এবং ৩ ডিগ্রি নিচে। 

নিম্নচাপ অক্ষরেখা

বিহার থেকে মণিপুর পর্যন্ত নিম্নচাপ অক্ষরেখা। যেটি উত্তরবঙ্গ, অসম এবং বাংলাদেশের উপর দিয়ে গিয়েছে। বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প ঢুকছে প্রচুর পরিমাণে। এই জলীয় বাষ্প থেকেই বজ্রগর্ভ মেঘ এবং ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস।  

বৃষ্টির স্পেল

বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির স্পেল। ঝড়-বৃষ্টিতে কালবৈশাখী, শিলাবৃষ্টি এবং বজ্রপাতের আশঙ্কা। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত রাজ্যের সব জেলাতেই বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টির পূর্বাভাস। বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা বেশি হবে কাল মঙ্গলবার ও পরশু বুধবার। কালবৈশাখী ঝড় বৃষ্টি সঙ্গে শিলাবৃষ্টি এবং উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

উত্তরবঙ্গে

উত্তরবঙ্গে সোমবার দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি এই পাঁচ জেলাতেই ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা।   

উত্তরবঙ্গে

মঙ্গলবার এবং বুধবার উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা মাঝারি ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা। কালবৈশাখীর সম্ভাবনা কিছু এলাকায়। ঝড়ের গতিবেগ ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার হতে পারে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলাতে হতে পারে শিলাবৃষ্টি এবং বজ্রপাত। ভারী বৃষ্টি আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে।  

দক্ষিণবঙ্গে

দক্ষিণবঙ্গে আজ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতে। হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়াতে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি।  

দক্ষিণবঙ্গে

কাল মঙ্গলবার দুর্যোগ বাড়বে। বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান এবং বীরভূমে শিলাবৃষ্টি। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ জেলাতে কালবৈশাখীর সম্ভাবনা। ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড় ও সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির আশঙ্কা। কলকাতা সহ বাকি সব জেলাতেই ঝড় বৃষ্টি।  

দক্ষিণবঙ্গে

পরশু বুধবার পূর্ব বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা জেলাতে ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ বেশি থাকবে। ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতি বেগে কালবৈশাখী ঝড়ের সম্ভাবনা। কলকাতা শহর দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতে ঝড়-বৃষ্টি। বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

What Will be Banned in Lockdown: ১৫ এপ্রিল থেকে লকডাউন হলে সবার আগে কী কী বন্ধ হবে দেশে? এক্ষুনি দেখুন

পরবর্তী অ্যালবাম

Baba Vanga Predictions: আর্থিক সংকট থেকে শুধু মুক্তিই নয়, এবার বন্যার মতো টাকা আসবে এঁদের হাতে; নববর্ষের আগেই বাড়ি,গাড়ি, জমি

Bengal Weather Update: ঘূর্ণাবর্ত ও অক্ষরেখার জোড়া ফলায় দুর্যোগের অশনিসংকেত: টানা ৫দিন ব্যাপক ঝড়বৃষ্টি

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ভুল বোঝাবুঝি থেকে সাবধান মিথুন, চ্যালেঞ্জের মুখে ধৈর্য রাখতে হবে ধনুকে

