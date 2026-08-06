/বকেয়া ডিএ-র বড় খবর: ১৫ দিনের মধ্যে ঢুকবে টাকা... রিপোর্ট চাইল সুপ্রিম কোর্টও

DA: নবান্ন সূত্রে খবর, সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিকে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে বকেয়া ডিএ-র বিল তৈরি রাখতে বলা হয়েছে। ওদিকে সুপ্রিম কোর্টে আগামী দু’দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সবাই পেয়ে গিয়েছেন, বাকি ছিলেন শুধু তাঁরা। এবার সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের সেইসব শিক্ষক–শিক্ষাকর্মী, সেইসঙ্গে পঞ্চায়েত ও পুরসভার কর্মীদেরও ডিএ মেটানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
নবান্ন সূত্রে খবর, সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিকে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে বকেয়া ডিএ-র বিল তৈরি রাখতে বলা হয়েছে। এখন আর অন্য কোনও বিল জমা দিতে না বলা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে ১৫ দিনের মধ্যেই ঢুকবে বকেয়া ডিএ-র টাকা।
প্রসঙ্গত, শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মতো মার্চেই বকেয়া ডিএ-র একটি অংশ সরকারি কর্মীরা প্রভিডেন্ট ফান্ডে এবং পেনশনভোগীরা তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পেয়ে যান। কিন্তু গ্রান্ট-ইন-এইড স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী, পঞ্চায়েত ও পুরসভার কর্মীরা সেই বকেয়া ডিএ-র টাকা পাননি।
এবার রাজ্যে পালাবদলের পর সেই বকেয়া ডিএ-র টাকা মেটানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ওদিকে বকেয়া ডিএ-র টাকা কবে-কীভাবে দেওয়া হবে? সেই নিয়ে মনিটারিং কমিটিকে রিপোর্ট জমার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।
রাজ্য সরকারি কর্মীদের বকেয়া ডিএ সংক্রান্ত এই রিপোর্ট আদালত নিযুক্ত মনিটরিং কমিটিকে আগামী দু’দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে। ১৮ আগস্ট এই মামলার পরবর্তী শুনানি। বাকি ৭৫ শতাংশ ডিএ ধাপে ধাপে কী ভাবে মেটানো যায়, তাই নিয়েই কমিটির রিপোর্ট চেয়েছে শীর্ষ আদালত।
সরকারি কর্মচারীদের ডিএ দেওয়ার কাজ কতটা এগিয়েছে, বকেয়া ডিএ কতটা মেটানো হয়েছে, আর কতটা বাকি, কীভাবে মেটানোর পরিকল্পনা রাজ্যের। রিপোর্টে এই সব তথ্যই উল্লেখ করতে হবে কমিটিকে।