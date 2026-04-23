West Bengal Assembly Election 2026: ছাব্বিশের ভোটে কে জিতবে বাংলা? আমেরিকার পলিমার্কেট বেটিং বলছে বিজেপি ৫২% আর তৃণমূল ৪৭%, মানে কী?

Who will win in 2026 West Bengal Assembly Election: ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক পারদ এখন তুঙ্গে। ময়দানের লড়াইয়ের পাশাপাশি এবার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং আন্তর্জাতিক বেটিং বা বাজি ধরার বাজারেও শুরু হয়েছে প্রবল উত্তেজনা। আমেরিকার জনপ্রিয় প্রেডিকশন মার্কেট বা বেটিং সাইট 'পলিমার্কেট' (Polymarket)-এর সাম্প্রতিক তথ্য বাংলার মসনদ দখল নিয়ে বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। 

| Apr 23, 2026, 07:22 PM IST
২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে কে জিতবে?

পলিমার্কেটের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে বিজেপি না তৃণমূল কার জয়ের সম্ভাবনা দেখাচ্ছে? কার কত শতাংশ ভোট? কে সিংহাসনে বসবে? 

পলিমার্কেট হল একটি বিকেন্দ্রীভূত প্রেডিকশন মার্কেট যেখানে মানুষ বিভিন্ন বৈশ্বিক ঘটনার ফলাফল নিয়ে বাজি ধরেন। সাধারণত রাজনীতি, অর্থনীতি বা খেলার ফলাফল নিয়ে এখানে লেনদেন হয়।   

২০২৬-এর বাংলা নির্বাচন নিয়ে বাজির এই বিপুল অঙ্ক ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, অনাবাসিক ভারতীয় (NRI) এবং আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের নজর এখন কলকাতার দিকে।   

এখানে মূলত 'হ্যাঁ' বা 'না' এই দুই অপশনে টাকা লাগানো হয়। অর্থাৎ, 'বিজেপি কি জিতবে?-- এই প্রশ্নের পক্ষে যারা টাকা লাগিয়েছেন, তাদের সংখ্যা আপাতত বেশি।

অ্যান্টি-ইনকাম্বেন্সি ও দুর্নীতির অভিযোগ

টানা তিনবার ক্ষমতায় থাকার ফলে স্বাভাবিকভাবেই শাসক দলের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া বা অ্যান্টি-ইনকাম্বেন্সি কাজ করছে। নিয়োগ দুর্নীতি থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক বিভিন্ন ইস্যু বাজির বাজারে বিজেপির পাল্লা কিছুটা ভারী করেছে বলে মনে করা হচ্ছে।  

বিজেপির আগ্রাসী প্রচার:

লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ঘনঘন পশ্চিমবঙ্গ সফর বাজির বাজারে বিনিয়োগকারীদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে। হিন্দুত্ববাদী ভোট ব্যাংক এবং পরিবর্তনের ডাককে কেন্দ্র করে বাজি ধরছেন অনেকেই।  

তৃণমূলের জনমুখী প্রকল্প:

অন্যদিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রীর মতো জনপ্রিয় প্রকল্পগুলোর কারণে ৪৭ শতাংশ মানুষ মনে করছেন যে তৃণমূলই ক্ষমতা ধরে রাখবে। বাংলার মহিলা ভোটারদের একটা বড় অংশ তৃণমূলের শক্তির উৎস, যা বাজি ধরিয়েদের মাথায় রাখতে হচ্ছে।  

মনে রাখা প্রয়োজন, পলিমার্কেট বা এই ধরনের বেটিং সাইটগুলো কোনও স্বীকৃত জনমত সমীক্ষা বা এক্সিট পোল নয়। এটি মূলত মানুষের ব্যক্তিগত ধারণা এবং অর্থের লগ্নি।   

তবে ২ মিলিয়ন ডলারের ওপর বাজি ধরা হওয়ার অর্থ হল-- বাংলার রাজনীতি নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে প্রবল কৌতূহল তৈরি হয়েছে।  

