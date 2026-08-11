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মধ্যবিত্তের মাথায় হাত! সস্তায় ব্রেকফাস্টের দিন শেষ, একধাক্কায় দাম বাড়ছে পাউরুটির

Written BySoumita Khan
Published: Aug 11, 2026, 10:31 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 10:31 AM IST

WB Bread Price Hike: নতুন নিয়মে ১ পাউন্ড পাউরুটি ৩২ টাকার বদলে ৩৬ টাকা হচ্ছে। হাফ পাউন্ড পাউরুটির দাম ১৬ টাকা থেকে বেড়ে ১৮ টাকা হচ্ছে। তবে ব্রাউন ব্রেড ও বহুজাতিক সংস্থাগুলির পাউরুটির দাম আপাতত অপরিবর্তিত থাকছে।

বাড়ল পাউরুটির দাম1/6

বাড়ল পাউরুটির দাম

অয়ন ঘোষাল: ১৭ অগাস্ট সোমবার থেকে রাজ্যে পাউরুটির দাম বাড়ছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকার্স অ্যাসোসিয়েশন এই কথা জানিয়েছে। 

 

বাড়ল পাউরুটির দাম2/6

বাড়ল পাউরুটির দাম

গত ৩ মাসে ময়দা চিনি এবং ভোজ্য তেলের দাম প্রায় গড়ে ১৫ থেকে ২১ শতাংশ বেড়েছে। 

 

কবে কার্যকর?3/6

কবে কার্যকর?

তাই ১৭ অগাস্ট থেকে ১ পাউন্ড সাদা পাউরুটির দাম ৪ টাকা এবং হাফ পাউন্ড সাদা পাউরুটির দাম ২ টাকা বাড়ছে। 

 

বাড়ল পাউরুটির দাম4/6

বাড়ল পাউরুটির দাম

১ পাউন্ড সাদা পাউরুটির দাম ৩২ থেকে বেড়ে ৩৬ টাকা হচ্ছে। হাফ পাউন্ড সাদা পাউরুটির দাম ১৬ থেকে বেড়ে ১৮ টাকা হচ্ছে। 

 

বাড়ল পাউরুটির দাম5/6

বাড়ল পাউরুটির দাম

এই বর্ধিত দাম শুধুমাত্র লোকাল বেকারি যেমন মডার্ন বা রামকৃষ্ণের মতো বেকারির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। 

বাড়ল পাউরুটির দাম6/6

বাড়ল পাউরুটির দাম

বাজার চলতি বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানি এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে কোনরকম দাম বৃদ্ধির ঘোষণা করেনি। আটা দিয়ে তৈরি ব্রাউন ব্রেডের দাম আপাতত অপরিবর্তিত থাকছে।

TAGS:
WB Bread Price Hike

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