Bengal CMs: মসনদে এবার শুভেন্দু: কে ছিলেন প্রথম মুখ্যমন্ত্রী? চিনে নিন, বাংলার সমস্ত CM-কে

Bengal CMs: বঙ্গ রাজনীতিতে নয়া মোড়। এ রাজ্যে এবারই প্রথম সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি। আগামীকাল, বাংলার নবম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে চলেছে শুভেন্দু অধিকারী।

| May 08, 2026, 07:25 PM IST
কে ছিলেন প্রথম মুখ্যমন্ত্রী?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বঙ্গ রাজনীতিতে নয়া মোড়। এ রাজ্যে এবারই প্রথম সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রীদের তালিকায় জুড়ে গেল আরও একটি নাম। শুভেন্দু অধিকারী। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে এখনও পর্যন্ত কারা বসেছেন বাংলার মসনদে? দেখে নিন পূর্ণাঙ্গ তালিকা।

প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট। স্বাধীন ভারতে বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। তবে খুব বেশি ক্ষমতায় থাকতে পারেননি।

পশ্চিমবঙ্গ প্রথম সরকারের মেয়াদ ছিল মাত্র ১৬০ দিন। পরে ১৯৬৭ সালে খুব অল্পের সময়ের জন্য ফের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ।

বিধানচন্দ্র রায়

বাংলায় ইতিহাসে সবচেয়ে প্রভাবশালী মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বিধানচন্দ্র রায়।  ১৯৪৮ থেকে আমৃত্যু রাজ্যপাট সামলেছেন তিনি। বিধানচন্দ্র রায়কেই আধুনিক বাংলায় রূপকার বলে মনে করেন অনেকেই।

প্রফুল্ল চন্দ্র সেন

১৯৬২ সালের ১ জুলাই প্রয়াত হন বিধানচন্দ্র রায়। এরপর মুখ্য়মন্ত্রী হন প্রফুল্লচন্দ্র সেন। তাঁর সময়কাল ছিল ১৯৬২ থেকে ১৯৬৭।

অজয় মুখোপাধ্যায়

১৯৬৭ থেকে ১৯৭২। বাংলার রাজনীতিতে সে এক অস্থির সময়। এই সময়ের চারটি সরকার গঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয় তিনবার। তিনবার ভিন্ন মেয়াদের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন অজয় মুখোপাধ্যায়।

সিদ্ধার্থশংকর রায়

১৯৭২ সালে মুখ্যমন্ত্রী হন সিদ্ধার্থশংকর রায়। পরবর্তী পাঁচ বছর অর্থাত্‍ ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত মনসদে ছিলেন তিনিই।

জ্যোতি বসু

১৯৭৭ সালে বাংলায় পালাবদল। ক্ষমতায় আসে সিপিএমের নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট। মুখ্যমন্ত্রী হন জ্য়োতি বসু। এক টানা ২৩ বছর ১৩৮ দিন পদে ছিলেন তিনি। যা ভারতের ইতিহাস নজিরবিহীন।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

২০০০ সালে বামফ্রন্ট সরকারের  মুখ্যমন্ত্রী পদে জ্যোতি বসুর উত্তরসূরি হিসেবে দায়িত্ব নেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। দু'দফায় ১০ বছর মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

২০১১ সালে রাজ্য ফের পালাবদল। তিন দশকের বাম শাসনের অবসান ঘটিয়ে বাংলার প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর ২০১৬ ও ২০২১-ও জেতেন তিনি।

Suvendu Adhikari Networth: পড়াশোনায় তুখোড়, রাজনীতিতেও 'জায়ান্ট কিলার', 'মুখ্যমন্ত্রী' শুভেন্দু মোট কত সম্পত্তির অধিকারী?

