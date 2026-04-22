West Bengal Assembly Election 2026: ভোটবাংলায় ভয়ংকর দুর্যোগের ছায়া: কমিশনের মদ-ব্যানের জেরে চুরমার রাজ্যের অর্থনীতি, ১৬০০ কোটি ক্ষতির ধাক্কায় ভূমিকম্প

Alcohol Bann in West Bengal Assembly Election 2026: এমন 'ড্রাই স্পেল' বাংলা আগে দেখেনি। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ আর রাজ্য আবগারি দপ্তরের বাড়তি আদেশ মিলিয়ে এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে মে-র শুরু পর্যন্ত রাজ্যে মদ বিক্রি কার্যত থমকে গিয়েছে। শুধু দোকান নয়, বার, পাব, ক্লাব, এমনকী ফোর-স্টার ও তার উপরের হোটেলেও সার্ভ বন্ধ। ক্ষতির অঙ্ক যোগ করতে বসলে সংখ্যাটা কয়েক শো কোটি টাকায় ঠেকে।

| Apr 22, 2026, 06:50 PM IST
নির্বাচন কমিশন Representation of the People Act, 1951-এর ধারা 135C প্রয়োগ করে পোলিং শেষ হওয়ার আগের ৪৮ ঘণ্টা রাজ্যের সমস্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে মদ বিক্রি ও পরিবেশন নিষিদ্ধ করেছে। এই নির্দেশের আওতায় লিকার শপ, হোটেল, রেস্তোরাঁ, ক্লাব সবকিছুই পড়েছে।  

কিন্তু রাজ্য আবগারি দফতর এখানেই থামেনি। রাজ্য আবগারি কমিশনার স্বতন্ত্র নির্দেশে ৪৮ ঘণ্টার বদলে ৯৬ ঘণ্টা, অর্থাৎ চার দিনের ড্রাই উইন্ডো ঘোষণা করেছেন। এই নির্দেশের পেছনে যুক্তি: এপ্রিল ২০২৬-এ WBSBCL ডিপো থেকে প্যাকেজড লিকার তোলার পরিমাণ গত বছরের তুলনায় অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়া এবং ভোটারদের মদ দিয়ে প্রভাবিত করার একাধিক অভিযোগ।  

কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সোমবার থেকে ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত মদ বিক্রি নিষিদ্ধ -- মাঝে শুধু ২৪ এপ্রিল খোলা থাকবে। সব মিলিয়ে কার্যত নয় দিন বন্ধ। আর ৪ মে গণনার দিনটিও ড্রাই ডে।  

সব যোগ করলে চিত্রটা দাঁড়াচ্ছে: প্রথম দফার এলাকায় ৪ দিন, দ্বিতীয় দফার এলাকায় ৪ দিন, দুই দফার সীমানা ছুঁয়ে থাকা এলাকায় কার্যত ৮-৯ দিন, গণনার দিন আরও একটি। কলকাতার পার্ক স্ট্রিট এলাকার মতো জায়গায় এই টানা বন্ধের পরিধি সবচেয়ে বেশি।  

এবারই প্রথম চার তারকা ও তার উপরের সমস্ত হোটেলে ড্রাই ডে প্রযোজ্য হয়েছে। আগে স্টার হোটেলগুলি এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে ছিল। এটাই এই নিষেধাজ্ঞাকে সত্যিকার অর্থে 'বেনজির' করে তুলছে। পাঁচতারা হোটেলের রুফটপ বার থেকে বিবাহ অনুষ্ঠানের ব্যাঙ্কোয়েট, সব বন্ধ।  

২০২৩-২৪ সালে রাজ্যে মদের মোট বিক্রয় ছিল প্রায় ২৩,০০০ কোটি টাকা, সেখান থেকে কর আদায় হয়েছিল ১৭,০০০ কোটি টাকা।  

কিন্তু এপ্রিল মাস গড় মাস নয়। গ্রীষ্মের দাবদাহ, বিয়ের মরসুম এবং নির্বাচনের আগে অস্বাভাবিক মদ তোলার প্রবণতা মিলিয়ে এপ্রিলের দৈনিক বিক্রয় স্বাভাবিক গড়ের চেয়ে ১৫-২০ শতাংশ বেশি হয়। এই হিসেবে এপ্রিলের দৈনিক আবগারি রাজস্ব ৭০-৭৫ কোটি টাকার আশেপাশে।

