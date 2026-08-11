/মধ্যবিত্তের মাথায় হাত! সস্তায় ব্রেকফাস্টের দিন শেষ, একধাক্কায় দাম বাড়ছে পাউরুটির

WB Bread Price Hike: নতুন নিয়মে ১ পাউন্ড পাউরুটি ৩২ টাকার বদলে ৩৬ টাকা হচ্ছে। হাফ পাউন্ড পাউরুটির দাম ১৬ টাকা থেকে বেড়ে ১৮ টাকা হচ্ছে। তবে ব্রাউন ব্রেড ও বহুজাতিক সংস্থাগুলির পাউরুটির দাম আপাতত অপরিবর্তিত থাকছে।
অয়ন ঘোষাল: ১৭ অগাস্ট সোমবার থেকে রাজ্যে পাউরুটির দাম বাড়ছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকার্স অ্যাসোসিয়েশন এই কথা জানিয়েছে।
গত ৩ মাসে ময়দা চিনি এবং ভোজ্য তেলের দাম প্রায় গড়ে ১৫ থেকে ২১ শতাংশ বেড়েছে।
তাই ১৭ অগাস্ট থেকে ১ পাউন্ড সাদা পাউরুটির দাম ৪ টাকা এবং হাফ পাউন্ড সাদা পাউরুটির দাম ২ টাকা বাড়ছে।
১ পাউন্ড সাদা পাউরুটির দাম ৩২ থেকে বেড়ে ৩৬ টাকা হচ্ছে। হাফ পাউন্ড সাদা পাউরুটির দাম ১৬ থেকে বেড়ে ১৮ টাকা হচ্ছে।
এই বর্ধিত দাম শুধুমাত্র লোকাল বেকারি যেমন মডার্ন বা রামকৃষ্ণের মতো বেকারির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
বাজার চলতি বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানি এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে কোনরকম দাম বৃদ্ধির ঘোষণা করেনি। আটা দিয়ে তৈরি ব্রাউন ব্রেডের দাম আপাতত অপরিবর্তিত থাকছে।