বাজির দরে আপাতত শাসকদল তৃণমূলের চেয়ে সামান্য এগিয়ে রয়েছে প্রধান বিরোধী দল বিজেপি।

বাংলার গ্রাম থেকে শহর— সর্বত্র যখন ভোট নিয়ে চর্চা চলছে, তখন আমেরিকার বেটিং সাইটে ৫২ বনাম ৪৭ শতাংশের এই লড়াই নির্বাচনী উত্তাপকে আরও বাড়িয়ে দিল। 

নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসবে, বাজির এই অঙ্কে আরও রদবদল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। 

তবে শেষ পর্যন্ত বাজির দান কার পক্ষে যায় এবং বাংলার মানুষ কার হাতে রাজ্যের চাবিকাঠি তুলে দেন, তা সময়ই বলবে।   

আপাতত পলিমার্কেটের এই পরিসংখ্যান রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনার খোরাক জোগাচ্ছে।

Arijit Singh: প্রথম দফার দিনেই কোনও মেসেজ দিলে লোকে ভাববে আমি নেতা: ভোট দিতে এসে মশকরা অরিজিতের

পরবর্তী অ্যালবাম

Arijit Singh: প্রথম দফার দিনেই কোনও মেসেজ দিলে লোকে ভাববে আমি নেতা: ভোট দিতে এসে মশকরা অরিজিতের

Arijit Singh: প্রথম দফার দিনেই কোনও মেসেজ দিলে লোকে ভাববে আমি নেতা: ভোট দিতে এসে মশকরা অরিজিতের

Arijit Singh: প্রথম দফার দিনেই কোনও মেসেজ দিলে লোকে ভাববে আমি নেতা: ভোট দিতে এসে মশকরা অরিজিতের 8
Liquor Price List 2026 Explained: অবিশ্বাস্য সস্তায় বিয়ার-হুইস্কি-রাম, Kingfisher ১০৭, Signature ৬৭০, ওল্ড মংক Old Monk ৪০০ টাকায়, এল চমকে দেওয়া প্রাইস লিস্ট

Liquor Price List 2026 Explained: অবিশ্বাস্য সস্তায় বিয়ার-হুইস্কি-রাম, Kingfisher ১০৭, Signature ৬৭০, ওল্ড মংক Old Monk ৪০০ টাকায়, এল চমকে দেওয়া প্রাইস লিস্ট

Liquor Price List 2026 Explained: অবিশ্বাস্য সস্তায় বিয়ার-হুইস্কি-রাম, Kingfisher ১০৭, Signature ৬৭০, ওল্ড মংক Old Monk ৪০০ টাকায়, এল চমকে দেওয়া প্রাইস লিস্ট 8
Vote Photos: লক্ষ্মীবারে লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকায় হলুদ শাড়িতে &#039;বিশেষ&#039; ভোট

Vote Photos: লক্ষ্মীবারে লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকায় হলুদ শাড়িতে 'বিশেষ' ভোট

Vote Photos: লক্ষ্মীবারে লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকায় হলুদ শাড়িতে 'বিশেষ' ভোট 5
Actress Divyanka Sirohi Death reason: মাত্র ৩০ বছরে হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু, তা হলে দিব্যাঙ্কার মাথায় গভীর ক্ষত কেন? বড় কথা বলে দিলেন অভিনেত্রীর দাদা

Actress Divyanka Sirohi Death reason: মাত্র ৩০ বছরে হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু, তা হলে দিব্যাঙ্কার মাথায় গভীর ক্ষত কেন? বড় কথা বলে দিলেন অভিনেত্রীর দাদা

Actress Divyanka Sirohi Death reason: মাত্র ৩০ বছরে হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু, তা হলে দিব্যাঙ্কার মাথায় গভীর ক্ষত কেন? বড় কথা বলে দিলেন অভিনেত্রীর দাদা 10