তবে এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে: রাজস্ব কি সত্যিই 'হারায়', নাকি শুধু পিছিয়ে যায়? বন্ধের আগে যেমন মানুষ বেশি কেনেন, তেমনি বন্ধের পরেও কেনার পরিমাণ বাড়ে। কিন্তু রেস্তোরাঁ ও বারের ক্ষেত্রে এই সুবিধা নেই। একটি শুক্রবার সন্ধ্যার বিক্রয় সোমবার ফিরে পাওয়া যায় না।

শুধু সরকারি রাজস্বের বাইরে দেখলে ক্ষতির ছবিটা আরও ভয়াবহ।  

রাজ্যের ফুড অ্যান্ড বেভারেজ শিল্পে প্রায় ৪-৫ লক্ষ কর্মী কাজ করেন, যাদের আয় অনেকটা দৈনিক বিক্রয়ের উপর নির্ভরশীল।  

চৌরঙ্গির 'রিউমার্স' বারের মালিক রাজদীপ চক্রবর্তী বলেছেন, 'এত দীর্ঘ ড্রাই পিরিয়ড আমরা আগে দেখিনি। মাসে টানা ১০ দিন শুকনো থাকলে কর্মী ও ভেন্ডারের বেতন দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।'

পার্ক স্ট্রিটের মতো এলাকায় সান্ধ্যকালীন ও সপ্তাহান্তের মদ বিক্রি সাপ্তাহিক রাজস্বের অসম অংশ বহন করে। 

সেই এলাকার বার ও রেস্তোরাঁর মালিকরা হঠাৎ আদেশে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি না পেয়ে ব্যবসার মার খেয়েছেন।  

অনেক বার-রেস্তোরাঁ কনসার্ট ও ইভেন্ট বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে। স্টার হোটেলে আগে থেকে বুকিং দেওয়া বিয়ের অনুষ্ঠান ও ব্যাঙ্কোয়েট আয়োজকরা গভীর সংকটে পড়েছেন।  

জেলাভিত্তিক হিসেবে দেখলে, বীরভূমে বার্ষিক মদ বিক্রি ৭৪৪ কোটি, কোচবিহারে ৬৪৯ কোটি, দার্জিলিং-শিলিগুড়ি অঞ্চলে ৭২৫ কোটি, মালদহে ৬৩৫ কোটি। 

মাথায় রাখতে হবে, উত্তরবঙ্গে গ্রীষ্মে পর্যটকের ভিড় থাকে, হোটেল-রেস্তোরাঁর ব্যবসা তুলনামূলক ভালো চলে। এই মরসুমে টানা বন্ধের ধাক্কা তাই সেখানে আরও বেশি।  

নির্বাচন কমিশন ৪ মে-ও ড্রাই ডে ঘোষণা করেছে পশ্চিমবঙ্গ-সহ সমস্ত নির্বাচনী রাজ্যে। ফলে ব্যবসার ক্ষতি ভোটের পরেও আরও অন্তত একটি দিন বাড়ছে।  

ড্রাই ডে-তে সংগঠিত রেস্তোরাঁ ও বারের ক্ষতি হয়, কিন্তু মদের অবৈধ বাজার চাঙা হয়ে ওঠার ঐতিহাসিক নজির আছে বাংলায়। 

রাজ্য আবগারি দফতরের নির্দেশে এবার সেটি ঠেকাতে আলাদাভাবে লাইসেন্স বিহীন জায়গায় মদ মজুতের উপরও কড়া বিধিনিষেধ জারি হয়েছে।  

বাংলায় নির্বাচন মানে মদের বাজারে ছুটি। কিন্তু এবার সেই ছুটিটা অনেক বেশি দীর্ঘ এবং অনেক বেশি ব্যাপক।

সাধারণত দৈনিক ৮০-৯০ কোটি টাকার বিক্রি হয়। একটি সর্বভারতীয় প্রতিবেদন অনুসারে, এই দীর্ঘ বিক্রি বন্ধের সময় ক্ষতির পরিমাণ ১,৪০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে। যার মধ্যে শুধু কলকাতাতেই ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৯০০ কোটি টাকা।    

