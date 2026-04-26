  • West Bengal Assembly Election 2026: আর কতদিন বন্ধ থাকবে মদের দোকান? কবে খুলবে? এবার তারিখ মিলিয়ে পরিষ্কার করে জেনে নিন

West Bengal Assembly Election 2026: আর কতদিন বন্ধ থাকবে মদের দোকান? কবে খুলবে? এবার তারিখ মিলিয়ে পরিষ্কার করে জেনে নিন

West Bengal Elections 2026 Dry Day Dates: ভোটে কবে, কখন, কোথায় বন্ধ মদের দোকান? বার থেকে অন-শপ, অফ-শপ, খোলা-বন্ধের নিয়মে বিরাট বদল। এ নিয়ে প্রচুর সংশয়। একটা ফেজ ভোট হয়েছে। পরের ফেজ আসছে। এর ফাঁকে পরিষ্কার করে জেনে রাখুন।

| Apr 26, 2026, 08:24 PM IST
1/11

সবচেয়ে বেশি সাড়া

এবারে যে-যে বিষয়ে নির্দেশিকা এসেছে বিধানসভা ভোটের আগে, তার মধ্যে মানুষ সম্ভবত সব থেকে বেশি সাড়া দিয়েছে একটি নির্দেশিকাতেই!

2/11

বিপুল সংশয়

সেটি হল মদ-সংক্রান্ত। কবে কবে বন্ধ থাকবে মদের দোকান-- এ নিয়ে তৈরি হয়েছে বিপুল সংশয়, সন্দেহ প্রশ্ন। প্রথম ফেজে ২০ এপ্রিল থেকেই শুরু হয়ে যায় ড্রাই ডে-র নিয়ম।

3/11

৪৮ ঘণ্টা নয়

রাজ্যে দ্বিতীয় দফার ভোট আগামী ২৯ মে। আগের নিয়মে ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে বন্ধ হয় মদের দোকান। 

4/11

৯৬ ঘণ্টা

এবার সেটা আগেই বদলেছে। এবার সেটা ব্যতিক্রমী ৯৬ ঘণ্টা। এটা নিয়ে সুরাপায়ীরা সংকটে পড়ে যান। 

5/11

তিন দিন আগে

পরের ফেজের ভোটের জন্য ড্রাই ডে শুরু ৯৬ ঘণ্টা, মানে, তিন দিন আগে। ফলে, এই পর্বে মদের দোকান বন্ধ থাকছে ২৫ এপ্রিল থেকে ২৯ এপ্রিল। ভোট গণনা হবে আগামী ৪ মে। ওদিনও বন্ধ থাকবে মদের অন ও অফ শপ। 

6/11

আবগারি দফতরের নির্দেশ

ভোট হলে সাধারণত ৪৮ ঘণ্টা বন্ধ থাকে মদের দোকান।  পশ্চিমবঙ্গ আবগারি দফতরের নির্দেশ অনুযায়ী, নির্বাচনের সময় ৪৮ ঘণ্টা আগে থেকে ভোটগ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং ভোট গণনার দিন সমস্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকান বন্ধ রাখার নিয়ম রয়েছে। 

7/11

কড়া নজরদারি

কিন্তু এবার সেই ৪৮ ঘণ্টার নিয়ম বাড়িয়ে ৯৬ ঘণ্টা করা হয়। কেন? আফগারি দফতরের জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন থেকে দেখা গিয়েছে ভোটে প্রভাব ফেলতে পারে মদের ব্যবহার। এর সঙ্গেই জড়িত অবৈধ মদের মজুত, মদ চালান বা বিক্রি। সেসব রুখতেই নজরদারি ও কড়া পদক্ষেপ বাড়ানোর নির্দেশ।

8/11

মদ সরবরাহ ও বিক্রয় সংক্রান্ত আপডেট

এই সব কারণেই বর্তমানে বাজারে মদের জোগান বেশ কম। নতুন করে কোনো কনসাইনমেন্ট বা মদের চালান আসার অনুমতি না থাকায় মজুত ভাণ্ডারও সীমিত। আবগারি দপ্তর নির্দেশ দিয়েছে, আগামী ৪ মে অর্থাৎ ভোট গণনার দিন পর্যন্ত নতুন করে কোনো স্টক বা মাল যোগ করা যাবে না।

9/11

ঝাঁপ নেমেছে শনিসন্ধ্যায়

দোকান খোলা রাখার সময়সীমা সম্পর্কে আগেই জানানো হয়েছিল যে, শুক্রবার রাত ১০টা পর্যন্ত দোকান খোলা থাকবে, শনিবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত কেনাবেচা করা যাবে। সেটাই হয়েছে। উল্লেখ্য, শুক্রবার কলকাতায় মদের অনলাইন ডেলিভারি পরিষেবাও বন্ধ ছিল।

