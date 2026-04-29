Chiranjit Chakraborty: এবার আর প্রার্থী নন, শুধুই ভোটার: ভোট না দিয়েই ফিরতে হল প্রাক্তন বিধায়ক চিরঞ্জিৎকে?

West Bengal Assembly Election 2026: নির্বাচনের সকালে চারুচন্দ্র কলেজে ভোট দিতে গিয়ে যান্ত্রিক বিভ্রাটের মুখে পড়লেন অভিনেতা তথা তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী। ইভিএম খারাপ থাকায় ভোট না দিয়েই ফিরতে হলো তাঁকে। তবে এই ঘটনা নিয়ে কোনও ক্ষোভ প্রকাশ না করে চিরঞ্জিৎ যে মন্তব্য করেছেন, তা সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ চর্চিত হচ্ছে।

| Apr 29, 2026, 02:22 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দ্বিতীয় দফার ভোটের সকালে ইভিএম বিভ্রাটের মুখে পড়লেন টলিউড অভিনেতা তথা বারাসতের বিদায়ী বিধায়ক চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী। বুধবার সকালে সস্ত্রীক চারুচন্দ্র কলেজে ভোট দিতে গিয়েছিলেন তিনি।   

কিন্তু বুথের ভেতর যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেও শেষ পর্যন্ত ভোট না দিয়েই ফিরতে হয় তাঁকে। যদিও এই পরিস্থিতিতে মেজাজ হারাননি অভিনেতা। বরং কিছুটা রসিকতা ও কর্তব্যের বার্তা দিয়ে কেন্দ্র ছাড়েন তিনি।  

ভোটকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে চিরঞ্জিৎ বলেন, "যান্ত্রিক গোলযোগ হতেই পারে। আমি তো ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র, কিছুটা ধারণা আছে। মেশিন খারাপ হলে সেটা সারিয়ে তুলতে কিছুটা সময় তো লাগবেই।"   

ভোট না দিয়ে ফেরা প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, "ভোট দেওয়া আমার দায়িত্ব এবং কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। দেশ তো আমাকে উদ্ধার করতেই হবে। তাই এখন বাড়ি যাচ্ছি, কিছুক্ষণ পরে আবার এসে ভোট দিয়ে যাব।"  

২০১১ সাল থেকে টানা তিনবার বারাসতের বিধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন চিরঞ্জিৎ। তবে ২০২৬-এর নির্বাচনে তিনি নিজেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অব্যাহতি চেয়েছিলেন। তাঁর কথায়, "আমার তো বয়স হয়েছে, আগের মতো দৌড়ঝাঁপ করতে পারি না। দল আমার সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়েছে।"   

ফলে দীর্ঘ ১৫ বছর পর এবার প্রার্থী হিসেবে নয়, একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবেই বুথে গিয়েছিলেন তিনি। নিজের কেন্দ্রে জেতানোর তাড়াহুড়ো না থাকলেও, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগে তাঁর এই সদিচ্ছা নজর কেড়েছে সাধারণ মানুষের।