কিন্তু রেস্তোরাঁ-পাব-হোটেল শিল্পের মোট অপ্রত্যাশিত ক্ষতি, বাতিল ইভেন্ট এবং দৈনিক মজুরি শ্রমিকদের আয়- হ্রাস মিলিয়ে সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রভাব সম্ভবত এক হাজার কোটি টাকা ছুঁয়ে যাবে।  

নির্বাচন কমিশনের যুক্তি

মুক্ত ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে এই মূল্য দিতেই হবে। কিন্তু শিল্পমহলের প্রশ্ন একটাই: গণতন্ত্রের দাম কি সবসময় এই শিল্পকেই একা চোকাতে হবে?  

দ্রষ্টব্য:  রাজস্ব ক্ষতির অনুমান বাজেট নথি ও শিল্প তথ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি বিশ্লেষণ। চূড়ান্ত সংখ্যা নির্বাচন পরবর্তী আবগারি রিপোর্টে পাওয়া যাবে।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

West Bengal Assembly Election 2026: ভোট না দিলে নাম কাটা যাবে: আতঙ্কে ঘরে ফিরছেন দলে দলে পরিযায়ী শ্রমিক

পরবর্তী অ্যালবাম

West Bengal Assembly Election 2026: ভোট না দিলে নাম কাটা যাবে: আতঙ্কে ঘরে ফিরছেন দলে দলে পরিযায়ী শ্রমিক

West Bengal Assembly Election 2026: ভোট না দিলে নাম কাটা যাবে: আতঙ্কে ঘরে ফিরছেন দলে দলে পরিযায়ী শ্রমিক

West Bengal Assembly Election 2026: ভোট না দিলে নাম কাটা যাবে: আতঙ্কে ঘরে ফিরছেন দলে দলে পরিযায়ী শ্রমিক 8
West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে ফ্ল্যাটে আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব এমনকী আয়া-পরিচারিকাও রাখা যাবে না: কমিশনের নির্দেশে ফের বিতর্ক

West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে ফ্ল্যাটে আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব এমনকী আয়া-পরিচারিকাও রাখা যাবে না: কমিশনের নির্দেশে ফের বিতর্ক

West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে ফ্ল্যাটে আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব এমনকী আয়া-পরিচারিকাও রাখা যাবে না: কমিশনের নির্দেশে ফের বিতর্ক 8
School timings revised across states: জ্বলুনি ধরানো গরমে কোনও ক্লাস নয়- রাজ্যে রাজ্যে বদলাল স্কুলের সময়, এগোল গরমের ছুটিও

School timings revised across states: জ্বলুনি ধরানো গরমে কোনও ক্লাস নয়- রাজ্যে রাজ্যে বদলাল স্কুলের সময়, এগোল গরমের ছুটিও

School timings revised across states: জ্বলুনি ধরানো গরমে কোনও ক্লাস নয়- রাজ্যে রাজ্যে বদলাল স্কুলের সময়, এগোল গরমের ছুটিও 10
IPL 2026 UNBELIVABLE HISTORY: হাসতে-হাসতে &#039;দৈত্য&#039; গিলে খেলেন ১৭০ সেমির &#039;বেবি হিটম্যান&#039;, ১০ চার ১০ ছয়ে ৬৮ বলে ১৩৫*, অবিশ্বাস্য IPL ইতিহাস &#039;আগুনখেকো&#039;র

IPL 2026 UNBELIVABLE HISTORY: হাসতে-হাসতে 'দৈত্য' গিলে খেলেন ১৭০ সেমির 'বেবি হিটম্যান', ১০ চার ১০ ছয়ে ৬৮ বলে ১৩৫*, অবিশ্বাস্য IPL ইতিহাস 'আগুনখেকো'র

IPL 2026 UNBELIVABLE HISTORY: হাসতে-হাসতে 'দৈত্য' গিলে খেলেন ১৭০ সেমির 'বেবি হিটম্যান', ১০ চার ১০ ছয়ে ৬৮ বলে ১৩৫*, অবিশ্বাস্য IPL ইতিহাস 'আগুনখেকো'র 7