10/11

সুষ্ঠু নির্বাচন

রাজ্যে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই ইনেকশন প্রোটোকল বা নির্বাচনীবিধির অংশ হিসেবে দফায় দফায় এই 'ড্রাই ডে' বা মদ বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা।

11/11

আগামী ২৯ এপ্রিলে

উল্লেখ্য যে, রাজ্যে প্রথম দফার নির্বাচন হয় ২৩ এপ্রিলে মোট ১৫২টি আসনে। প্রথম দফায় উত্তরবঙ্গের সব জেলায় ভোট ছিল। এ ছাড়াও ভোট ছিল মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে। অর্থাৎ, প্রথম দফায় মোট ১৬টি জেলায় ভোটগ্রহণ হয়। দ্বিতীয় দফায় হবে বাকি জেলাগুলিতে আগামী ২৯ এপ্রিলে। যার মধ্যে আছে দুই চব্বিশ পরগনা এবং কলকাতাও।

West Bengal Assembly Election 2026 Phase 1: প্রথম দফায় ১৫২ আসনের মধ্যে ১১০টি বিজেপির? ভোটের অঙ্ক কি এতই সোজা? দেখে নিন এই বিশ্লেষণ

পরবর্তী অ্যালবাম

West Bengal Assembly Election 2026 Phase 1: প্রথম দফায় ১৫২ আসনের মধ্যে ১১০টি বিজেপির? ভোটের অঙ্ক কি এতই সোজা? দেখে নিন এই বিশ্লেষণ

West Bengal Assembly Election 2026 Phase 1: প্রথম দফায় ১৫২ আসনের মধ্যে ১১০টি বিজেপির? ভোটের অঙ্ক কি এতই সোজা? দেখে নিন এই বিশ্লেষণ

West Bengal Assembly Election 2026 Phase 1: প্রথম দফায় ১৫২ আসনের মধ্যে ১১০টি বিজেপির? ভোটের অঙ্ক কি এতই সোজা? দেখে নিন এই বিশ্লেষণ 7
Ashu Reddy Massive Marriage Controversy: রামগোপালের বিতর্কিত 'আদর-কামড়' নায়িকা, বিয়ের নামে শুষলেন অনবাসী ইঞ্জিনিয়ারকে, ৫ কেজি সোনা-সহ লুটলেন ৯.৩৫ কোটি

Ashu Reddy Massive Marriage Controversy: রামগোপালের বিতর্কিত 'আদর-কামড়' নায়িকা, বিয়ের নামে শুষলেন অনবাসী ইঞ্জিনিয়ারকে, ৫ কেজি সোনা-সহ লুটলেন ৯.৩৫ কোটি

Ashu Reddy Massive Marriage Controversy: রামগোপালের বিতর্কিত 'আদর-কামড়' নায়িকা, বিয়ের নামে শুষলেন অনবাসী ইঞ্জিনিয়ারকে, ৫ কেজি সোনা-সহ লুটলেন ৯.৩৫ কোটি 10
Summer Vacation in School: ২৭ এপ্রিল থেকেই শুরু লম্বা গরমের ছুটি? নোটিস এসে গিয়েছে? সামার ভেকেশনের এক্সক্লুসিভ আপডেট

Summer Vacation in School: ২৭ এপ্রিল থেকেই শুরু লম্বা গরমের ছুটি? নোটিস এসে গিয়েছে? সামার ভেকেশনের এক্সক্লুসিভ আপডেট

Summer Vacation in School: ২৭ এপ্রিল থেকেই শুরু লম্বা গরমের ছুটি? নোটিস এসে গিয়েছে? সামার ভেকেশনের এক্সক্লুসিভ আপডেট 13
Bengal Exit Poll BIG UPDATES: ৯৩.১৯% রেকর্ড ভোটে কে জিতছে বাংলায়? মোদী না মমতা? শেষ হাসি কে হাসবে, BJP না, TMC? জনগণমন আর সাগরপারের চমকে-দেওয়া পূর্বাভাস-অঙ্ক

Bengal Exit Poll BIG UPDATES: ৯৩.১৯% রেকর্ড ভোটে কে জিতছে বাংলায়? মোদী না মমতা? শেষ হাসি কে হাসবে, BJP না, TMC? জনগণমন আর সাগরপারের চমকে-দেওয়া পূর্বাভাস-অঙ্ক

Bengal Exit Poll BIG UPDATES: ৯৩.১৯% রেকর্ড ভোটে কে জিতছে বাংলায়? মোদী না মমতা? শেষ হাসি কে হাসবে, BJP না, TMC? জনগণমন আর সাগরপারের চমকে-দেওয়া পূর্বাভাস-অঙ্ক 23