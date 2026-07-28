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কীভাবে পাবেন মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা কার্ড? একটি পরিবারের জন্য সর্বোচ্চ কটি কার্ড? জেনে নিন বিশদে

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 28, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 02:25 PM IST

Mukhya Mantri Swasthya Bima Yojana Card: যাঁরা আয়ুষ্মান ভারত পাচ্ছেন না, তাঁদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নতুন স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্প ‘মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা'র ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তবে কিছু শর্ত আছে। যেমন পারিবারিক বার্ষিক আয় ৮ লক্ষের বেশি হওয়া চলবে না। যদি কেউ পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য প্রকল্প (WBHS), কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রকল্প (CGHS), ESI বা অন্য কোনও সরকারি মেডিক্যাল ইনস্যুরেন্সর কভারেজে থাকেন, তবে তিনি এই আর এই সুবিধা পাবেন না। 

কোনও রিইম্বার্সমেন্ট নয়, সম্পূর্ণ ক্যাশলেস1/6

কোনও রিইম্বার্সমেন্ট নয়, সম্পূর্ণ ক্যাশলেস

মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনায় থাকছে পরিবারপিছু বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস চিকিৎসার সুবিধা। ফ্লোটারের সুবিধা থাকছে নয়া এই সরকারি স্বাস্থ্যবিমায়। তবে কোনও রিইম্বার্সমেন্টের সুবিধা থাকছে না, সম্পূর্ণ ক্যাশলেস পরিষেবা এটি।

মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা কার্ড2/6

মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা কার্ড

এখন আয়ুষ্মান ভারতের মতো মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনার ক্ষেত্রেও থাকছে কার্ড। মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনার জন্য প্রত্যেককে আলাদা করে কার্ড দেওয়া হবে। প্রকল্পটি পরিবারভিত্তিক হলেও প্রত্যেক সদস্যকে বিনামূল্যে পৃথক স্বাস্থ্য কার্ড দেওয়া হবে। পরিবারে সদস্য সংখ্যার কোনও সীমা থাকবে না এক্ষেত্রে।

প্রত্যেককে আলাদা কার্ড 3/6

প্রত্যেককে আলাদা কার্ড

পশ্চিমবঙ্গের 'মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনা' (MMSBY) কার্ড পেতে হলে স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশিকা অনুযায়ী সেই পরিবারকে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে এবং কেন্দ্রীয় আয়ুষ্মান ভারত (AB PM-JAY) তালিকার বাইরে থাকতে হবে। 

বিনামূল্যে ডিজিটাল কার্ড4/6

বিনামূল্যে ডিজিটাল কার্ড

রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর ও স্টেট হেলথ এজেন্সি এই কার্ড বিনামূল্যে প্রদান করবে। যার জন্য আধারভিত্তিক যাচাই বাধ্যতামূলক। প্রতিটি সদস্যের আলাদা বিনামূল্যে ডিজিটাল কার্ড ইস্যু করা হবে। 

কীভাবে কার্ড পাবেন5/6

কীভাবে কার্ড পাবেন

স্বাস্থ্য দফরের নির্দেশিকা অনুযায়ী নির্দিষ্ট ক্যাম্প বা পোর্টালের মাধ্যমে ডিজিটাল যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে কার্ড সংগ্রহ করতে হবে।

হাসপাতালে দেখাতে হবে কার্ড6/6

হাসপাতালে দেখাতে হবে কার্ড

চিকিৎসার সময় নাম রেজিস্ট্রেশনের জন্য আধার কার্ড এবং মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা কার্ড ব্যবহার বাধ্যতামূলক। 

TAGS:
Mukhya Mantri Swasthya Bima Yojana
Chief Minister Health Insurance Scheme

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