/রাজ্যের মহিলারা এবার পাচ্ছেন এক লাখ টাকা: বিরাট ঘোষণা সরকারের, কারা পাবেন এই টাকা? কী যোগ্যতা? কী ভাবে আবেদন করবেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নারীদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন এবং ক্ষমতায়নের ওপর বরাবরই বিশেষ জোর দিয়ে আসছে রাজ্য সরকার। সেই লক্ষ্যকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে এবার বড় জেলা প্রশাসনের।গ্রামীণ ও প্রায়-শহুরে এলাকার নারীশক্তিকে স্বনির্ভর করে তুলতে এবং তাঁদের ব্যবসাকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে চলতি অর্থবর্ষে জেলাটিতে মোট ৩৫ হাজার মহিলাকে 'লাখপতি দিদি' (Lakhpati Didi) করার মেগা পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। অর্থাৎ, উদ্যোগী মহিলারা যাতে বছরে অন্তত ১ লক্ষ টাকা বা তার বেশি লাভ করতে পারেন, তার জন্য সবরকম প্রশাসনিক ও আর্থিক সহযোগিতা দেওয়া হবে। কারা পাবেন এই টাকা? কী যোগ্যতা? জেনে নিন বিস্তারিত...
শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে পশ্চিম বর্ধমান জেলার একটি আলাদা কদর রয়েছে। এই বাণিজ্যিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়েই স্বনির্ভর দলের মহিলাদের ব্যবসার প্রসার ঘটাতে চায় প্রশাসন।
জেলার ডিস্ট্রিক্ট রুরাল ডেভেলপমেন্ট সেল (DRDC) জানিয়েছে, চলতি অর্থবর্ষে স্বনির্ভর দলের মহিলাদের জন্য মোট ৪১৯ কোটি টাকার লোনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
সহজ শর্তে দেওয়া এই বিপুল অঙ্কের ঋণ মহিলারা তাঁদের ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন, যা তাঁদের স্বনির্ভর হওয়ার পথকে আরও সুগম করবে।
প্রশাসনিক তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিম বর্ধমান জেলায় বর্তমানে মোট ১৩,১৩৫টি স্বনির্ভর দল (Self Help Group) রয়েছে। প্রতি দলে গড়ে ১০ জন করে সদস্য হিসাব করলেও জেলায় প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজারেরও বেশি মহিলা এই দলগুলোর সাথে যুক্ত। এদের মধ্য থেকেই চলতি বছরে ৩৫ হাজার মহিলাকে সফল ব্যবসায়ী বা 'লাখপতি' বানানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।
শুধু লোন দেওয়াই নয়, মহিলারা ঠিক কোন ধরনের ব্যবসা করলে সহজে বছরে ১ লক্ষ টাকা লাভ করতে পারবেন, তার একটি সুনির্দিষ্ট বিজনেস প্ল্যান বা রূপরেখা তৈরি করে দিচ্ছে প্রশাসন।
এই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি আসানসোলের রবীন্দ্রভবনে একটি বড়সড় কর্মশালার (Workshop) আয়োজন করা হয়েছিল।
সেখানে উপস্থিত মহিলাদের বিভিন্ন লাভজনক ব্যবসার আইডিয়া দেওয়ার পাশাপাশি ব্যাঙ্কগুলোর সাথেও সমন্বয় সাধন করা হচ্ছে, যাতে মহিলারা কোনও হয়রানি ছাড়াই দ্রুত ঋণ পেয়ে যান।
এ প্রসঙ্গে জেলার ডিআরডিসি (DRDC) প্রজেক্ট ডিরেক্টর পার্থ দে জানান, ৩৫ হাজার মহিলাকে লাখপতি করার লক্ষ্যমাত্রা পূরণে প্রশাসন বদ্ধপরিকর এবং কীভাবে তাঁরা ব্যবসায় সফল হবেন, সেই সংক্রান্ত সব ধরনের প্রযুক্তিগত ও কৌশলগত সহযোগিতা জেলা স্তর থেকে করা হচ্ছে।
জেলায় লাখপতি দিদি তৈরির এই গ্রাফ প্রতি বছরই উল্লেখযোগ্যভাবে ঊর্ধ্বমুখী। পরিসংখ্যানে নজর রাখলে দেখা যায়:
২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে: জেলায় লাখপতি দিদি হয়েছিলেন ২,৩১০ জন।
২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে: এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৭,৪৮১ জনে।
২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে: তা আরও বেড়ে দাঁড়ায় ১১,২১৯ জনে।
বিগত বছরের তুলনায় এবার লক্ষ্যমাত্রা প্রায় তিনগুণ বাড়িয়ে ৩৫ হাজার করা হয়েছে, যা জেলার গ্রামীণ অর্থনীতিতে এক বড়সড় বিপ্লব আনতে চলেছে।
পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসনের ৪১৯ কোটি টাকার এই ঋণ বরাদ্দ এবং ৩৫ হাজার লাখপতি দিদি তৈরির লক্ষ্যমাত্রা জেলার নারীসমাজের আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।
সহজ শর্তে লোন এবং সঠিক ব্যবসায়িক গাইডেন্সের মেলবন্ধনে এই প্রকল্প আগামী দিনে জেলার হাজার হাজার পরিবারের আর্থিক চেহারা বদলে দেবে এবং সমাজে নারীশক্তির জয়যাত্রাকে আরও মজবুত করবে।